Covid-19: Entschädigung für das Imagine R Student-Paket

Entschädigung von 85 €

Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 14. April eine Entschädigung von 85 € für Abonnenten von imagine R Student beschlossen. Diese 85 Euro entsprechen 3 Monaten Nutzung des Pakets.

Diese Entschädigung steht allen Inhabern eines Imagine R Student-Pakets offen, d. h. 500.000 Abonnenten.