Wählen Sie das U-Bahn-Design der zukünftigen Linien 15, 16 und 17
Ein Design im Dienste des Fahrgastes, mit Zügen:
- Zugänglich: Breite Türen ermöglichen ein schnelles und sicheres Ein- und Aussteigen. Der Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität ist im gesamten Zug möglich und die Plätze sind für Rollstuhlfahrer und Personen mit Kindern in Kinderwagen oder Gepäck reserviert
- Komfortabel: Belüftung, Temperatur und Beleuchtung werden je nach Uhrzeit gesteuert und moduliert, um eine beruhigende Atmosphäre zu schaffen. Darüber hinaus wird die Plattformbeleuchtung beim Ein- und Aussteigen der Fahrgäste verstärkt. Die extra breite Windschutzscheibe bietet einen Panoramablick auf den Tunnelvorschub und die Stationen.
- Modern und vernetzt: Große und zahlreiche dynamische Informationsbildschirme sind über die gesamte Länge des Zuges integriert und alle Fahrgastinformationen werden mit denen des Netzes abgestimmt. USB-Buchsen bieten daher eine Möglichkeit, Ihr Mobiltelefon aufzuladen, um Ihre Kommunikationsmittel unterwegs weiter zu nutzen.
- Sicher: Die Beleuchtung unter den Sitzen verstärkt die Wahrnehmung eines sicheren Raums und die Züge sind zu 100% videogeschützt.
Ein historischer Auftrag für das Netzwerk von Île-de-France Mobilités
Mit 200 km zusätzlichen Linien und 68 neuen Bahnhöfen ist der Grand Paris Express ein Strukturierungsprojekt für die Île-de-France, das das Reisen von Vorort zu Vorort erleichtern wird. Für den Betrieb der Linien 15, 16 und 17 haben Île-de-France Mobilités und die Société du Grand Paris bis zu 183 neue Züge von Alstom bestellt.
Diese neuen Hochleistungs-Eisenbahn-U-Bahnen können im fahrerlosen Automatikmodus bis zu 110 km/h fahren und bestehen aus 6-teiligen Zügen auf der Linie 15 und 3-teiligen Zügen auf den Linien 16 und 17. Die ersten Züge werden 2022 das Werk verlassen, die erste kommerzielle Inbetriebnahme ist für 2024 geplant.
Diese Züge werden den zukünftigen Betreibern von Île-de-France Mobilités zur Verfügung gestellt , die somit über eine Ausrüstung der neuen Generation verfügen, die von den neuesten Technologien profitiert und eine hohe Leistung bietet. Das Reiseerlebnis kombiniert Komfort und Geschwindigkeit.
Entdecken Sie die Ergebnisse der Konsultation vom Dezember 2018:
Sie haben sich entschieden! Hier ist das Gesicht der zukünftigen Metrolinien 15, 16 und 17 des Grand Paris Express. Île-de-France Mobilités hat die ersten 53 Züge (680 Millionen Euro) https://www.iledefrance-mobilites.fr/wp-content/uploads/2018/07/Ile-de-France-Mobilites-engage-680-millions-d-euros-pour-les-53-premeres-rames-du-metro-du-Grand-Paris-Express.pdf ...#TransportsIDF@GdParisExpress
Vielen Dank! Fast 13.000 von Ihnen haben für das Design der U-Bahn-Linien 15, 16 und 17 gestimmt