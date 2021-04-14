Covid-19: Entschädigung für das Imagine R Student-Paket
Ausgangsbeschränkungen, reduzierte Spurweite, Fernunterricht, Ausgangssperre, Schließung von Orten der Kultur und Geselligkeit: In den letzten Monaten wurde die Bewegung der Schüler in der Île-de-France stark reduziert. Infolgedessen nutzten sie ihren Imagine-R-Pass viel weniger.
Entschädigung von 85 €
Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 14. April eine Entschädigung von 85 € für Abonnenten von imagine R Student beschlossen. Diese 85 Euro entsprechen 3 Monaten Nutzung des Pakets.
Diese Entschädigung steht allen Inhabern eines Imagine R Student-Pakets offen, d. h. 500.000 Abonnenten.
Besuchen Sie die spezielle Plattform vom 22. April bis einschließlich 22. Mai
Die spezielle Plattform Mondedommagementimaginer.fr ist seit dem 22. April für Entschädigungsansprüche geöffnet. Geben Sie einfach Ihre Imagine R Student-Passnummer und Ihre Kontaktinformationen ein, die 85 € Entschädigung werden dann automatisch dem mit dem Abonnement verbundenen Bankkonto gutgeschrieben.
In einigen Fällen (wenn Sie Ihr Abonnement in bar bezahlt haben) können die Bedingungen abweichen, Sie finden alle Details in den FAQ der Entschädigungsseite.
Hüten Sie sich vor betrügerischen Websites
Es wird nur eine Plattform geben, um diese Entschädigung zu erhalten. Sie wird ab dem 22. April online sein. Wir erinnern Sie daran, sich vor betrügerischen Websites in Acht zu nehmen.