Erstellung des Juniorpasses für Kinder von 4 bis 11 Jahren
Die wichtigsten Punkte des Juniorpasses
Wann wird es verfügbar sein?
Der Juniorpass ist ab Beginn des Schuljahres 2020 erhältlich.
Wem ist es gewidmet?
Dieser neue Pass ist Kindern von 4 bis 11 Jahren im Kindergarten und in der Grundschule gewidmet. Dies entspricht potenziell 1,4 Millionen Kindern in der Region Île-de-France.
Wie viel kostet der Junior-Pass und wo wird er gültig sein?
Der Preis für den Juniorpass beträgt 24 € / Jahr, um überall in der Île-de-France zu reisen.
Wo kann man sich anmelden, um davon zu profitieren?
Das Abonnement des Juniorpasses wird über die Imagine R-Website möglich sein.
Schaffung des Junior-Passes für alle Kinder der Ile-de-France von 4 bis 11 Jahren für 24 € pro Jahr, um überall in der Île-de-France zu reisen, was einer Ersparnis von 326 € pro Jahr entspricht. Es wird ab Beginn des Schuljahres 2020 verfügbar sein.
Warum den Junior-Pass erstellen?
Die Einführung des Juniorpasses ermöglicht die Einführung einer kohärenten Tarifpalette, die an die Bedürfnisse jedes Einzelnen angepasst ist, während des gesamten Lebens:
- Der Transport ist für Kinder unter 4 Jahren kostenlos;
- Im Kindergarten und in der Grundschule : Erstellung des Juniorpasses für 24 € / Jahr;
- Vom College zur Universität : ein ermäßigter Preis mit Imagine R-Paketen;
- Für Arbeitnehmer : Erstattung von 50 % ihres Pauschalbetrags durch ihren Arbeitgeber;
- Für Senioren: Seniorenpreise für 37,60 €/Monat.
Kinder von 4 bis 9 Jahren profitieren außerdem weiterhin von 50% Ermäßigung auf t+ Tickethefte und Einzel- oder Carnet-Abfahrts- und Zieltickets .
Die Scol'R Card wird von Familien in der Regel je nach Abteilung zwischen 50 und 128 € bezahlt. In diesem Fall spart der Junior-Pass insgesamt 376 bis 454 € pro Kind und Jahr.
Für Schüler mit Behinderungen schließlich wird die angepasste Schülerbeförderung vollständig von Île-de-France Mobilités unterstützt.
Dieser neue Junior-Pass ermöglicht es Ihnen auch:
- Betrugsbekämpfung durch frühzeitige Gewöhnung junger Menschen an die Validierung;
- Handeln Sie für die Umwelt , indem Sie Familien ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen;
- Förderung der Mobilität und des Zugangs von Familien zu Kultur und Sport, insbesondere an Wochenenden.
Das Abonnement des Juniorpasses wird ab September 2020 auf der Website von Imagine R möglich sein.