Wahl der Nordroute und der Station "Grands Pêchers" für die Verlängerung der Metrolinie 1
Die Entscheidung, die Verlängerung der Linie 1 durch den Bahnhof Grands Pêchers zu führen, hat den Vorteil, dass sowohl die Einwohner von Montreuil als auch von Fontenay-sous-Bois bedient werden. Diese Wahl hat mehrere Vorteile: viel kürzere Arbeitszeiten und geringere Auswirkungen auf Häuser und Verkehr.
Die Erweiterung in Zahlen
- 3 neue Stationen der Metrolinie 1
- Ca. 5 km Strecke
- Eine U-Bahn alle 1 Minute 45 zur morgendlichen Hauptverkehrszeit
- Ca. 6-7 Minuten Fahrt zwischen Château de Vincennes und Val de Fontenay
- 3 Stationen und Routenwahl im Norden
Die Verlängerung der Metrolinie 1 von Château de Vincennes wird drei neue Stationen haben:
- ein Bahnhof in Les Rigollots (Fontenay-sous-Bois);
- eine Zwischenstation in Les Grands Pêchers (Montreuil)
- eine Endstation im Val de Fontenay (Ost oder Süd).
Zahlreiche Verbindungen mit dem Verkehrsnetz
- Zug-rer A
- Zug-rer E
- U-Bahn-Linie 15
- Zukünftige Verlängerung der Straßenbahn 1
- Und viele Buslinien
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), die Region, der Staat und alle Partner (Departement, Städte, RATP) werden das Projekt auf der Grundlage dieser einzigartigen Route fortsetzen. Île-de-France Mobilités wird die Studien zur Durchführung der öffentlichen Untersuchung fortsetzen. Die öffentliche Anhörung ist für 2018 geplant.
