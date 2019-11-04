Travellers Information Challenge: Entdecken Sie die Gewinner 2019!

Auf der Grundlage der neuesten technologischen Fortschritte schlägt Geotwin eine tiefgreifende Überarbeitung der Algorithmen zur Empfehlung alternativer Routen unter Berücksichtigung der Projektion des Netzes in der Zukunft (insbesondere Flussberichte) vor. Ihre Lösung ermöglicht es somit, Stau- und Super-Incident-Phänomene im Falle einer gestörten Situation zu verhindern.

Testimonial: "Das von GeoTwin entwickelte Entscheidungstool ermöglicht es Île-de-France Mobilités, Entscheidungen zur Umverteilung der Verkehrslast in ihren Netzen in Echtzeit zu treffen. Es hat weitere interessante Möglichkeiten, einschließlich seiner Integration in MaaS-Anwendungen. Die Studie ermöglichte es, dank einer eingehenden Arbeit von Algorithmen Vorschläge für alternative Routen unter Berücksichtigung der Risiken einer Überlastung (aktueller Zustand des Netzes und Zukunft im Hinblick auf die vorgeschlagenen Umleitungen) zu erstellen und so die Phänomene der Überlastung und des Überfalls im Falle einer gestörten Situation zu verhindern. »

Erfahren Sie mehr über Geotwin.

2. Preis: Fahrgastinformation in Echtzeit – Nextérité