Metro: Wählen Sie die Namen der zukünftigen Stationen der Linie 14
Wählen Sie den Namen Ihrer zukünftigen Stationen
In den letzten Jahren haben wir Ihnen vorgeschlagen, für das Design Ihrer zukünftigen Züge abzustimmen. Heute bitten wir Sie, die Namen der nächsten vier Stationen der Linie 14 zu wählen.
Diese Stationen werden derzeit mit vorläufigen Namen bezeichnet:
- Kreml-Bicêtre Krankenhaus
- Villejuif Institut Gustave-Roussy
- Chevilly Trois-Communes
- Saint-Denis Pleyel
Morgen werden sie so heißen, wie DU es entschieden hast!
Sie können Ihren bevorzugten Namen aus den Vorschlägen auswählen, die von Île-de-France Mobilités und den gewählten Vertretern der von diesen Bahnhöfen bedienten Gemeinden ausgewählt wurden.
Vom 20. Juni bis 4. Juli liegt es also an Ihnen: Abstimmen!
Entdecken Sie die 4 zukünftigen Stationen, die Sie benennen können
1. Kreml-Bicêtre Krankenhaus
Diese zukünftige Station befindet sich in Kremlin-Bicêtre, gegenüber dem Krankenhaus (CHU) Bicêtre, an der Avenue Gabriel Péri und entlang der Autobahn A6. Es kann von den Einwohnern der Gemeinden Kreml-Bicêtre und Gentilly genutzt werden und wird die Erreichbarkeit des Krankenhauses verbessern, das bereits im Osten von der U-Bahn-Linie 7 bedient wird.
Die Schaffung dieses neuen Bahnhofs ist Teil der Transformation dieses dynamischen Viertels, das sich in voller Transformation befindet, einschließlich der Schaffung neuer Wohnungen in Kreml-Bicêtre und Arcueil.
2. Villejuif Institut Gustave-Roussy
Im Herzen des zukünftigen Grand Parc Campus wird diese neue Station in Villejuif ab 2025 von der Linie 15 Süd bedient.
Gegenüber dem Gustave-Roussy-Institut, dem ersten Krebszentrum Europas, wird es eine außergewöhnliche Erreichbarkeit des westlichen Teils der Stadt bieten, der bisher wenig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar war. Es wird nur einen Steinwurf vom weitläufigen Parc départemental des Hautes-Bruyères entfernt, dem höchsten Punkt des Val-de-Marne mit Blick auf die Täler der Bièvre und der Seine, und von der Autobahn A6 begrenzt.
Der Stadtteil Hautes-Bruyères verzeichnet aufgrund der bevorstehenden Entwicklung des Campus Grand Parc, einem Forschungs- und Innovationszentrum im Gesundheitssektor mit internationaler Ausrichtung, ein starkes Bevölkerungswachstum.
Diese zukünftige Station wird es den in der Nähe wohnenden Villejuifois und zukünftigen Besuchern des Campus ermöglichen, bis 2030 in einer Fahrt von maximal 45 Minuten auf die gesamte Metropole Großraum Paris zuzugreifen.
3. Chevilly Trois-Communes
Dieser neue Bahnhof in L'Haÿ-les-Roses wird an der Kreuzung von drei dynamischen Städten des Val-de-Marne liegen: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue und Villejuif, an der Kreuzung der Rue de Bicêtre, der Rue de Lallier und der Rue Paul-Hochard.
Die Ankunft dieser zukünftigen Station der Linie 14 Süd ab 2024 sollte eine schöne regionale Öffnung für die Stadtteile Sorbiers und Saussaie in Chevilly-Larue, Lallier-Bicêtre und Paul Hochart in L'Haÿ-les-Roses und Sainte-Colombe in Villejuif ermöglichen.
4. Saint-Denis Pleyel
Dieser zukünftige Bahnhof wird das Viertel Pleyel in Saint-Denis zu einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Region Paris machen.
Im Herzen des Projekts Paris 2024 wird es das Olympische und Paralympische Dorf beherbergen und durchläuft bereits einen beispiellosen urbanen Wandel mit der Schaffung von mehr als 2.000 Wohnungen, Grünflächen, Geschäften und kulturellen Aktivitätszentren.
Mit diesen fünf zukünftigen Linien und einem Verkehrsangebot, das bereits durch das Vorhandensein der Linie 13 und der RER D gekennzeichnet ist, können alle Nutzer dieses Gebiets, Berufstätige und Einwohner, eine außergewöhnliche Erreichbarkeit genießen.