Vertrag 2020-2023 zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF: starkes Engagement für die Fahrgäste
Sehr starke Verpflichtungen
Pünktlichkeit, gute Anbindung der Bahnhöfe in den äußeren Vororten, Qualität der Fahrgastinformation und ordnungsgemäßes Funktionieren der Ausrüstung am Bahnhof: Dies sind die wichtigsten Verpflichtungen, die die SNCF eingegangen ist.
Ein akzentuierter Bonus / Malus
Um die SNCF zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen zu bewegen, hat Île-de-France Mobilités diese mit Boni/Strafen korreliert, die 100 Millionen Euro pro Jahr erreichen können (gegenüber 23 Millionen Euro im vorherigen Vertrag).
Gut zu wissen
Um die Realität der Einwohner der Ile-de-France besser widerzuspiegeln, basieren 25 % der Höhe dieses Bonus/Malus auf der Umfrage zur Wahrnehmung der Fahrgäste, die von Île-de-France Mobilités kontinuierlich unter den regelmäßigen Nutzern des Netzes durchgeführt wird. Im vorherigen Vertrag waren es nur 10%.
Abonnements und Pünktlichkeit: ein systematischer Erstattungsmechanismus
Île-de-France Mobilités verteidigt die Kaufkraft der Reisenden! Eine automatische Rückerstattung von Abonnements ist nun bei inakzeptabler Pünktlichkeit auf einer Linie oder Achse vorgesehen.
Hier ist die Regel:
Pünktlichkeit weniger als 80%
- Für 3 bis 5 nicht aufeinanderfolgende Monate = 1/2 Monat erstattetes Abonnement
- Für 6 bis 9 nicht aufeinanderfolgende Monate = 1 Monat Abonnement zurückerstattet
- Für mehr als 9 nicht aufeinanderfolgende Monate = 1,5 Monate erstattetes Abonnement
Streik: Strafen nicht gedeckelt
Wenn Züge wegen eines Streiks nicht fahren, wird die SNCF mit Strafen belegt.
- Im vorherigen Vertrag waren diese auf 15 Mio. EUR begrenzt. Aber diese Obergrenze wurde systematisch erreicht, die Jahre, die von sozialen Bewegungen geprägt waren.
- Diese Obergrenze wurde nun aufgehoben, was die SNCF stark ermutigen wird, Lösungen zu finden, um den Verkehr in jeder Situation aufrechtzuerhalten.
Verdopplung der Investitionen für den Alltagsverkehr
Die Modernisierung von Ausrüstung und Dienstleistungen ist eine Priorität dieses neuen Vertrags. Und mit 8,1 Milliarden Euro verdoppelt dieser Vertrag die Investitionen im Vergleich zur Vorperiode.
Es gliedert sich wie folgt:
6,4 Mrd. EUR für:
- Rollmaterial
- Wartungswerkstätten
- Verbreitung
- Fahrgastinformation
1,7 Mrd. EUR* für das Erbe der Bahnhöfe
*davon 442 Millionen Euro, die von Gares & Connexions, dem Bahnhofsspezialisten, aus eigenen Mitteln finanziert wurden, von der Planung über die Vermarktung bis hin zum Betrieb
Was wird mit diesen Investitionen finanziert?
Die von Île-de-France Mobilités finanzierten Investitionen werden es SNCF ermöglichen, Folgendes zu gewährleisten:
- Ein erweitertes Angebot an Bahnhofsdienstleistungen
o Barrierefreiheit
o Renovierung des Kulturerbes
o Entwicklung von Geschäften und Dienstleistungen
- Ein Transportangebot auf höchstem Niveau dank der Ankunft von neuem Rollmaterial
o Heller
o Klimatisiert
o Ausgestattet mit Fahrgastinformation
Diese Investitionen werden auch die Einführung von Innovationen und Dienstleistungen für Reisende ermöglichen:
- Neue Automaten mit erweiterten Funktionen (zwei Bildschirme, Routenvorschlag, Echtzeitübersetzung, Sprachbefehle, neue kontaktlose Zahlungsmethoden usw.)
- Flexibleres Ticketing (mit Navigo Liberté +)
- Verstärkte Betrugsbekämpfung – insbesondere durch die Verallgemeinerung von Validierungsterminals am Ein- und Ausgang von Bahnhöfen
Transilien: Vergütung, Erfolgsbeteiligung und Kostenkontrolle
Auf finanzieller Ebene Transilien (eine Aktivität von SNCF Voyageurs)
- erhält einen Anreiz für Einnahmen und Validierungen
- verpflichtet sich, seine Kosten zu kontrollieren
- hat die Aufgabe, die Effizienz seiner Dienstleistungen zu entwickeln
Die im Rahmen dieses Vertrags ausgehandelte Vergütung von Transilien beläuft sich im Jahr 2020 auf 2.300 Mio. € ohne Steuern (vor Berücksichtigung der Passagiererlöse) und im Jahr 2023 auf 2.240 Mio. € ohne Mehrwertsteuer.
Eine einzige Marke für bessere Lesbarkeit
Um das Reisen, die Verbindungen und die Informationsbeschaffung für Reisende während ihrer gesamten Reise zu vereinfachen, wo immer sie sich in der Region befinden, aber auch, um den Transfer der Governance zu bezeugen: Die Sichtbarkeit der Marke Île-de-France Mobilités nimmt weiter zu.
Ausrüstung, Dienstleistungen, Fahrgastinformation, Geschäftsräume, Fahrkartenschalter, Bahnhöfe, Kommunikation: Alles trägt jetzt die Farben von Île-de-France Mobilités.
Ein sehr starkes Engagement für Reisende
Für Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France, Präsidentin von Île-de-France Mobilités, und Jean-Pierre Farandou, Präsident und CEO von SNCF, ist dieser Vertrag "ein erfolgreicher Vertrag für die Einwohner der Ile-de-France, die starke Ambitionen für die Qualität aller Transilien-Fahrten haben, mit dem Leitmotiv der Verbesserung des Service für die Fahrgäste".