RER B: Wählen Sie das Design Ihres neuen Zuges
Ab November 2025, 3 Jahre früher als ursprünglich geplant, wird ein neuer Zug die RER-Linie B befahren: der MI20.
Île-de-France Mobilités wollte, dass dieses neue Rollmaterial Ihren Erwartungen so nahe wie möglich kommt: zugänglicher, geräumiger, komfortabler.
Und da dieser Zug den Einwohnern der Ile-de-France dienen wird, starten wir eine große Konsultation: Sie können für das Design Ihres neuen RER B abstimmen!
"Gesicht" des Zuges, innere Organisation und Ästhetik: Wir bieten Ihnen die Wahl zwischen 3 Identitäten für Ihre zukünftige RER B. Drei Identitäten, die jeweils auf ihre Weise die Grundlagen dieses neuen Alltagszuges hervorheben.
Die Vernehmlassung läuft bis zum 31. Juli 2021.
Indoor, Outdoor: Es liegt an Ihnen, abzustimmen!
Die Beratung konzentriert sich auf die Außengestaltung und Elemente der Innenarchitektur.
Bout-avant: Was meint ihr?
Draußen können Sie zwischen 3 Vorschlägen von "End-Front" wählen (dies ist das "Gesicht" des Zuges)
Welche bevorzugst du?
Welche Inneneinrichtung werden Sie wählen?
Im Inneren haben Sie die Wahl zwischen 3 "Paketen" von Armaturen, die Sitze, Griffstangen (um Sie zu halten) und verschiedene Beleuchtung umfassen.
Update zum MI20
Der MI20 wird ab November 2025:
- 146 Züge der neuen Generation , die den Fahrgastkomfort erhöhen (Videoüberwachung, Klimatisierung, optimierte dynamische Fahrgastinformation) und an die spezifischen Bedürfnisse der Linie B angepasst sind
- Züge mit einer Länge von 104 Metern, die in 7 kurzen Wagen (im Gegensatz zu aktuellen 4-Wagen-Zügen) organisiert sind, um den Einschränkungen von Lücken mit vielen gekrümmten Bahnsteigen der Linie gerecht zu werden
- Größere und 2-stöckige Autos (abhängig von den Einschränkungen der UFR-Tragfähigkeit und der Positionierung der Dachausrüstung)
- +20% Sitzplätze im Vergleich zu den aktuell renovierten MI79/MI84-Zügen und insgesamt 1070 Sitzplätze
- Und die Hälfte der Plätze ist auf einer Ebene zugänglich
- 26% bevorzugte Sitzplätze
- Und natürlich: USB-Buchsen zum Aufladen Ihrer Geräte, große und zahlreiche Informationsbildschirme , situationsgerechte Temperatur , beruhigende Beleuchtung und 100% videogeschützte Züge.
Parallel dazu erfordert der Einsatz dieser MI20-Züge auf der Linie B im Jahr 2025 erhebliche Infrastrukturanpassungen (Bahnsteighöhe, Verstärkung der Stromversorgung), aber auch Wartungswerkstätten (Schaffung einer neuen Werkstatt in Mitry und Anpassung der bestehenden Werkstatt in Massy).