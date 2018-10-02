Schlussfolgerungen der Studie über die Machbarkeit des kostenlosen öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France, seine Finanzierung und Preispolitik
Diese konkrete und objektive Arbeit wurde von einem Ausschuss aus acht unabhängigen Experten* unter dem Vorsitz von Jacques Rapoport, ehemaliger Präsident von SNCF Réseau, ehemaliger Generaldirektor der Post und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der RATP, durchgeführt, wobei Beiträge der acht Departements der Ile-de-France und der betroffenen lokalen Behörden eingeholt wurden. Es wird die Entscheidungen von Île-de-France Mobilités, der organisierenden Behörde für nachhaltige Mobilität und damit ticket, dem alleinigen Entscheidungsträger in Bezug auf die Verkehrspreise, beeinflussen.
Wichtigste Ergebnisse des Ausschusses (Zusammenfassung des Berichts am Ende der Seite):
1 – Rückgang des Autoverkehrs um 2 %: Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel hätten nur minimale Auswirkungen auf die Verringerung des Straßenverkehrs und die Verbesserung der Luftqualität.
Heute würden 90 % der Autofahrer mehr Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln verbringen als mit ihrem Auto, dessen Wert größtenteils viel höher ist als die Kosten des Navigo-Passes. Die restlichen 10% wählten diesen Modus aus Komfort oder Notwendigkeit. Autofahrer wären daher sehr unempfindlich gegenüber kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln, da sie sich bereits für ein viel teureres Verkehrsmittel entschieden haben.
Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel in der Île-de-France, welche Auswirkungen? Ein vernachlässigbarer Einfluss auf den autonomen Verkehr: 98 % des Verkehrs bleiben unverändert. Die Auswirkungen auf die Verbesserung der Luftqualität sind daher sehr gering.
Wege, die derzeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, werden tendenziell abnehmen und auf öffentliche Verkehrsmittel verlagert werden.
Somit wären die Auswirkungen des kostenlosen öffentlichen Verkehrs auf die Belästigung durch das Auto minimal: Die Verringerung der Luftverschmutzung kann sozioökonomisch auf 28 Mio. EUR pro Jahr geschätzt werden, eine minimale Zahl im Vergleich zu den Kosten der Umweltverschmutzung im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr in der Île-de-France, d. h. 4 Mrd. EUR jährlich. Der Gewinn in Bezug auf die Straßenverkehrssicherheit wird auf 24 Mio. EUR pro Jahr geschätzt, verglichen mit jährlichen sozioökonomischen Kosten von 2 Mrd. EUR.
2 – + 6 bis 10 % der Fahrgäste: Freier Zugang würde alle öffentlichen Verkehrslinien schnell verschlechtern
Die neuen Verkehrsströme würden sich negativ auf die Servicequalität des öffentlichen Verkehrs in der Region Paris auswirken. Fast 40 % der übertragenen Ströme entsprächen Fahrten zu Spitzenzeiten. Darüber hinaus entsprächen 55 % der übertragenen Ströme Fahrten von Vorort zu Vorort und 25 % internen Fahrten in Paris.
Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, welche Auswirkungen? Bis zu 10% mehr Fahrgäste, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos wären.
Die Auswirkungen wären auf den Straßenbahn- und Busnetzen, insbesondere in den Vororten, mit einem Anstieg der Verkehrsströme um mehr als 20 % deutlich, was eine Verschlechterung des Angebots für bereits an der Kapazitätsgrenze befindliche Linien bedeuten und nach Möglichkeit eine Erhöhung des Angebots mit den entsprechenden zusätzlichen Kosten erfordern würde. In der U-Bahn würde der Anstieg des Verkehrs, obwohl er moderat erscheint (+4%), auf bereits stark frequentierten Linien (Linie 13, Linie 9, Linie 1 ...) auftreten. Insgesamt kann allein für das Schienennetz der sozioökonomische Verlust im Zusammenhang mit den Unannehmlichkeiten für den Fahrgast auf 130 Mio. EUR geschätzt werden.
3 – Mehr als 1 Million Menschen profitieren bereits von kostenlosen oder ermäßigten Tarifen.
Im Jahr 2018 profitierten mehr als eine Million Einwohner der Ile-de-France von ermäßigten Tarifen oder kostenlosen Abonnements: 350.000 Personen (RSA-Begünstigte) waren insgesamt kostenlos; 260.000 Menschen profitieren von einer bedürftigkeitsabhängigen Ermäßigung von 50 % (370.000 ab 2019 aufgrund einer Änderung der Regeln); 315.000 ältere oder behinderte Menschen profitieren ebenfalls von bedürftigkeitsabhängigen Ermäßigungen, bis hin zu kostenlosen Ermäßigungen (Paris und Val de Marne); Schließlich profitieren fast 200.000 junge Menschen von ermäßigten Abonnements.
Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, welche Auswirkungen? 350.000 Menschen profitieren bereits von kostenlosem Zugang und 1 Million Einwohner der Ile-de-France profitieren von ermäßigten oder kostenlosen Tarifen, vorbehaltlich der Ressourcen.
