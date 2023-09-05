Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in Paris: Wie kann man sich fortbewegen?

In diesem Jahr wurde Frankreich als Gastgeberland für die zehnte Ausgabe der Rugby-Weltmeisterschaft ausgewählt, die vom 8. September bis 28. Oktober 2023 stattfinden wird.

Wenn Spiele in ganz Frankreich stattfinden, finden in Seine-Saint-Denis, auf dem mythischen Rasen des Stade de France, das Eröffnungsspiel, das große Finale und 8 Qualifikationsspiele statt.

Rugby-Weltmeisterschaft im Stade de France: ein maßgeschneiderter Transportplan

Die Rugby-Weltmeisterschaft ist eine internationale Veranstaltung, die alle vier Jahre Fans des ovalen Balls aus der ganzen Welt zusammenbringt.

In diesem Jahr finden zehn Spiele im Stade de France statt, dem größten französischen Stadion mit einer Kapazität von bis zu 80.000 Zuschauern pro Spiel.

Bei außergewöhnlichen Ereignissen, außergewöhnlicher Organisation. Île-de-France Mobilités und ihre Betreiber haben einen maßgeschneiderten Transportplan organisiert, um die Reisen aller Zuschauer zu erleichtern und das Netz an die erwarteten Menschenmassen an den Spielabenden anzupassen.