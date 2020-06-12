Bewertungsausschuss für die Verbesserung des Verkehrsangebots in der Île-de-France für das Jahr 2018

Dieser unabhängige Expertenausschuss, der 2016 von Valérie Pécresse in ihrer Eigenschaft als Präsidentin von Île-de-France Mobilités eingesetzt wurde, hat zum Ziel, den Umfang und die Auswirkungen der von Île-de-France Mobilités umgesetzten Maßnahmen zu bewerten.

Den Vorsitz dieses Ausschusses führt Jean-Paul Bailly, ehemaliger Vorsitzender und CEO von RATP und ehemaliger Präsident der La Poste-Gruppe. Es vereint: