Neue U-Bahn-Züge auf der automatisierten Linie 4

Erneuerung der Züge auf der Linie 4

20 neue, umweltfreundlichere automatisierte MP14-Züge werden auf der Linie 4 verkehren, um den Fahrgästen mehr Komfort und Information zu bieten.

Diese zwischen 2021 und 2022 gelieferten Züge ergänzen die derzeit 32 Züge (21 MP89 und 11 MP05), die angepasst und von der Linie 14 auf die Linie 4 übertragen wurden.