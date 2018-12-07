Wählen Sie das U-Bahn-Design der zukünftigen Linien 15, 16 und 17

Ein historischer Auftrag für das Netzwerk von Île-de-France Mobilités

Mit 200 km zusätzlichen Linien und 68 neuen Bahnhöfen ist der Grand Paris Express ein Strukturierungsprojekt für die Île-de-France, das das Reisen von Vorort zu Vorort erleichtern wird. Für den Betrieb der Linien 15, 16 und 17 haben Île-de-France Mobilités und die Société du Grand Paris bis zu 183 neue Züge von Alstom bestellt.

Diese neuen Hochleistungs-Eisenbahn-U-Bahnen können im fahrerlosen Automatikmodus bis zu 110 km/h fahren und bestehen aus 6-teiligen Zügen auf der Linie 15 und 3-teiligen Zügen auf den Linien 16 und 17. Die ersten Züge werden 2022 das Werk verlassen, die erste kommerzielle Inbetriebnahme ist für 2024 geplant.

Diese Züge werden den zukünftigen Betreibern von Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellt , die somit über eine Ausrüstung der neuen Generation verfügen, die von den neuesten Technologien profitiert und eine hohe Leistung bietet. Das Reiseerlebnis kombiniert Komfort und Geschwindigkeit.