Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 24. April 2018

Auf einen Blick

Genehmigung des Vorentwurfs der zukünftigen T Zen 3-Linie in Seine-Saint-Denis

Nachdem das T Zen 3 Ende 2016 zum Projekt von allgemeinem Interesse erklärt wurde, tritt es mit der Validierung des Vorprojekts durch Ile-de-France Mobilités in seine konkrete Phase ein. Diese neue Infrastruktur, die Paris mit den Pavillons-sous-Bois verbindet, stellt eine Investition von fast 190 Millionen Euro dar. Der T Zen 3 wird das bestehende Verkehrsangebot entlang des Canal de l'Ourcq erheblich stärken, indem Verbindungen zu den bestehenden Straßenbahn- und U-Bahnlinien in der Umgebung (Straßenbahn 1, 3, 4 und 11 Express sowie Metro 5) geschaffen werden. Dieses Strukturierungsprojekt wird von einer gründlichen Sanierung der ehemaligen RN3 begleitet, entlang derer viele Immobilienprojekte auf dem Programm stehen: Entlastung des Autoverkehrs, Schaffung von Radwegen, Verbreiterung der Bürgersteige usw.

Die Busse, die auf der zukünftigen Linie verkehren werden, werden zu 100 % elektrisch oder hybrid NGV / elektrisch sein und zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert.

Modernisierung und neue Dienstleistungen für Bahnhöfe in der Region Paris

Der 3-Milliarden-Euro-Plan zur Modernisierung der Bahnhöfe der Île-de-France für 150 Bahnhöfe in der Region Paris wird fortgesetzt. Île-de-France Mobilités hat soeben über die Finanzierung der Sanierungsprojekte der Bahnhöfe Poissy und Nogent-sur-Marne sowie die Schaffung neuer Park-and-Ride-Anlagen für die Bahnhöfe Trilport und Bouray abgestimmt. Diese Projekte werden diese vier Bahnhöfe sowohl multimodal als auch multifunktional machen, um den Einwohnern der Ile-de-France das Leben zu erleichtern, aber auch um das stetige Wachstum der Zahl der Fahrgäste zu unterstützen, die sie täglich passieren.

Île-de-France Mobilités kehrt zum finanziellen Gleichgewicht zurück

Nach zwei Jahren beträchtlicher Anstrengungen und rigorosem Management ist Île-de-France Mobilités wieder im finanziellen Gleichgewicht und kann wieder gelassen in die Zukunft blicken. Nach einem Haushaltsjahr 2016, das durch die Einführung des Navigo-Passes zum Einheitstarif, der im Rahmen des vorherigen Mandats beschlossen wurde, sehr erschwert wurde, haben die neuen Mittel (Erhöhung der Transportzahlung, TICPE), die der Präsident von Île-de-France Mobilités von der Regierung erhalten hat, es ermöglicht, die öffentlichen Konten der Behörde dauerhaft zu sichern. Diese gesunde finanzielle Situation wird es ermöglichen, eine beispiellose Investitionspolitik in den öffentlichen Verkehr in der Region Ile-de-France zu verfolgen, die die Entwicklung des Angebots und die Stärkung der Dienstleistungsqualität kombiniert.