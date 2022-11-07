Mobility Partners Committee: Anmelden
Interessieren Sie sich für den öffentlichen Nahverkehr in der Region Ile-de-France und möchten Ihre Meinung zu seiner Entwicklung äußern? Île de France Mobilités schlägt zwei Verkehrsnutzern aus der Ile-de-France vor, dem Ausschuss der Mobilitätspartner beizutreten, der sich auch aus Vertretern von Gewerkschaften, Arbeitgebern, Nutzerverbänden und lokalen Mandatsträgern zusammensetzt.
Was ist das Mobility Partners Committee?
Der Ausschuss der Mobilitätspartner ist ein beratendes Gremium, das seit zwanzig Jahren den Dialog zwischen den Mobilitätsakteuren fördert und allen ein besseres gegenseitiges Verständnis für die Herausforderungen des Sektors vermittelt.
Der Ausschuss der Mobilitätspartner wird vor jedem Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités konsultiert, um eine Stellungnahme zu den auf der Tagesordnung stehenden Themen abzugeben.
Wie kann man dem Mobility Partners Committee beitreten?
Wenn Sie Mitglied dieses Gremiums werden möchten, senden Sie Ihre Bewerbung (ein Anschreiben und einen Lebenslauf) an folgende Adresse: [email protected]
Die Auslosung erfolgt nach dem Zufallsprinzip unter den vollständigen Bewerbungen.
Ihre Bewerbung muss bis spätestens 17. Oktober 2025 eingereicht werden.
Eine (echte) Verpflichtung
Indem Sie Mitglied des Partnerkomitees werden, erklären Sie sich damit einverstanden, an allen Sitzungen teilzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um Präsenz- und/oder Fernsitzungen handelt. Der Ausschuss tagt etwa 6 Mal im Jahr, tagsüber, und die Sitzungen dauern 2-3 Stunden. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre und kann nicht verlängert werden.
Sie verpflichten sich auch, die Vertraulichkeit von Akten und Debatten zu wahren.
Die Funktion eines Mitglieds des Ausschusses der Mobilitätspartner wird, wie jede andere Funktion als Mitglied eines Organs von Île-de-France Mobilités, nicht vergütet und unterliegt keinen Kosten.
Zögern Sie nicht, sich für dieses große Abenteuer in der Welt des Transports zu bewerben.