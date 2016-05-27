Beratung zum Projekt zur Sanierung des Bahnhofs Mantes-la-Jolie und zur Schaffung eines Busses auf eigenem Gelände

Unterstützung der Entwicklung des Mantois und der Ankunft der Verlängerung der Linie E des RER-Zuges

Um die Ankunft der Verlängerung des RER E und die verschiedenen auf dem Gebiet von Mantois geplanten Stadtentwicklungsprojekte zu unterstützen, planen Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France, das Departement Yvelines und die Stadtgemeinschaft Greater Paris, Seine & Oise die Schaffung eines Busses auf eigenem Gelände und die Sanierung des Bahnhofs Mantes-la-Jolie.

Diese neue schnelle und regelmäßige Verbindung zum Bahnhof Mantes-la-Jolie, zum Stadtteil Val Fourré, zum zukünftigen Flussökoviertel und zu Rosny-sur-Seine wird zur Verbesserung der Reisebedingungen für Fahrgäste beitragen.

Um das Zusammenleben der verschiedenen Verkehrsmittel (Fußgänger, Fahrräder, öffentliche Verkehrsmittel, Autos) zu erleichtern und dem Anstieg der Fahrgastzahlen im Hinblick auf die Verlängerung der RER E nach Westen Rechnung zu tragen, ist auch geplant, den gesamten Bahnhofsmast Mantes-la-Jolie neu zu entwickeln.