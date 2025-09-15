Öffnung der Straßenbahnlinien für den Wettbewerb in der Île-de-France: Anmeldung für die Anhörungen im Oktober 2025 möglich

Île-de-France Mobilités, die Verkehrsbehörde der Île-de-France, organisiert im Rahmen der Öffnung der Straßenbahnlinien (derzeit von EPIC RATP betrieben) für den Wettbewerb Anhörungen für alle Verkehrsunternehmen.

Konkurrierende Strecken

Zu diesem ticket erweitert Ile-de-France Mobilités den Reflexionsperimeter auf die Linien T9, T10 und C1, die jeweils von Keolis, RATP CAP Île-de-France und Transdev betrieben werden.

Dieser Umfang stellt bis heute dar:

10 Straßenbahnlinien

12 Wartungs- und Lagerstandorte (davon 1 im Bau)

200+ Stationen

294 Züge

14,8 Millionen Nutzkilometer im Jahr 2025 erwartet

352 Millionen Fahrten im Jahr 2024.

Kabel 1, ebenfalls ein geführtes Transportmittel, könnte einen der vorgesehenen Konzessionsperimeter integrieren. Bei Inbetriebnahme wird es 5 Stationen haben und ist mit 105 Kabinen ausgestattet.

Diese Informationen werden verwendet, um die Ausschreibungen vorzubereiten, die gestartet werden.

Reflexionen der Bediener

Die Betreiber müssen ihre ersten Überlegungen insbesondere zu folgenden Themen vorlegen:

die Herausforderungen des Wettbewerbs zwischen Straßenbahnkonzessionen und deren Betrieb im Zusammenhang mit Zuteilungsszenarien;

die von Île-de-France Mobilités bereitzustellenden Verfahren zur Begrenzung oder Beseitigung von Marktzutrittsschranken;

die Herausforderungen des Betriebsübergangs und der Kontinuität des Dienstes, insbesondere in Bezug auf Informationssysteme;

alle Empfehlungen, die sich aus den Erfahrungen ergeben, die der Betreiber im Rahmen von Ausschreibungen und/oder dem Betrieb von Straßenbahnlinien in europäischen oder internationalen Großstädten gesammelt hat;

die Herausforderungen der routinemäßigen und denkmalgeschützten Instandhaltung von Schienenfahrzeugen und Infrastrukturen in einer Logik der Servicequalität, der Optimierung der Ressourcen und der Nachhaltigkeit des Kulturerbes.

Durchführung der Anhörungen

Die Anhörungen finden in den Wochen vom 13. und 20. Oktober 2025 per Videokonferenz oder in den Räumlichkeiten von Ile-de-France Mobilités (Paris 9. Arrondissement) statt.

Die endgültigen Daten und Zeiten werden den vorregistrierten Verkehrsunternehmen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

Nach ihrer Vorregistrierung erhalten die Betreiber vor dem in dieser Bekanntmachung angegebenen Datum ein Dossier und eine Liste von Fragen, an die sie die Antworten in der ihnen mitgeteilten Weise senden müssen.

Île-de-France Mobilités möchte einen Austausch organisieren, der sich hauptsächlich auf die ermittelten Zuteilungsszenarien konzentriert, zu denen sie die Meinung des Marktes im weiteren Sinne und insbesondere der Wirtschaftsteilnehmer einholen möchte, die an Verträgen über Personenbeförderungsdienste beteiligt sind.

Diese Bekanntmachung stellt daher keine Auftragsbekanntmachung dar, sondern eine Publizitätsmaßnahme im Zusammenhang mit einem Beschaffungsverfahren, das sich hauptsächlich mit dieser Frage befasst.

Anwendung

Interessierte Verkehrsunternehmen werden gebeten, sich bis einschließlich 24. September zu registrieren , indem sie eine E-Mail an die folgende Adresse senden: [email protected] unter Angabe der folgenden Informationen: Firmenname / Kontakt (Name) / Telefonnummer / E-Mail-Adresse.