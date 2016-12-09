Neue U-Bahn-Züge auf der automatisierten Linie 4
Automatisierung und Ausbau der Linie 4 auf Schienen
Die Linie 4, die zweitverkehrsreichste Linie im U-Bahn-Netz, ist dabei, die dritte automatische Linie des Netzes zu werden. In diesem Jahr begannen die ersten Automatisierungsarbeiten, einschließlich der Erhöhung der Bahnsteige der ersten Bahnhöfe (Etienne Marcel, Gare de l'Est, Saint-Germain-des-Prés, Mouton-Duvernet und Raspail). Parallel zu diesen Arbeiten wird von Mitte 2017 bis Ende 2018 die Installation von Bahnsteigfassaden an allen Bahnhöfen der Linie organisiert. Die ersten automatischen Shuttles werden ab 2021 fahren und bis 2022 schrittweise die alten Züge mit Fahrern ersetzen.
Erneuerung der Züge auf der Linie 4
20 neue, umweltfreundlichere automatisierte MP14-Züge werden auf der Linie 4 verkehren, um den Fahrgästen mehr Komfort und Information zu bieten.
Diese zwischen 2021 und 2022 gelieferten Züge ergänzen die derzeit 32 Züge (21 MP89 und 11 MP05), die angepasst und von der Linie 14 auf die Linie 4 übertragen wurden.