Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 11. Juli 2018
Beschleunigung der Erneuerung der Züge und RER von Île-de-France Mobilités
Der 2016 von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region und von Île-de-France Mobilités, beschlossene umfangreiche Plan zum Ersatz und zur Renovierung von Regionalzügen wird fortgesetzt. Nachdem Île-de-France Mobilités 5 Jahre früher die Ausschreibung für den Ersatz der RER-B-Züge gestartet hatte, bestellte sie 36 neue Züge der Ile-de-France für die Linien J, L und P.
Für die 18 Züge für die Linien J und L (Paris Saint-Lazare) wird die Lieferrate von 2 auf 3 Züge pro Monat erhöht, was 6 bis 7 Monate gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan mit einem Ende der Zugauslieferung im September 2020 einspart.
Auf der Linie P (Gare de l'Est) hat Île-de-France Mobilités außerdem 18 Langversionen aus der Ile-de-France bestellt, die zwischen Oktober 2020 und Juni 2021 ausgeliefert werden. Sie werden auf der Strecke Paris-Provins verkehren, sobald sie 2021 elektrifiziert ist. Die auf diesem Zweig verkehrenden Dual-Mode-AGC-Züge werden dann auf dem Zweig Paris-La Ferté Milon eingesetzt und ersetzen die über 40 Jahre alten gezogenen RIB-RIO-Kompositionen.
Die Gesamtkosten dieses neuen Auftrags über 36 Züge belaufen sich auf 367 Millionen Euro, die zu 100 % von Île-de-France Mobilités finanziert werden.
Île-de-France Mobilités stellt 680 Millionen Euro für die Finanzierung der ersten 53 Züge auf den Linien 15, 16 und 17 des Grand Paris Express bereit
Île-de-France Mobilités, Eigentümerin der Metros Grand Paris Express, hat mit dem Erwerb von 53 Zügen begonnen, die bis 2024 auf den ersten Abschnitten der neuen Linien der Metro Francilien verkehren werden. Der Vertrag mit der Société du Grand Paris sieht die Möglichkeit vor, bis zu 133 Züge für die Linie 15 und bis zu 50 Züge für die Linien 16 und 17 für einen Betrag von rund 1,3 Milliarden Euro zu bestellen, der vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird.
Diese zukünftigen U-Bahnen wird es in zwei Versionen geben: eine von 108 m und 6 Wagen für die verkehrsreichste Linie 15 und eine von 53 m und 3 Wagen für die Linien 16 und 17. Die Züge können im Betrieb eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h erreichen.
Diese Akquisition ergänzt die 1,1 Milliarden Euro für 72 8-teilige "MP14"-Züge, die Île-de-France Mobilités bereits für die Linie 14 beschlossen hat.
Die Strecke der Linien 15 Süd, 16 und 17 des Grand Paris Express
Das Navigo-Sortiment wird um zwei neue Pässe bereichert, die das Leben der Reisenden vereinfachen
Zusätzlich zu den bestehenden Navigo-Paketen (Tag, Woche, Monat, Jahr), die an die Bedürfnisse der Einwohner der Ile-de-France angepasst sind, die häufig reisen, schafft Île-de-France Mobilités zwei neue Pässe, "Navigo Liberté+" und "Navigo Easy", die das Leben von Millionen von Gelegenheitsnutzern vereinfachen werden.
Das "Navigo Liberté+" wird einen uneingeschränkten Service bieten, ideal für t+ Ticketnutzer. Es ermöglicht Ihnen, sich innerhalb des geografischen Umfangs des t+-Tickets (U-Bahn, Bus, Straßenbahn, RER in Paris) zu bewegen, indem Sie ab der ersten Fahrt vom Vorzugstarif eines Heftes profitieren (dh 1,49 € statt 1,90 €). Mit dieser neuen ticket wird die Verbindung Bus-U-Bahn und Straßenbahn-U-Bahn kostenlos sein. Schließlich werden nur die zurückgelegten Fahrten am Ende des Monats per Lastschrift in Rechnung gestellt. Dieser Pass kann online und auf einer klassischen Navigo-Karte aufgeladen werden, sodass Sie nicht jeden Monat an den Verkaufsstellen anstehen müssen.
Der "Navigo Easy" ist an die Bedürfnisse von Gelegenheitsreisenden angepasst. Es handelt sich um eine kontaktlose Karte, die zum Preis von 2 € verkauft wird und auf die Transport tickets für den gelegentlichen Gebrauch geladen werden können (t+-Tickets, Navigo-Tagespaket, spezielle festliche Nachtpakete usw.). Dieses ticket erfordert kein Abonnement oder besondere Bedingungen, da es nicht namentlich ist, kann es an andere Personen verliehen werden.
Diese beiden neuen Pässe werden 2019 erhältlich sein. Sie werden nach und nach Magnettickets ersetzen, um deren Anzahl massiv zu reduzieren.
