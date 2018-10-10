Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 09 Oktober 2018

Gare du Nord – Gare de l'Est: eine Verbindung in weniger als 6 Minuten und 100% zugänglich

Île-de-France Mobilités genehmigt die Umsetzung von Einrichtungen, um die Verbindung zwischen dem Gare du Nord/Magenta und dem Gare de l'Est deutlich zu verbessern und das Lebensumfeld und den Komfort der Nutzer und Anwohner zu verbessern.

Mit 800.000 Fahrgästen, die täglich den Gare du Nord, den Gare de l'Est und die RER-Station E Magenta passieren, sind diese Bahnhöfe ein echtes Tor zur Île-de-France. Es ist somit der erste "Handelsknotenpunkt" in Europa, dessen Wachstum sich mit der Ankunft der Charles-de-Gaulle-Express-Züge fortsetzen wird. 25 % der Reisenden, d. h. mehr als 200.000 Menschen, steigen dort um.

Ein Projekt mit drei Aktionsbereichen: