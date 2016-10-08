Das Grand Paris der Busse: Warum?

Das Busnetz in der Île-de-France muss an die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France angepasst werden. In den äußeren Vororten nutzen nur 29% der Einwohner aufgrund mangelnder Angebote öffentliche Verkehrsmittel, und in Paris hat sich das Netz seitdem nicht wesentlich verändert... 70 Jahre! Was ist der Bus von morgen? Große regionale Konsultation, bis zum 5. November, sagen Sie Ihre Meinung!