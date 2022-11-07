Mobility Partners Committee: Anmelden

Eine (echte) Verpflichtung

Indem Sie Mitglied des Partnerkomitees werden, erklären Sie sich damit einverstanden, an allen Sitzungen teilzunehmen, unabhängig davon, ob es sich um Präsenz- und/oder Fernsitzungen handelt. Der Ausschuss tagt etwa 6 Mal im Jahr, tagsüber, und die Sitzungen dauern 2-3 Stunden. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre und kann nicht verlängert werden.

Sie verpflichten sich auch, die Vertraulichkeit von Akten und Debatten zu wahren.

Die Funktion eines Mitglieds des Ausschusses der Mobilitätspartner wird, wie jede andere Funktion als Mitglied eines Organs von Île-de-France Mobilités, nicht vergütet und unterliegt keinen Kosten.

Zögern Sie nicht, sich für dieses große Abenteuer in der Welt des Transports zu bewerben.