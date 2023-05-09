Culture Bus: Entdecken Sie außergewöhnliche Orte auf Ihrer Buslinie
Entdecken Sie die Île-de-France... Aber mit dem Bus!
In Zusammenarbeit mit France 3 Paris Île-de-France lanciert Île-de-France Mobilités Culture Bus.
Culture Bus ist eine Serie von 40 Videopellets von 3mn30, die jeweils 3 Sehenswürdigkeiten (Kultur, Erbe, Natur ...) oder Anekdoten auf einer Buslinie in der Region Paris präsentieren.
Culture Bus wird ab dem 9. Mai 2023 auf France 3 Paris Île-de-France ausgestrahlt und lässt Sie Ihre tägliche Reise aus einem anderen Blickwinkel entdecken. Die Kameras von France 3 Île-de-France sind in der Tat kreuz und quer durch die Region gereist und haben ihre Objektive an unglaublichen und manchmal unerwarteten Orten platziert.
Wussten Sie zum Beispiel, dass allein das Musée de la Photographie de Bièvre (Linie 15, Haltestelle Cholette) mehr als eine Million Fotografien besitzt und damit eine der größten internationalen Sammlungen ist? Oder dass im Rosengarten der Insel Puteaux (Linie 176, Haltestelle Pont de Neuilly-Rive Gauche) mehr als 110 Rosensorten angebaut werden?
Und das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Sie ab dem 9. Mai jeden Tag auf France Paris Île-de-France und in den sozialen Netzwerken von Île-de-France Mobilités entdecken werden!
Schauen Sie sich besser an, was Sie bereits wissen
Culture Bus ist auch eine Einladung zum Reisen und zum Mitnehmen. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihren täglichen Arbeitsweg zu bestaunen, unglaubliche Orte zu entdecken und die Natur, die uns umgibt, und den Reichtum des Erbes vollständig aufzusaugen.
Als Liebhaber des "langsamen Tourismus" ist Culture Bus die Serie, die Sie nicht verpassen sollten!
Und wussten Sie schon vor der Ausstrahlung der ersten Folgen, dass Ihnen das kulturelle Erbe der Ile-de-France dank der kulturellen Vorteile Ihres Navigo-Passes das ganze Jahr über offen steht?
Ihr Navigo ist ein echter Kulturpass und bietet Ihnen ermäßigte, degressive (oder sogar kostenlose) Tarife von mehr als 300 Kulturpartnern in der Île-de-France.
Hapi, das Erbe wird auch in deinen Ohren erzählt
Laden Sie für die Neugierigsten unter Ihnen schnell die mobile Hapi-App herunter und entdecken Sie außergewöhnliche Orte in der Île-de-France, ohne von Ihrer üblichen Reise abzuweichen.
Schlösser, Denkmäler, Museen oder Künstlerhäuser, Parks und Wälder ... Mit nur wenigen Klicks führt Sie die App mit über 700 kurzen historischen Geschichten durch Raum und Zeit!