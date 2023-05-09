Culture Bus: Entdecken Sie außergewöhnliche Orte auf Ihrer Buslinie

Entdecken Sie die Île-de-France... Aber mit dem Bus!

In Zusammenarbeit mit France 3 Paris Île-de-France lanciert Île-de-France Mobilités Culture Bus.

Culture Bus ist eine Serie von 40 Videopellets von 3mn30, die jeweils 3 Sehenswürdigkeiten (Kultur, Erbe, Natur ...) oder Anekdoten auf einer Buslinie in der Region Paris präsentieren.

Culture Bus wird ab dem 9. Mai 2023 auf France 3 Paris Île-de-France ausgestrahlt und lässt Sie Ihre tägliche Reise aus einem anderen Blickwinkel entdecken. Die Kameras von France 3 Île-de-France sind in der Tat kreuz und quer durch die Region gereist und haben ihre Objektive an unglaublichen und manchmal unerwarteten Orten platziert.

Wussten Sie zum Beispiel, dass allein das Musée de la Photographie de Bièvre (Linie 15, Haltestelle Cholette) mehr als eine Million Fotografien besitzt und damit eine der größten internationalen Sammlungen ist? Oder dass im Rosengarten der Insel Puteaux (Linie 176, Haltestelle Pont de Neuilly-Rive Gauche) mehr als 110 Rosensorten angebaut werden?

Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Sie ab dem 9. Mai jeden Tag auf France Paris Île-de-France und in den sozialen Netzwerken von Île-de-France Mobilités entdecken werden!