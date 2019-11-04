Travellers Information Challenge: Entdecken Sie die Gewinner 2019!
Das Podium der Voyageurs Information Challenge 2019
Île-de-France Mobilités gab die Gewinner 2019 während des Preisträgerabends bekannt. Diesen Gewinnern wurde die Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung mit Île-de-France Mobilités und Coaching-Unterstützung bei der Implementierung ihrer Lösung in der Region Ile-de-France angeboten.
1. Preis : Modernste Technologie zur Optimierung der Reisen von Reisenden in gestörten Situationen – Geotwin
Das Geotwin-Team mit Stéphane Beaudet
Auf der Grundlage der neuesten technologischen Fortschritte schlägt Geotwin eine tiefgreifende Überarbeitung der Algorithmen zur Empfehlung alternativer Routen unter Berücksichtigung der Projektion des Netzes in der Zukunft (insbesondere Flussberichte) vor. Ihre Lösung ermöglicht es somit, Stau- und Super-Incident-Phänomene im Falle einer gestörten Situation zu verhindern.
Testimonial: "Das von GeoTwin entwickelte Entscheidungstool ermöglicht es Île-de-France Mobilités, Entscheidungen zur Umverteilung der Verkehrslast in ihren Netzen in Echtzeit zu treffen. Es hat weitere interessante Möglichkeiten, einschließlich seiner Integration in MaaS-Anwendungen. Die Studie ermöglichte es, dank einer eingehenden Arbeit von Algorithmen Vorschläge für alternative Routen unter Berücksichtigung der Risiken einer Überlastung (aktueller Zustand des Netzes und Zukunft im Hinblick auf die vorgeschlagenen Umleitungen) zu erstellen und so die Phänomene der Überlastung und des Überfalls im Falle einer gestörten Situation zu verhindern. »
Erfahren Sie mehr über Geotwin.
2. Preis: Fahrgastinformation in Echtzeit – Nextérité
Das Nextérité-Team mit Stéphane Beaudet
Nextérité bietet Mobilitätsinformationsdienste in Echtzeit dank semantischer Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Ihre NextAlert-Lösung, eine kollaborative Echtzeit-Transportinformationsmaschine, bewertet die Verkehrsbedingungen aus verschiedenen Quellen, einschließlich sozialer Netzwerke, um zuverlässige, genaue Fahrgastinformationen in Echtzeit bereitzustellen und Fahrgäste per SMS über Netzwerkstörungen zu informieren.
Testimonial: " Die Herausforderung von Ile-de-France Mobilités war intensiv und aufregend: intensiv, weil es notwendig war, im Rahmen von Streiks sehr schnell einen Reisealarmdienst einzurichten; Spannend, weil es uns ermöglichte, mit Einwohnern der Ile-de-France aller Profile zu experimentieren und die wichtigsten Funktionen einer effektiven und einfach zu bedienenden Reisealarmanwendung konkret zu validieren. Diese neue Version der Reisewarnung für Reisende ist jetzt ein zusätzliches Modul unserer Mobilitätsinformationsmaschine NextAlert. Vielen Dank an das Challenge-Team für seine Unterstützung und Reaktionsfähigkeit! Wir hoffen, dass dieser NextAlert Route-Service in Zukunft in der Île-de-France genutzt werden kann. »
Erfahren Sie mehr über Nexterity.
3. Preis: Eine intelligente multimodale Mobilitätsplattform, die die Gruppierung von VTC/Taxi-Fahrten ermöglicht – Uppli
Das Uppli-Team
Uppli entwickelt eine intelligente multimodale Mobilitätsplattform, die einen dynamischen multimodalen Routenberechnungsservice bietet. Ihre LaPoole-Lösung ermöglicht es, VTC-/Taxifahrten zwischen mehreren Reisenden zu gruppieren und bietet so eine zusätzliche Alternative im Falle einer gestörten Situation.
Testimonial: "Uppli ist sehr stolz darauf, zu den Gewinnern der Traveler Information Challenge 2019 gehört zu haben. Wir danken Île-de-France Mobilités für die zur Verfügung gestellten Ressourcen, die es uns ermöglicht haben, unsere "LaPoole"-Lösung zu erweitern, insbesondere dank der Partnerschaften von IDFM, um die Entwicklung unserer Serviceangebote zu beschleunigen, sowie der Unterstützung bei der Mittelbeschaffung, die eine ehrgeizige Perspektive für die Entwicklung unseres Produkts und seines Geschäftsmodells ermöglicht hat. Für Uppli, noch ein junges Start-up, ist diese Herausforderung ein echter Gewinn für die Fortsetzung unserer Entwicklung, insbesondere dank der Referenzgarantie eines wichtigen Mobilitätsakteurs wie Île-de-France Mobilités. Vielen Dank! »
Lieblingspreis der Jury: Gegenseitige Hilfe zwischen Fahrgästen im Verkehr, um die Mobilität aller zu erleichtern – Faciligo
Das Faciligo-Team
Mit seiner Lösung der gegenseitigen Hilfe zwischen den Reisenden verführte Faciligo die Jury der Challenge, die ihm einen Lieblingspreis verlieh. Faciligo verbindet Reisende mit eingeschränkter Mobilität oder in fragilen Situationen mit Reisenden, die helfen möchten, um die Mobilität aller auf allen Arten von Reisen zu erleichtern.
Erfahren Sie mehr über Faciligo.
Die Challenge-Preisverleihung, bei der das Podium enthüllt wurde, fand am 17. Oktober in Anwesenheit von Stéphane Beaudet, Vizepräsident der Region Île-de-France, statt. Es war eine Gelegenheit, die Akteure der Innovation und Mobilität in der Île-de-France zusammenzubringen.
Das Challenge-Team dankt allen Teilnehmern sowie allen, die zum Erfolg dieser ersten Ausgabe beigetragen haben!