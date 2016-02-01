Interaktive Karte des Fortschritts der Tunnelbohrmaschinen der Verlängerung der Metrolinie 14

Die TBM führen sowohl den Vortrieb des Untergrunds, die Unterstützung des durchquerten Bodens als auch den eigentlichen Bau des Tunnels durch. Sie sind 24/7 in Betrieb.

Sie können ihren Fortschritt auf einer interaktiven Karte auf der Website des Erweiterungsprojekts der Linie 14 verfolgen.

Die Position jeder TBM wird alle zwei Wochen aktualisiert, um einen ausreichenden Fortschritt zu visualisieren, etwa 150 Meter mit einer durchschnittlichen Rate von 12 Metern pro Tag. Ein Zähler zeigt die Anzahl der Meter Tunnel an, die von den insgesamt geplanten 5800 gegraben wurden.