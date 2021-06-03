COB-Anleitung: Entdecken Sie eine Busbetriebszentrale
Was ist ein Bus Operations Center?
Täglich nennen Agenten es das "COB" und unter diesem technischen Akronym ist es das Nervenzentrum Ihrer Buslinie, das zum Leben erwacht.
Denn das Bus Operations Center ist für Ihren täglichen Transport unerlässlich: die Versorgung und Reinigung der Busse, ihre Lagerung und Wartung, aber auch der Empfang und die Verwaltung des Personals, die Organisation des Dienstes.
Die COBs bieten Platz für 20 bis 300 Busse.
Warum COBs erneuern?
Île-de-France Mobilités setzt sich voll und ganz für die Energiewende ein und will bis 2030 die führende Metropole Europas mit 100 % kohlenstofffreiem ÖPNV werden. Ein ehrgeiziges, aber realistisches Ziel, das insbesondere den Ersatz von Bussen, die noch mit Diesel betrieben werden, durch Elektromodelle oder CNG (Natural Gas for Vehicles) mit Biomethan beinhaltet. Biomethan ist ein Gas, das durch die Vergärung organischer Verbindungen (Müll, landwirtschaftliche Abfälle, Müll ...) gewonnen wird und unseren Abfällen ein zweites Leben gibt.
Bis heute sind 1600 Busse Hybrid- oder Elektrobusse und 660 Busse fahren mit CNG.
Und um diese neuen Fahrzeuge zu erhalten, zu "füttern" und zu warten, müssen wir renovieren, anpassen oder sogar angepasste Einsatzzentren bauen.
Anpassung einer Busbetriebszentrale: Was bedeutet das?
Konkret bedeutet dies, jeden Busparkplatz mit einer Biomethan- oder Elektroladesteckdose auszustatten. Dies erfordert auch die Unterstützung und Entwicklung eines Sektors für die Produktion dieses berühmten Biomethans in der Region Île-de-France.
Der Umbau der Busbetriebszentralen ist bereits im Gange: 6 wurden mit Biomethan-Ladevorgängen und 4 mit Elektroladevorgängen ausgestattet. Bis zum ersten Halbjahr 2022 werden 30 Betriebszentren in der gesamten Île-de-France betroffen sein: 4 werden elektrisch und 24 an CNG angepasst. Und die Bewegung wird hier nicht aufhören, denn neue operative Zentren werden gebaut.
Wer baut diese COBs?
Mit dem Wettbewerb der Buslinien werden die meisten neuen Betriebszentren von delegierten Betreibern unter der Aufsicht von Île-de-France Mobilités gebaut. Andere werden direkt von Île-de-France Mobilités gebaut, wie das Depot TZen 4 in Corbeil-Essonnes (91), das Depot TZen 5 in Choisy-le-Roi (94), ein Depot in Bondoufle (91) und schließlich das Depot Vaux-le-Pénil (77), das gerade fertiggestellt wurde.
Die RATP ihrerseits hat in Absprache mit Île-de-France Mobilités einen Energieumstellungsplan für alle ihre Depots bis 2025 auf den Weg gebracht.
Mit der Öffnung für den Wettbewerb werden künftige Einlagen entweder direkt von Île-de-France Mobilités oder von Verkehrsunternehmen im Rahmen ihrer Delegation öffentlicher Dienstleistungen getätigt.
Vaux-le-Pénil: der COB der Zukunft
Während viele Busbetriebszentren der neuen Generation im Bau sind, ist das von Vaux-le-Pénil (77) etwas ganz Besonderes: Es ist das erste COB unter direkter Projektleitung Île-de-France Mobilités , das im Juli an den Transdev-Delegierten übergeben wird, der für den Betrieb der Buslinien von Grand Melun verantwortlich ist und dessen Tätigkeit im August an diesem Standort beginnen wird.
Dieser COB befindet sich auf einem 2,2 ha großen bewaldeten Gelände und bietet Platz für 100 Busse, die mit Erdgas (CNG) betrieben werden. Die Mitarbeiter des Standorts werden in einem Gebäude empfangen, das die Kriterien der hohen Umweltqualität (HQE) erfüllt und über ein begrüntes Dach verfügt.
Das COB von Vaux-le-Pénil besteht aus einer 2500 m2 großen Werkstatt für die Wartung und Reparatur von Bussen, einem 915 m2 großen Gebäude für den Betrieb – hier werden sich die meisten Büros des Standorts, der Empfangsraum für Fahrer oder der Empfang für Besucher befinden – und einem 4.800 m2 großen Parkplatz, in dem Transdev-Mitarbeiter parken können.
In Vaux-le-Pénil werden nicht weniger als 18 Buslinien und 3 On-Demand-Verkehrsdienste betrieben
Die bedienten Gemeinden sind Dammarie-les-Lys, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, Rubelles, Vaux-le-Pénil, Voisenon, Villiers en Bière, Saint Fargeau-Ponthierry und Seine-Port.