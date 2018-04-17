Kostenlose Fahrgemeinschaften für alle Einwohner der Ile-de-France während der Streiktage!

Das Prinzip ist einfach:

Wenn Sie Fahrer sind: Registrieren Sie sich auf einer der 5 Mitfahrplattformen, die Partner der Aktion sind: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit und OuiHop', um anzubieten, Ihr Fahrzeug zu teilen, jede Fahrt wird dank eines speziellen Zuschusses, der für jede Fahrt von Ile-de-France Mobilités gewährt wird, vorteilhaft bezahlt.

Wenn Sie ein Reisender sind: Gehen Sie zur Vianavigo-App (App Store – Google Play) oder zur Vianavigo-Website, um die Liste der Mitfahrgelegenheiten zu finden, die Ihrer Suche entsprechen. Das Ergebnis gibt den Mitfahrgelegenheitsanbieter, den Abholort, die Abfahrtszeiten und die Fahrzeit an. Sobald die Wahl getroffen wurde, leitet Vianavigo Sie auf die Website des betreffenden Partners weiter, der die Buchung und die Verbindung mit dem Fahrer abschließt.

Fahrgemeinschaften sind eine der Mobilitätslösungen, die von Île-de-France Mobilités neben den öffentlichen Verkehrsmitteln aktiv gefördert und unterstützt werden, um Staus und Luftverschmutzung in der Île-de-France zu bekämpfen.