Die verfügbaren Studien zeigen, dass es angesichts der bestehenden Beihilfen und des insgesamt niedrigen Preisniveaus heute kaum einen Zusammenhang zwischen Erschwinglichkeit und Arbeitslosigkeit gibt und dass es immer noch eher eine Frage der Reisezeit als des Preises ist.
Unter diesen Bedingungen wäre der freie Zugang keine Maßnahme der sozialen Gerechtigkeit, da er sowohl denjenigen, die den Preis für den öffentlichen Verkehr tragen können, als auch den Bescheidensten zugute käme.
4 – 500 € Steuererhöhung im Durchschnitt pro Jahr und pro Haushalt in der Region Paris.
Die Beiträge der Reisenden beliefen sich 2016 auf 2,5 Milliarden Euro. Der Übergang zum kostenlosen Zugang würde daher erfordern, 2,5 Mrd. EUR an anderen Einnahmen zu erzielen, vorausgesetzt, dass die Erstattungen der Arbeitgeber für Abonnements in der Größenordnung von 800 Mio. EUR ohne Verlust durch eine Erhöhung der Transportzahlung ausgeglichen werden könnten, was nicht erworben wird, d. h. 3,3 Mrd. EUR.
Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, welche Auswirkungen? Eine Steuererhöhung von durchschnittlich 500 Euro pro Jahr und pro Haushalt in der Region Ile-de-France, um den kostenlosen Transport zu finanzieren.
Keine alternative Finanzierungsquelle scheint tragfähig zu sein, um den Verlust eines solchen Betrags auszugleichen, der eine Steuererhöhung von durchschnittlich 500 € pro Jahr und pro Haushalt in der Region Île-de-France bedeuten würde, obwohl jedes Jahr mehr ausgegeben werden muss, um das Verkehrsangebot zu erhöhen, um den Bedarf zu decken: Verstärkung des Busangebots, Ausbau von Straßenbahn- und U-Bahn-Linien, Eröffnung der Linien 15, 16, 17 und 18 der Pariser Metro und der Straßenbahnlinien 9, 10, 12 und 13, Verlängerung der RER E ....
Im Falle einer Erhöhung der von den Arbeitgebern gezahlten Verkehrsprämie wären die makroökonomischen Auswirkungen nach einer Einschätzung der Generaldirektion des Finanzministeriums mittel- und langfristig rezessiv, mit der Vernichtung von 30.000 Arbeitsplätzen und dem Verlust von 0,7 Punkten des regionalen BIP (etwas mehr als 4 Mrd. EUR). Im Falle der städtischen Kfz-Maut wären besonders hohe Niveaus erforderlich, um solche Einnahmen zu erzielen: So würde beispielsweise eine Kordonmaut um Paris, außerhalb der Ringstraße, in Höhe von 8 € während der Hauptverkehrszeit und 5 € außerhalb der Hauptverkehrszeiten weniger als 400 Mio. € an jährlichen Einnahmen generieren. Eine Maut in einem größeren Umkreis und auf einem höheren Niveau wäre höchst ungerecht und würde einkommensschwache Haushalte, die auf Autos angewiesen sind, stark belasten.
Der kostenlose Zugang würde daher ein erhebliches Risiko der Verarmung des öffentlichen Verkehrs und einer Verschlechterung der Dienstleistungsqualität bergen, da Verbesserungen des Angebots oder sogar seine bloße Aufrechterhaltung nicht mehr finanziert werden könnten.
Mitglieder des Ausschusses:
· Jacques Rapoport, ehemaliger Präsident von SNCF Réseau, ehemaliger Generaldirektor von La Poste und ehemaliger stellvertretender Generaldirektor von RATP, Vorsitzender des Ausschusses.
· Gilles Carrez, LR-Abgeordneter für Val-de-Marne,
· Gilles Savary, ehemaliger PS-Abgeordneter der Gironde,
· Alain Quinet, stellvertretender Generaldirektor von SNCF Réseau,
· Marc Pélissier, Generalsekretär des Verbands der Verkehrsnutzer der Île-de-France (AUT-IDF),
· Yves Crozet, Professor an der Sciences Po Lyon und der Universität Lyon II und ehemaliger Präsident des Labors für Verkehrswirtschaft (LET)
· Fabien Leurent, Forschungsdirektor am City Mobility Transport Laboratory, Université Paris-Est, IFSTARR-ENPC-UPEM,
· Francois Mirabel, Präsident der Beobachtungsstelle für Energie und Umwelt des Verkehrs in Verbindung mit ADEME, Dekan der Wirtschaftsfakultät Direktor der SCUIO-IP Universität Montpellier
Mit Grégoire Marlot, ehemaliger Generaldirektor für Strategie von SNCF Réseau und Mitglied der Spinetta-Kommission, und Carole Gostner, stellvertretende Leiterin des Büros für europäische Finanzinstrumente in der Generaldirektion des Finanzministeriums, als Berichterstatter.