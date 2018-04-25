Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 24. April 2018
32 Dualis-Züge für zukünftige Tram 12 und 13 Express bestellt
Île-de-France Mobilités hat gerade für den Kauf von 32 neuen DUALIS-Zügen für einen Betrag von 208 Millionen Euro gestimmt. Diese neuen Züge, die bestehende Bahngleise nahtlos mit neuen Abschnitten im Stadtzentrum verbinden sollen, werden auf zwei zukünftigen Linien eingesetzt, die sich derzeit im Bau befinden, der Linie 12 Express, die die Essonne zwischen Massy und Evry überqueren wird, und der Linie 13 Express in den Yvelines zwischen Saint-Germain-en-Laye und Saint-Cyr-L'Ecole.
Diese Züge, die in Frankreich von Alstom entwickelt und hergestellt werden, fahren derzeit im Tram 11 Express und werden nächstes Jahr auf dem neuen Zweig der Tram 4 eingesetzt. Sie vereinen die Vorteile einer Straßenbahn (Stadtverkehr, Beschleunigungsgeschwindigkeit, reduzierte Spurweite) und die hohe Geschwindigkeit des Zuges (bis zu 100 km/h bei kommerzieller Geschwindigkeit). Jeder Zug wird für Personen mit eingeschränkter Mobilität vollständig zugänglich, klimatisiert und mit einem dynamischen Fahrgastinformationssystem ausgestattet sein. Diese Investition wird zu 100 % von Île-de-France Mobilités bereitgestellt.
Saubere Busse: Mehr als 2.000 Busse bis 2020 bestellt
Beschleunigung der Energiewende
Île-de-France Mobilités ist sich der Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bewusst und hat beschlossen, die Energiewende der 9.500 Busse zu beschleunigen, die auf den Straßen der Ile-de-France sowohl in Paris als auch in den äußeren Vororten verkehren. Mit strategischen Aufträgen für die Elektrobusindustrie, der größten auf europäischer Ebene, wird die Flotte der Ile-de-France ihre Struktur ändern. Bis 2020 sollen mehr als 2.000 saubere Busse bestellt werden, um das ehrgeizige Ziel von 100 % sauberen Bussen für dicht besiedelte Stadtgebiete bis 2025 zu erreichen.
Neue Aufträge zwischen 2018 und 2020, 1200 Elektro- oder Biogasfahrzeuge für Paris und die inneren Vororte. 800 Elektro- oder Biogasfahrzeuge für die äußeren Vororte. 11 Busdepots wurden umgebaut, um saubere Busse aufzuladen.
Zahlreiche Verstärkungen des Angebots für Busse, Straßenbahnen und Bahnen
Seit Dezember 2016 setzen Île-de-France Mobilités und die Verkehrsunternehmen dank großer Investitionen in den inneren Vororten ein ehrgeiziges Programm zur Entwicklung des Busnetzes fort. Ziel ist es, auf der Ebene der Île-de-France ein ausgewogenes, kohärentes regionales Busnetz aufzubauen, das an die Reiseprobleme jedes Gebiets angepasst ist und in perfekter Verbindung mit schweren Verkehrsmitteln wie dem Zug oder der Straßenbahn steht.
Um diese Dynamik zu verstärken, betreffen die neuen Angebotsverstärkungen, die vom Rat von Île-de-France Mobilités beschlossen wurden, 43 Buslinien. Sie ermöglichen es, zu Stoßzeiten, am Wochenende und abends mehr Busse anzubieten, um sich besser an die Bedürfnisse der Reisenden anzupassen. Diese Verstärkungen ermöglichen es auch, sich anzupassen, um neue Stadtteile, öffentliche Dienstleistungen und Gewerbegebiete besser zu bedienen.
11% des neuen Angebots, 95 Val d'Oise, 78 Yvelines, 91 Esonne, 77 Seine-et-Marne, 75, 92,93,94 Paris und kleine Vororte.
Der Rat beschloss auch, die Frequenz von 5 Straßenbahnlinien (Straßenbahn 1, 2, 3, 5 und 6) zu erhöhen, deren Fahrgastzahlen in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Ziel ist es, das Verkehrsangebot besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abzustimmen. Schließlich wurden neue Dienste für die RER C (neue Abendzüge für den südlichen Zweig) und die Linie H der Transilien (neue Haltestellen in Persan) beschlossen.
Auf einen Blick
Genehmigung des Vorentwurfs der zukünftigen T Zen 3-Linie in Seine-Saint-Denis
Nachdem das T Zen 3 Ende 2016 zum Projekt von allgemeinem Interesse erklärt wurde, tritt es mit der Validierung des Vorprojekts durch Ile-de-France Mobilités in seine konkrete Phase ein. Diese neue Infrastruktur, die Paris mit den Pavillons-sous-Bois verbindet, stellt eine Investition von fast 190 Millionen Euro dar. Der T Zen 3 wird das bestehende Verkehrsangebot entlang des Canal de l'Ourcq erheblich stärken, indem Verbindungen zu den bestehenden Straßenbahn- und U-Bahnlinien in der Umgebung (Straßenbahn 1, 3, 4 und 11 Express sowie Metro 5) geschaffen werden. Dieses Strukturierungsprojekt wird von einer gründlichen Sanierung der ehemaligen RN3 begleitet, entlang derer viele Immobilienprojekte auf dem Programm stehen: Entlastung des Autoverkehrs, Schaffung von Radwegen, Verbreiterung der Bürgersteige usw.
Die Busse, die auf der zukünftigen Linie verkehren werden, werden zu 100 % elektrisch oder hybrid NGV / elektrisch sein und zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.
Modernisierung und neue Dienstleistungen für Bahnhöfe in der Region Paris
Der 3-Milliarden-Euro-Plan zur Modernisierung der Bahnhöfe der Île-de-France für 150 Bahnhöfe in der Region Paris wird fortgesetzt. Île-de-France Mobilités hat soeben über die Finanzierung der Sanierungsprojekte der Bahnhöfe Poissy und Nogent-sur-Marne sowie die Schaffung neuer Park-and-Ride-Anlagen für die Bahnhöfe Trilport und Bouray abgestimmt. Diese Projekte werden diese vier Bahnhöfe sowohl multimodal als auch multifunktional machen, um den Einwohnern der Ile-de-France das Leben zu erleichtern, aber auch um das stetige Wachstum der Zahl der Fahrgäste zu unterstützen, die sie täglich passieren.
Île-de-France Mobilités kehrt zum finanziellen Gleichgewicht zurück
Nach zwei Jahren beträchtlicher Anstrengungen und rigorosem Management ist Île-de-France Mobilités wieder im finanziellen Gleichgewicht und kann wieder gelassen in die Zukunft blicken. Nach einem Haushaltsjahr 2016, das durch die Einführung des Navigo-Passes zum Einheitstarif, der im Rahmen des vorherigen Mandats beschlossen wurde, sehr erschwert wurde, haben die neuen Mittel (Erhöhung der Transportzahlung, TICPE), die der Präsident von Île-de-France Mobilités von der Regierung erhalten hat, es ermöglicht, die öffentlichen Konten der Behörde dauerhaft zu sichern. Diese gesunde finanzielle Situation wird es ermöglichen, eine beispiellose Investitionspolitik in den öffentlichen Verkehr in der Region Ile-de-France zu verfolgen, die die Entwicklung des Angebots und die Stärkung der Dienstleistungsqualität kombiniert.