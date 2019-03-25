Nehmen Sie an der Konsultation für die Entwicklung des Bahnhofsmasts von Noisy-le-Sec teil
Ein größerer, komfortablerer und zugänglicherer Bahnhofsmast mit einladenderen öffentlichen Räumen
Das Projekt zur Entwicklung des Bahnhofsmastes muss Folgendes ermöglichen:
- Erweiterung des Bahnhofs mit einem neuen Passagiergebäude, einer Halle, zwei Vorplätzen und einer an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepassten Fußgängerbrücke;
- Verbesserung der Verbindungen zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern (Zug, Straßenbahn, Bus, Auto, Fahrrad und Fußgänger);
- den Bahnhof zur Stadt hin zu öffnen und seine Entwicklung zu unterstützen;
Auf der Projektwebsite können Sie die Ziele des Projekts und die geplanten Ausrichtungen im Detail entdecken und Ihre Meinung äußern.
Eine Konsultation, die allen offen steht, um sich zu informieren und zu äußern
Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France, die territoriale öffentliche Einrichtung Est Ensemble, die Stadt Noisy-le-Sec, das Departement Seine-Saint-Denis und SNCF laden Nutzer, Einwohner des Gebiets und alle interessierten Kreise ein, sich an der Konsultation für die Entwicklung des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec zu beteiligen. Es werden mehrere Highlights organisiert, um sich auszudrücken:
Zwei Passagiertreffen auf dem Vorplatz des Bahnhofs von Noisy-le-Sec
- Donnerstag, 28. März, von 17 bis 19 Uhr
- Donnerstag, 18. April, von 8 bis 10 Uhr
Eine öffentliche Sitzung
- Dienstag, 9. April um 19 Uhr, im Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès in Noisy-le-Sec
Ein Workshop-Spaziergang
- Samstag, 13. April, von 10 bis 12 Uhr, im Bahnhof Noisy-le-Sec (Anmeldung: https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)
Es werden auch andere Informations- und Ausdrucksmittel zur Verfügung gestellt, um die Meinung aller einzuholen:
- einen vorfrankierten T-Gutschein, den Sie in der Projektbroschüre finden, die im gesamten Gebiet verteilt ist
- Die Website, um das Projekt zu entdecken und Ihre Meinung zu äußern.
Um das Projekt im Detail zu entdecken, seine Route zu sehen oder eine Mitteilung einzureichen, besuchen Sie die Projektwebsite.