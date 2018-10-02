Schlussfolgerungen der Studie über die Machbarkeit des kostenlosen öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France, seine Finanzierung und Preispolitik

Keine alternative Finanzierungsquelle scheint tragfähig zu sein, um den Verlust eines solchen Betrags auszugleichen, der eine Steuererhöhung von durchschnittlich 500 € pro Jahr und pro Haushalt in der Region Île-de-France bedeuten würde, obwohl jedes Jahr mehr ausgegeben werden muss, um das Verkehrsangebot zu erhöhen, um den Bedarf zu decken: Verstärkung des Busangebots, Ausbau von Straßenbahn- und U-Bahn-Linien, Eröffnung der Linien 15, 16, 17 und 18 der Pariser Metro und der Straßenbahnlinien 9, 10, 12 und 13, Verlängerung der RER E ....

Im Falle einer Erhöhung der von den Arbeitgebern gezahlten Verkehrsprämie wären die makroökonomischen Auswirkungen nach einer Einschätzung der Generaldirektion des Finanzministeriums mittel- und langfristig rezessiv, mit der Vernichtung von 30.000 Arbeitsplätzen und dem Verlust von 0,7 Punkten des regionalen BIP (etwas mehr als 4 Mrd. EUR). Im Falle der städtischen Kfz-Maut wären besonders hohe Niveaus erforderlich, um solche Einnahmen zu erzielen: So würde beispielsweise eine Kordonmaut um Paris, außerhalb der Ringstraße, in Höhe von 8 € während der Hauptverkehrszeit und 5 € außerhalb der Hauptverkehrszeiten weniger als 400 Mio. € an jährlichen Einnahmen generieren. Eine Maut in einem größeren Umkreis und auf einem höheren Niveau wäre höchst ungerecht und würde einkommensschwache Haushalte, die auf Autos angewiesen sind, stark belasten.

Der kostenlose Zugang würde daher ein erhebliches Risiko der Verarmung des öffentlichen Verkehrs und einer Verschlechterung der Dienstleistungsqualität bergen, da Verbesserungen des Angebots oder sogar seine bloße Aufrechterhaltung nicht mehr finanziert werden könnten.