Beschlüsse des Rates von Île-de-France Mobilités – 12. Dezember 2018

Île-de-France Mobilités wird die Einrichtung von Kinderkrippen in Bahnhöfen testen

Die Bahnhöfe nehmen eine strategische Position im Herzen der täglichen Fahrten von 3 Millionen Einwohnern der Ile-de-France ein und sind Orte, die der Entwicklung eines Angebots an Dienstleistungen und Geschäften förderlich sind. Um diese Orte der Mobilität in echte Orte des Lebens zu verwandeln, profitieren sie von einem großen Sanierungsprogramm (3 Milliarden Euro bis 2025): Zugänglichkeit, Schaffung von Véligo-Räumen, vernetzten Räumen, Toiletten, Coworking-Plätzen, Entwicklung von Geschäften, Fahrgastinformation, Park and Ride usw.

Île-de-France Mobilités hat beschlossen, ab September 2019 die Einrichtung von Kinderkrippen in Bahnhöfen zu testen. Ein neuer Service, der, wenn sich das Experiment als schlüssig erweist, den Einwohnern der Ile-de-France in mehreren Bahnhöfen der Region angeboten werden könnte.