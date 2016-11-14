Neue Online-Dienste zur Verwaltung Ihrer Navigo-Karte und Ihres Pakets
Auf dem Weg zu mehr Online-Diensten für Reisende:
- Bestellen Sie innerhalb von 10 Tagen eine Navigo-Karte mit Empfang zu Hause,
- Machen Sie ein 1. Abonnement des Navigo-Jahrespakets mit Zahlung per Lastschrift,
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl einer Navigo-Jahreskarte oder einer Imagine R-Karte und bestellen Sie eine neue,
- Laden Sie eine vom Arbeitgeber angeforderte Bescheinigung über das Transportpaket herunter,
- Ihre Bank- und persönlichen Daten zu aktualisieren,
- Laden Sie eine Navigo-Karte (Monats-, Wochen-, Imagine R-, Solidaritäts- und Amethyst-Paket) mit einem speziellen Lesegerät auf, das für 7 € gekauft wurde, um es an einen PC anzuschließen,
- Verfolgen Sie gültige Pakete.