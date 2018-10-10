Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 09 Oktober 2018
10.000 Park-and-Ride-Plätze bis 2021: Ziel erreicht!
Das 2016 gestartete Programm zur Schaffung von 10.000 zusätzlichen Park-and-Ride-Plätzen in der Nähe von Bahnhöfen und U-Bahnen wird bis 2021 übertroffen. Mit der Entscheidung von Île-de-France Mobilités, zwei neue Park and Ride-Anlagen in Esbly (77) und Cormeilles-en-Parisis (95) mit insgesamt 950 Plätzen zu schaffen, wurden bereits 9840 Plätze in den inneren und äußeren Vororten finanziert, zu denen 1000 Plätze vor den Toren von Paris hinzukommen.Das Ziel von Île-de-France Mobilités ist es, die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, indem ihnen eine einfache, garantierte und sichere Lösung zum Parken ihres Autos angeboten wird.
951 zusätzliche Stellplätze im Park and Ride, um den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern. Seit 2016 wurde in 25 Parks mit der Schaffung von 9800 Stellplätzen begonnen, um den Fahrgästen den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern. Corneilles-en-Parisis P 304 Plätze im Projekt. Esbly P 647 Plätze im Projekt.
Gare du Nord – Gare de l'Est: eine Verbindung in weniger als 6 Minuten und 100% zugänglich
Île-de-France Mobilités genehmigt die Umsetzung von Einrichtungen, um die Verbindung zwischen dem Gare du Nord/Magenta und dem Gare de l'Est deutlich zu verbessern und das Lebensumfeld und den Komfort der Nutzer und Anwohner zu verbessern.
Mit 800.000 Fahrgästen, die täglich den Gare du Nord, den Gare de l'Est und die RER-Station E Magenta passieren, sind diese Bahnhöfe ein echtes Tor zur Île-de-France. Es ist somit der erste "Handelsknotenpunkt" in Europa, dessen Wachstum sich mit der Ankunft der Charles-de-Gaulle-Express-Züge fortsetzen wird. 25 % der Reisenden, d. h. mehr als 200.000 Menschen, steigen dort um.
Ein Projekt mit drei Aktionsbereichen:
- Erleichtern Sie die Fußgängerverbindung zwischen den beiden oberirdischen Stationen in nur 6 Minuten
- 60 Meter unterirdischer Korridor
- Barrierefrei
Die Züge RER D und Linie P werden im nächsten Jahr renoviert
Der 2016 von Valérie Pécresse initiierte große Plan zur Renovierung und zum Ersatz von 700 Zügen und RER in der Île-de-France wird mit der Entscheidung fortgesetzt, 133 Züge, die heute auf den Linien D und P verkehren, zu renovieren, um den Fahrgästen auf diesen Linien so schnell wie möglich komfortablere Züge zu bieten. Die renovierten Züge werden zwischen dem 1. März 2019 und dem 31. Dezember 2021 in Betrieb genommen.
Die Renovierung besteht aus:
- Verbessern Sie den thermischen Komfort, indem Sie athermische Folien auf Glas aufbringen und die Anzahl der zu öffnenden Fenster erhöhen.
- Verbesserung der Innenausstattung
- Statten Sie Räume und Plattformen mit USB-Steckdosen aus, um mobile Geräte aufzuladen.
- Verbesserung der Fahrgastinformation durch die Installation von Bildschirmen in den Zügen, die zusätzlich zu den aktuellen Anzeigen dynamische Linienpläne auf den Bahnsteigen anzeigen, durch die Einführung von Frontdisplays für den Außenbereich zur Anzeige detaillierterer Nachrichten und durch den Austausch aller Lautsprecher durch Lautsprecher der neuesten Generation.
Île-de-France Mobilités startet den Auftrag zum Ersatz der alten T1-Züge
Als effizientes und zuverlässiges Verkehrsmittel ist die Straßenbahn besonders beliebt bei den Einwohnern der Ile-de-France, die dieses Verkehrsmittel 1992 mit der Eröffnung der T1 (damals zwischen Saint-Denis und Bobigny) wiederentdecken. Die Züge, die derzeit dort verkehren, stammen aus dieser Zeit und entsprechen nicht mehr den von den Fahrgästen erwarteten Komfortstandards. Im gleichen Sinne wie der von Valérie Pécresse initiierte große Plan zur Renovierung und zum Ersatz von 700 Zügen und RER, der derzeit umgesetzt wird, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, das Verfahren zum schnellstmöglichen Austausch der bestehenden Züge einzuleiten.
Um die Erweiterungen der Linie vorwegzunehmen und das Angebot zu verbessern, hat Île-de-France Mobilités beschlossen, eine Ausschreibung für 115 Züge zu starten, die die Installation neuer Ausrüstung auf der gesamten Strecke, einschließlich der Erweiterungen nach Osten und Westen, ermöglichen. Mit der Durchführung dieser Ausschreibung wird die RATP im Rahmen der von Île-de-France Mobilités definierten Bedarfsbekundung betraut.