Navigo liberté plus, ein Paket, um in völliger Freiheit zu reisen, kein Warten mehr am Schalter und an den Automaten, nur die tatsächlich durchgeführten Fahrten werden in Rechnung gestellt und im Folgemonat abgezogen. Die Verbindungen zwischen Bus und U-Bahn sind kostenlos. Navigo easy, ein kontaktloser Pass zum Aufladen all Ihrer Tickets.
Auf einen Blick
Die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" wurde auf Tage mit Verschmutzungsspitzen und Verkehrsstörungen ausgeweitet
Die am 1. Oktober 2017 gestartete Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" subventionierte in den ersten 6 Monaten (vor der Streikperiode) 130.000 Mitfahrgelegenheiten . Angesichts des Nettoanstiegs der Fahrgemeinschaften in der Île-de-France seit diesem Datum verlängert Île-de-France Mobilités die Aktion "Alle zusammen für Fahrgemeinschaften" bis zum 31. Oktober 2018.
Fahrgemeinschaften sind eine der Mobilitätslösungen, die von Île-de-France Mobilités aktiv für alltägliche Fahrten gefördert werden, zusätzlich zu oder als Ersatz für öffentliche Verkehrsmittel, wenn diese gestört sind, um Staus und Luftverschmutzung in der Île-de-France zu bekämpfen.
Kostenloser Transport für Polizeibeamte in der Île-de-France
Auf Vorschlag von Valérie Pécresse an das Innenministerium können 12.000 Polizisten in Yvelines, Seine et Marne, Essonne und Val d'Oise , die noch nicht von kostenlosen Verkehrsmitteln betroffen waren, von der "Police Circulation Card" profitieren, die dem jährlichen Navigo-Pass entspricht. Die Bereitstellung dieser Verkehrserleichterung erfolgt schrittweise ab dem 1. September 2018.
Sie schließen sich den 30.000 Polizisten von Paris und La Petite Couronne an, die dank einer im Herbst 2016 erneuerten Vereinbarung zwischen dem Innenministerium, RATP, SNCF, Optile und Île-de-France Mobilités bereits von dieser Maßnahme profitiert haben.
Fahrgastkomfort: Île-de-France Mobilités investiert in + Informationen und + Dienstleistungen in Bahnhöfen
Um den Alltag der Fahrgäste in der Region Paris zu erleichtern, investiert Île-de-France Mobilités weiterhin in die Modernisierung der Bahnhöfe mit neuen Diensten (Telebetrieb, Anruf- und Informationsterminals, Wartehäuschen der neuen Generation) und einer besseren Fahrgastinformation in Echtzeit.
Bis 2019 werden 184 Bahnhöfe in der Region Paris mit einem Teleoperationssystem ausgestattet, das sich in den ersten ausgestatteten Bahnhöfen bewährt hat. Um den Wartekomfort für Fahrgäste in den äußeren Vororten zu verbessern, werden bis 2019 12 Bahnhöfe ohne Passagiergebäude oder Wartehäuschen auf den Bahnsteigen in Richtung Paris mit Wartehäuschen ausgestattet.
Île-de-France Mobilités stellt Navigo-Abonnenten 1.000 Parkplätze am Stadtrand von Paris zur Verfügung
Bis zu diesem Herbst werden den Nutzern des öffentlichen Verkehrs fast 1.000 Parkplätze zur Verfügung gestellt, die sich auf ein Dutzend Parkplätze am Stadtrand von Paris verteilen. Diese Reisenden aus der Region Paris, die mit einem Navigo-Pass ausgestattet sind, können von einem Parkabonnement zu einem Vorzugspreis profitieren, um ihr Fahrzeug am Eingang der Hauptstadt zu parken. Sie können ihre Reise problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortsetzen, ohne die Schwierigkeiten des Verkehrs oder des Parkens in Paris zu erleiden.
91 zusätzliche Buslinien in Petite und Grande Couronnes verbessert und neue starke Verpflichtungen für das Pariser Netz
Das im Dezember 2016 von Valérie Pécresse gestartete Großprojekt zur Überarbeitung des Busnetzes der Ile-de-France wird fortgesetzt. Diese Neuorganisation sollte es ermöglichen, ein ausgewogeneres regionales Netz aufzubauen, das an die Reiseherausforderungen jedes Gebiets angepasst ist, um das tägliche Leben der Fahrgäste und ihre Transportbedingungen zu verbessern. In dieser Hinsicht hat Île-de-France Mobilités zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um die Reorganisation des Pariser Netzes bis April 2019 in Betrieb zu nehmen. Darüber hinaus wurden für die kommenden Monate neue Verstärkungen des Busangebots für 91 Linien sowie die Umstrukturierung der Buslinien im Hinblick auf die Eröffnung der Verlängerung der Straßenbahn 3b nach Porte d'Asnières beschlossen.