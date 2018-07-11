Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 11. Juli 2018

Beschleunigung der Erneuerung der Züge und RER von Île-de-France Mobilités

Der 2016 von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region und von Île-de-France Mobilités, beschlossene umfangreiche Plan zum Ersatz und zur Renovierung von Regionalzügen wird fortgesetzt. Nachdem Île-de-France Mobilités 5 Jahre früher die Ausschreibung für den Ersatz der RER-B-Züge gestartet hatte, bestellte sie 36 neue Züge der Ile-de-France für die Linien J, L und P.

Für die 18 Züge für die Linien J und L (Paris Saint-Lazare) wird die Lieferrate von 2 auf 3 Züge pro Monat erhöht, was 6 bis 7 Monate gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan mit einem Ende der Zugauslieferung im September 2020 einspart.

Auf der Linie P (Gare de l'Est) hat Île-de-France Mobilités außerdem 18 Langversionen aus der Ile-de-France bestellt, die zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 ausgeliefert werden. Sie werden auf der Strecke Paris-Provins verkehren, sobald sie 2021 elektrifiziert ist. Die auf diesem Zweig verkehrenden Dual-Mode-AGC-Züge werden dann auf dem Zweig Paris-La Ferté Milon eingesetzt und ersetzen die über 40 Jahre alten gezogenen RIB-RIO-Kompositionen.

Die Gesamtkosten dieses neuen Auftrags über 36 Züge belaufen sich auf 367 Millionen Euro, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden.