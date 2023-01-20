Wie wird Ihr ÖPNV finanziert?

Im Jahr 2022 entsprach der Verkauf von Abonnements und Tickets 33 % des Gesamtbudgets von Île-de-France Mobilités. In der Tat ist es vor allem den Investitionen mehrerer Akteure zu verdanken, dass das regionale Netzwerk sein finanzielles Gleichgewicht findet.

Unternehmen in der Region Paris: 48%

Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern mit Sitz in der Île-de-France sind die Hauptbeitragszahler und machen 48 % der Gesamtfinanzierung von Île-de-France Mobilités aus. Wie beteiligen sie sich am Funktionieren des Netzwerks? Es ist durch:

Die Mobilitätsprämie : ein Beitrag privater und öffentlicher Arbeitgeber zur Finanzierung von Verkehrs- und Mobilitätsdienstleistungen

: ein Beitrag privater und öffentlicher Arbeitgeber zur Finanzierung von Verkehrs- und Mobilitätsdienstleistungen Erstattung : Arbeitgeber sind verpflichtet, bis zu 50 % der Transport tickets kosten ihrer Mitarbeiter zu erstatten und können bis zu 75 % betragen.

Reisende: 33%

Die Fahrgäste sind die zweite Finanzierungsquelle für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France durch den Kauf verschiedener Abonnements (Navigo Jahres- und Monatskarten und Imagine R) und T+-Tickets. Sie ermöglichen es, das Netzwerk bis zu 33% zu finanzieren.

Öffentliche Unterstützung: 15%

Was sind "öffentliche Wettbewerbe"? Dabei handelt es sich um finanzielle Beihilfen, die in Form von Beiträgen, sozialen Maßnahmen, Spenden, Entschädigungen oder Subventionen öffentlicher Einrichtungen gewährt werden. Aber von wem reden wir? Von der Region, der Stadt Paris und den Departements. Zusammen tragen sie 15 % zum Jahresbudget bei.