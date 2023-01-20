Wie wird Ihr ÖPNV finanziert?
Damit das Netz betriebsbereit ist, schließt Île-de-France Mobilités Verträge mit Verkehrsunternehmen mit bekannten Namen (wie SNCF, RATP, Lacroix Savac, Transdev oder Keolis) ab, die für die Instandhaltung, den Betrieb und die Modernisierung der Strecken sowie für die Sicherheit der Fahrgäste und die Umsetzung der verschiedenen Dienste in den Bahnhöfen bezahlt werden.
Diese Betriebsverträge stellen die jährlichen Ausgaben für das ordnungsgemäße Funktionieren und die Weiterentwicklung des Netzes dar. Im Jahr 2022 beliefen sie sich auf 10,485 Milliarden Euro.
Wer beteiligt sich an der Finanzierung Ihres ÖPNV?
Im Jahr 2022 entsprach der Verkauf von Abonnements und Tickets 33 % des Gesamtbudgets von Île-de-France Mobilités. In der Tat ist es vor allem den Investitionen mehrerer Akteure zu verdanken, dass das regionale Netzwerk sein finanzielles Gleichgewicht findet.
Unternehmen in der Region Paris: 48%
Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern mit Sitz in der Île-de-France sind die Hauptbeitragszahler und machen 48 % der Gesamtfinanzierung von Île-de-France Mobilités aus. Wie beteiligen sie sich am Funktionieren des Netzwerks? Es ist durch:
- Die Mobilitätsprämie : ein Beitrag privater und öffentlicher Arbeitgeber zur Finanzierung von Verkehrs- und Mobilitätsdienstleistungen
- Erstattung : Arbeitgeber sind verpflichtet, bis zu 50 % der Transport tickets kosten ihrer Mitarbeiter zu erstatten und können bis zu 75 % betragen.
Reisende: 33%
Die Fahrgäste sind die zweite Finanzierungsquelle für den öffentlichen Verkehr in der Region Île-de-France durch den Kauf verschiedener Abonnements (Navigo Jahres- und Monatskarten und Imagine R) und T+-Tickets. Sie ermöglichen es, das Netzwerk bis zu 33% zu finanzieren.
Öffentliche Unterstützung: 15%
Was sind "öffentliche Wettbewerbe"? Dabei handelt es sich um finanzielle Beihilfen, die in Form von Beiträgen, sozialen Maßnahmen, Spenden, Entschädigungen oder Subventionen öffentlicher Einrichtungen gewährt werden. Aber von wem reden wir? Von der Region, der Stadt Paris und den Departements. Zusammen tragen sie 15 % zum Jahresbudget bei.
Verteilung der Mittel für öffentliche Unterstützung
Staat: 2%
Der Staat subventioniert den öffentlichen Verkehr durch Beihilfen und Ausgleichszuschüsse, die 2 % des Budgets von Île-de-France Mobilités entsprechen.
Der Rest: 2%
Ein letzter Teil, etwa 2%, stammt aus den Einnahmen aus der Werbung, die Sie auf den Bahnsteigen, in Ihren Verkehrsmitteln oder an Bushaltestellen sehen, Strafzetteln und verschiedenen Steuern.
Finanzierung als Eckpfeiler der sozialen Rolle des Verkehrs
Es ist dieses plurale Ökosystem der Finanzierung, das es dem Netzwerk jedes Jahr ermöglicht, sich zu modernisieren, an Präzision zu gewinnen und sich in Richtung nachhaltigerer Energien und Materialien zu bewegen.
Ein Ökosystem, das Île-de-France Mobilités auch die Möglichkeit bietet, Vorzugstarife und finanzielle Unterstützung anzubieten (wie z. B. das Navigo-Solidaritätspaket, das kostenlose Jugendpaket für die Integration oder ermäßigte Einzelfahrkarten), um so vielen Menschen wie möglich Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu verschaffen.
Die wahren Kosten eines Navigo-Monatspasses
Ebenso ermöglicht diese Finanzierung allen Fahrgästen, nur einen Teil ihrer ticket zu bezahlen. In der Tat würden die tatsächlichen Kosten des monatlichen Navigo-Passes, ohne Beihilfen, Subventionen oder externe Finanzierung als die des Benutzers, 252 Euro anstelle der 84,10 Euro / Monat betragen, die den Einwohnern der Ile-de-France in Rechnung gestellt werden.
Die Finanzierung des Verkehrs ist daher ein Eckpfeiler der von Île-de-France Mobilités angestrebten Verkehrsvision. Faire, zugängliche und vor allem skalierbare Mobilität.