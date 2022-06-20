Metro: Wählen Sie die Namen der zukünftigen Stationen der Linie 14

In den letzten Jahren haben wir Ihnen vorgeschlagen, für das Design Ihrer zukünftigen Züge abzustimmen. Heute bitten wir Sie, die Namen der nächsten vier Stationen der Linie 14 zu wählen.

Diese Stationen werden derzeit mit vorläufigen Namen bezeichnet:

Kreml-Bicêtre Krankenhaus

Villejuif Institut Gustave-Roussy

Chevilly Trois-Communes

Saint-Denis Pleyel

Morgen werden sie so heißen, wie DU es entschieden hast!

Sie können Ihren bevorzugten Namen aus den Vorschlägen auswählen, die von Île-de-France Mobilités und den gewählten Vertretern der von diesen Bahnhöfen bedienten Gemeinden ausgewählt wurden.

Vom 20. Juni bis 4. Juli liegt es also an Ihnen: Abstimmen!