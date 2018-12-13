Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 12. Dezember 2018
Mehr als 700 neue oder renovierte Züge für das Netz der Ile-de-France bestellt: Wette gehalten!
In nur 3 Jahren hat Île-de-France Mobilités mehr als 700 neue oder renovierte Züge bestellt und finanziert. Diese historische Investition von 10 Milliarden Euro ermöglicht es, einen Park zu verjüngen, dessen Durchschnittsalter 30 Jahre überstieg. Alle diese Züge und RER werden bis Ende 2021 in Betrieb genommen. Sie werden die Regelmäßigkeit der Linien, den Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste im Alltag verbessern.
Charles de Gaulle Express: Île-de-France Mobilités räumt der Verbesserung der RER-Linie B Priorität ein
Um den Betrieb und die Servicequalität für die 900.000 täglichen Fahrgäste auf dieser Linie zu verbessern, hat Île-de-France Mobilités mehrere Großprojekte mit SNCF und RATP durchgeführt. Der CDG Express, der größtenteils die bestehende Infrastruktur nutzen wird, könnte den Betrieb der RER-B-Linie und der Transilien-Linien während der Arbeiten und ihrer Inbetriebnahme beeinträchtigen. Folglich fordert Île-de-France Mobilités den Staat auf, die Arbeiten am CDG Express auszusetzen, bis alle Garantien dafür gegeben sind, dass es keine Auswirkungen auf die täglichen Fahrgäste, einschließlich der RER B, gibt.
Île-de-France Mobilités wird die Einrichtung von Kinderkrippen in Bahnhöfen testen
Die Bahnhöfe nehmen eine strategische Position im Herzen der täglichen Fahrten von 3 Millionen Einwohnern der Ile-de-France ein und sind Orte, die der Entwicklung eines Angebots an Dienstleistungen und Geschäften förderlich sind. Um diese Orte der Mobilität in echte Orte des Lebens zu verwandeln, profitieren sie von einem großen Sanierungsprogramm (3 Milliarden Euro bis 2025): Zugänglichkeit, Schaffung von Véligo-Räumen, vernetzten Räumen, Toiletten, Coworking-Plätzen, Entwicklung von Geschäften, Fahrgastinformation, Park and Ride usw.
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, ab September 2019 die Einrichtung von Kinderkrippen in Bahnhöfen zu testen. Ein neuer Service, der, wenn sich das Experiment als schlüssig erweist, den Einwohnern der Ile-de-France in mehreren Bahnhöfen der Region angeboten werden könnte.
Haushalt 2019: Investitionen werden immer nachhaltiger
Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités, hat beschlossen, das Investitionstempo beizubehalten, um das Ticketing-System zu modernisieren, die Investitionen in neue Züge und RER und Renovierungen fortzusetzen und die Erhöhung des Busangebots in allen Departements der Region aufrechtzuerhalten.
Das Angebot stärken und das Reisen erleichtern
Île-de-France Mobilités hat für 2019 zusätzliche 133 Millionen Euro veranschlagt , um das Angebot zu stärken und das Reisen mit mehr Buslinien in den äußeren Vororten, mehr Frequenzen und mehr Bussen in der Nacht zu erleichtern. 2019 wird auch das Jahr der Inbetriebnahme der neuen Filiale der Straßenbahn 4 nach Montfermeil, der Einführung des neuen Langzeitmietdienstes für Elektrofahrräder und der Implementierung des Systems sein, das kostenlose Park-and-Ride-Anlagen (außerhalb von Paris) ermöglicht.
Investitionen steigen stark
Der Haushalt 2019 bestätigt das Tempo der massiven Investitionen zur Verbesserung des täglichen Verkehrs in der Île-de-France. In den letzten 3 Jahren wurden 252 neue oder renovierte Züge auf dem Netz der Ile-de-France in Betrieb genommen. Im Jahr 2019 werden 126 neue zusätzliche Züge verkehren, wobei bis Ende 2021 700 neue oder erneuerte Züge angestrebt werden.
Hinzu kommen mehr als 1.000 Elektrobusse, um die Energiewende von Bussen wie nirgendwo in Europa voranzutreiben. Sie werden zu den beispiellosen Anstrengungen beitragen, das Busangebot mit fast 500 neu geschaffenen oder verstärkten Linien zu stärken.
Verkehr für alle
Der Haushalt 2019 bestätigt das Engagement von Île-de-France Mobilités, den Verkehr für alle Einwohner der Ile-de-France zugänglich zu machen, mit der Fortsetzung des 1,4-Milliarden-Euro-Programms zur Verbesserung der Barrierefreiheit, um 60 % der Bahnhöfe des Schienennetzes der Île-de-France unabhängig zugänglich zu machen.