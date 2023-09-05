Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in Paris: Wie kann man sich fortbewegen?
In diesem Jahr wurde Frankreich als Gastgeberland für die zehnte Ausgabe der Rugby-Weltmeisterschaft ausgewählt, die vom 8. September bis 28. Oktober 2023 stattfinden wird.
Wenn Spiele in ganz Frankreich stattfinden, finden in Seine-Saint-Denis, auf dem mythischen Rasen des Stade de France, das Eröffnungsspiel, das große Finale und 8 Qualifikationsspiele statt.
Rugby-Weltmeisterschaft im Stade de France: ein maßgeschneiderter Transportplan
Die Rugby-Weltmeisterschaft ist eine internationale Veranstaltung, die alle vier Jahre Fans des ovalen Balls aus der ganzen Welt zusammenbringt.
In diesem Jahr finden zehn Spiele im Stade de France statt, dem größten französischen Stadion mit einer Kapazität von bis zu 80.000 Zuschauern pro Spiel.
Bei außergewöhnlichen Ereignissen, außergewöhnlicher Organisation. Île-de-France Mobilités und ihre Betreiber haben einen maßgeschneiderten Transportplan organisiert, um die Reisen aller Zuschauer zu erleichtern und das Netz an die erwarteten Menschenmassen an den Spielabenden anzupassen.
Der Transportplan für alle im Stade de France organisierten Spiele
- Auf den RER-Linien B, D und U-Bahn-Linie 13: Das Verkehrsangebot wird durch zusätzliche Züge an jedem Spielabend verstärkt,
- Bodenschilder zur Strecke, die zum Stade de France führt, werden installiert, um die Fahrgäste auf der Linie 12 zu leiten und ihnen so die Orientierung zu erleichtern.
- Für alle Spiele, die freitags und samstags angesetzt sind, bleibt die U-Bahn eine zusätzliche Stunde geöffnet*,
- Für das Viertelfinale am Sonntag, den 15. Oktober 2023, bleibt die U-Bahn eine weitere Stunde geöffnet.
*Die Standardzeit der letzten U-Bahn ist werktags gegen 1:15 Uhr und freitag- und samstagabends um 2:15 Uhr.
Der Transportplan des "Village Rugby" am Place de la Concorde in Paris
Ab dem 8. September 2023 verwandelt sich der Place de la Concorde donnerstags während der Spiele und jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 23.30 Uhr in ein "Rugby Village".
Übertragung von Spielen und Animationen: Jeden Tag können mehr als 15.000 Fans (kostenlos) ihre Leidenschaft für Rugby gemeinsam leben (39.000 Menschen werden zum Eröffnungsspiel, aber auch im Falle der Qualifikation Frankreichs in der Endphase erwartet).
Um den Fans den Zugang zum Rugby Village zu erleichtern, ist auch ein spezieller Transportplan geplant:
- Das Angebot der Metrolinien 1, 8, 9 und 12 wird an jedem Spielabend verstärkt.
Wie kommt man zum Stade de France?
Mit der RER
- Mit der RER-Linie B : Station La Plaine - Stade de France
- Mit der RER-Linie D : Bahnhof Stade de France - Saint-Denis
Mit der U-Bahn
- Mit der Linie 12 (vom Village Rugby de la Concorde): Station Front Populaire
- Mit der Linie 13 : Station Saint-Denis Porte de Paris