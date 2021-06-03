COB-Anleitung: Entdecken Sie eine Busbetriebszentrale

Was ist ein Bus Operations Center?

Täglich nennen Agenten es das "COB" und unter diesem technischen Akronym ist es das Nervenzentrum Ihrer Buslinie, das zum Leben erwacht.

Denn das Bus Operations Center ist für Ihren täglichen Transport unerlässlich: die Versorgung und Reinigung der Busse, ihre Lagerung und Wartung, aber auch der Empfang und die Verwaltung des Personals, die Organisation des Dienstes.

Die COBs bieten Platz für 20 bis 300 Busse.