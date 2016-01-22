Mehr Busse für die Energiewende in der Île-de-France

Bus: Energieeffizienz von Hybridfahrzeugen und Nutzung von Erdgas

Mehr als 100 dieselelektrische Hybridfahrzeuge werden bis Ende 2016 auf den von Transdev betriebenen Netzen der Ile de France im Einsatz sein .

Bis Ende 2016 werden 21 weitere Euro-6-CNG-Fahrzeuge auf den Mobicaps-Netzen in Saclay und Pays de Meaux eingesetzt und damit die derzeitige Flotte von Transdev von mehr als 70 Erdgasbussen in der Île-de-France verstärkt.

Seit dem 22. Dezember 2015 wird ein vollautonomes Elektrofahrzeug der Marke EBUSCO® unter realen Bedingungen auf der Linie 1 des R'Bus-Netzes, einer Strukturlinie zwischen den Bahnhöfen Argenteuil und Sartrouville, getestet.

Es ist das erste Elektrofahrzeug mit ausreichender Reichweite, um einen täglichen Service ohne Aufladen zu gewährleisten, standardmäßig 12 Meter - 95 Passagiere - und von Transdev auf einer regulären Linie in der Ile de France in Betrieb genommen. Dieses Fahrzeug ist bereits seit mehreren Monaten in Finnland und dann während der COP 21 zwischen dem 28. November und dem 15. Dezember 2015 in Le Bourget unterwegs, um den Transport ausländischer Delegationen zu gewährleisten.