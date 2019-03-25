Nehmen Sie an der Konsultation für die Entwicklung des Bahnhofsmasts von Noisy-le-Sec teil

Ein Workshop-Spaziergang

Samstag, 13. April, von 10 bis 12 Uhr, im Bahnhof Noisy-le-Sec (Anmeldung: https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)

Es werden auch andere Informations- und Ausdrucksmittel zur Verfügung gestellt, um die Meinung aller einzuholen:

einen vorfrankierten T-Gutschein, den Sie in der Projektbroschüre finden, die im gesamten Gebiet verteilt ist

Die Website, um das Projekt zu entdecken und Ihre Meinung zu äußern.

Um das Projekt im Detail zu entdecken, seine Route zu sehen oder eine Mitteilung einzureichen, besuchen Sie die Projektwebsite.