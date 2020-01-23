Erstellung des Juniorpasses für Kinder von 4 bis 11 Jahren

Warum den Junior-Pass erstellen?

Die Einführung des Juniorpasses ermöglicht die Einführung einer kohärenten Tarifpalette, die an die Bedürfnisse jedes Einzelnen angepasst ist, während des gesamten Lebens:



Der Transport ist für Kinder unter 4 Jahren kostenlos;

kostenlos; Im Kindergarten und in der Grundschule : Erstellung des Juniorpasses für 24 € / Jahr;

: Erstellung des Juniorpasses für 24 € / Jahr; Vom College zur Universität : ein ermäßigter Preis mit Imagine R-Paketen;

: ein ermäßigter Preis mit Imagine R-Paketen; Für Arbeitnehmer : Erstattung von 50 % ihres Pauschalbetrags durch ihren Arbeitgeber;

: Erstattung von 50 % ihres Pauschalbetrags durch ihren Arbeitgeber; Für Senioren: Seniorenpreise für 37,60 €/Monat.

Kinder von 4 bis 9 Jahren profitieren außerdem weiterhin von 50% Ermäßigung auf t+ Tickethefte und Einzel- oder Carnet-Abfahrts- und Zieltickets .

Die Scol'R Card wird von Familien in der Regel je nach Abteilung zwischen 50 und 128 € bezahlt. In diesem Fall spart der Junior-Pass insgesamt 376 bis 454 € pro Kind und Jahr.

Für Schüler mit Behinderungen schließlich wird die angepasste Schülerbeförderung vollständig von Île-de-France Mobilités unterstützt.

Dieser neue Junior-Pass ermöglicht es Ihnen auch:

Betrugsbekämpfung durch frühzeitige Gewöhnung junger Menschen an die Validierung;

durch frühzeitige Gewöhnung junger Menschen an die Validierung; Handeln Sie für die Umwelt , indem Sie Familien ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen;

, indem Sie Familien ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen; Förderung der Mobilität und des Zugangs von Familien zu Kultur und Sport, insbesondere an Wochenenden.

Das Abonnement des Juniorpasses wird ab September 2020 auf der Website von Imagine R möglich sein.