Die neuen Straßenbahnen müssen:
- Zugänglich für Menschen mit Behinderungen
- Silent
- Hell dank großer Glasfläche und ordentlicher Beleuchtung
- Digitale Videoschutzteams
- Teams mit visuellen (Digital Signage) und Sound-Tools für Reisende
Île-de-France Mobilités bereitet die Neuorganisation des Busnetzes in Paris vor
Die von Île-de-France Mobilités im Juni 2017 nach einer umfassenden Konsultation mit Nutzern, Verbänden und Mandatsträgern beschlossene vollständige Neuorganisation des Pariser Busnetzes, die für April 2019 geplant ist, wird seit mehreren Monaten vorbereitet. Diese Reorganisation, die notwendig ist, um sich an die neuen Lebensräume der Hauptstadt anzupassen, ist die tiefgreifendste seit 70 Jahren.
Ein neues Busnetz in Pairs und den inneren Vororten, das im Frühjahr 2019 in Betrieb genommen wurde. Straßenverbesserungen, die zu 70 % von Île-de-France mobilités finanziert werden, 700 Busfahrer eingestellt.
Kernaussagen:
- Île-de-France Mobilités wird mehr Busse (100 zusätzliche Busse) finanzieren, die auch an Wochenenden häufiger verkehren werden. Dies erfordert die Einstellung von mehr als 600 neuen Busfahrern und die Ausbildung von Vorgesetzten
- Änderungen der Streckenführung führen zur Schaffung von fast 250 neuen Haltestellen
- Ein Unterstützungssystem während der Implementierung ist mit der Verstärkung der Teams im Kundenkontakt, vor dem Wechsel und nach der Implementierung des neuen Dienstes geplant
- Der Ausbau der Straßen durch die Stadt Paris, der für die Umstrukturierung des Busnetzes erforderlich ist, wird fortgesetzt. Diese Arbeiten, die vor dem Frühjahr 2019 durchgeführt werden müssen, werden auf 3,2 Millionen Euro geschätzt und zu 70 % von Île-de-France Mobilités subventioniert.
Auf einen Blick
Die Busnetze von Versailles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye und Marne-la-Vallée wurden grundlegend umstrukturiert
Île-de-France Mobilités setzt sein 2016 begonnenes ehrgeiziges Programm zur Umstrukturierung des Busnetzes der Ile-de-France fort, um ein ausgewogenes regionales Netz zu schaffen, das an die Reiseherausforderungen jedes Einwohners der Ile-de-France angepasst ist und seine täglichen Transportbedingungen erleichtert. Auf seiner letzten Verwaltungsratssitzung stimmte Île-de-France Mobilités für die Verbesserung und Verstärkung von 63 Buslinien in kleinen und großen Vororten und Noctilien für ein Budget von 10,9 Millionen Euro. Diese Maßnahmen betreffen insbesondere die Außenringnetze Versailles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye und Marne-la-Vallée.
Wussten Sie schon? Seit 2016 wurden bereits 350 Buslinien verstärkt, um den Einwohnern der Ile-de-France das Reisen zu erleichtern. 20% neues Angebot!
Île-de-France Mobilités antizipiert die Zukunft und beginnt mit dem Bau eines zweiten Bahnsteigs für den Bahnhof Créteil-Pompadour
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, einen zweiten Bahnsteig im Bahnhof Créteil-Pompadour zu schaffen, der jetzt von den Nutzern der RER-Linie D stark frequentiert wird, um den Fahrgästen den Zugang zum Bahnhof auch bei Störungen zu gewährleisten und die Ankunft neuer Züge und neuer Verbindungen vorzubereiten.
Echtzeitinformationen über das Busnetz des Centre Essonne
Île-de-France Mobilités setzt seine Bemühungen zur Verbesserung der Fahrgastinformation fort, insbesondere in Bussen in den äußeren Vororten. So ist das Netz des Centre Essonne (betrieben von TICE) an der Reihe, mit dynamischen und Echtzeit-Fahrgastinformationsgeräten ausgestattet zu werden, die die täglichen Verkehrsbedingungen verbessern.
Sauberere Bahnhöfe
Zwischen 2018 und 2021 werden 8,5 Millionen Euro investiert, um Bahnhöfe sauberer und fahrgastfreundlicher zu machen. Neben der Installation von hundert Toiletten werden die Reinigungsteams sowie die Behandlung von Gerüchen verstärkt. Jedes Jahr investiert Île-de-France Mobilités 85 Millionen Euro in die Sauberkeit des RATP-Netzes und 75 Millionen Euro in das SNCF-Netz.
Mehr als 8,5 Millionen Euro für die Sauberkeit in der U-Bahn (2018-2021). Installation von Toiletten in der U-Bahn, Verstärkung der Reinigungsteams, Sensibilisierung der Benutzer für Sauberkeit, Behandlung von Gerüchen in den Räumen.