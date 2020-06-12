Bewertungsausschuss für die Verbesserung des Verkehrsangebots in der Île-de-France für das Jahr 2018
Dieser unabhängige Expertenausschuss, der 2016 von Valérie Pécresse in ihrer Eigenschaft als Präsidentin von Île-de-France Mobilités eingesetzt wurde, hat zum Ziel, den Umfang und die Auswirkungen der von Île-de-France Mobilités umgesetzten Maßnahmen zu bewerten.
Den Vorsitz dieses Ausschusses führt Jean-Paul Bailly, ehemaliger Vorsitzender und CEO von RATP und ehemaliger Präsident der La Poste-Gruppe. Es vereint:
- Yves Crozet, emeritierter Professor an der Sciences-Po Lyon und ehemaliger Direktor des Laboratoire Aménagement Économie Transports (LAET),
- Marc Pélissier, Präsident des Verbands der Verkehrsnutzer FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, ehemaliger Generaldirektor von SNCF Réseau Île-de-France und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der RATP.
Der Ausschuss hat bisher drei Berichte erstellt, einen pro Jahr, für die Jahre 2016, 2017 und 2018. In diesen Berichten werden mehrere Ansätze erörtert:
- Ein jährlicher allgemeiner Überblick über die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France: Entwicklung des Angebots, des Verkehrs und der Servicequalität im gesamten Netz der Ile-de-France, Fortschritt der Arbeiten und Projekte, Elemente zu den Kosten und der Finanzierung des Verkehrs usw.
- eine detaillierte Bewertung einer Auswahl emblematischer Maßnahmen, die jedes Jahr umgesetzt oder abgeschlossen werden,
- Eine ergänzende Analyse der im vorangegangenen Bewertungsbericht vorgestellten Maßnahmen , für die aktualisierte Daten vorliegen.
Der Bericht 2018 konzentriert sich auf folgende Maßnahmen:
- Investitionen zur Verbesserung des Betriebs der RER D Süd,
- Das Anreizsystem für Fahrgemeinschaften über eine Networking-Plattform,
- Das Experimentieren mit autonomen Shuttles in zwei sehr unterschiedlichen Arten von städtischen Umgebungen,
- Die Politik des Fahrradparkens an Bahnhöfen ("Véligo"),
- Die Entwicklung spezieller Busspuren auf den Autobahnen der Ile-de-France.