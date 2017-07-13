Entdecken Sie die interaktive Karte der wichtigsten Arbeiten des Sommers 2017

Straßenbahnen und U-Bahnen wenig betroffen

Müssen Sie Ihre Reisen in diesem Sommer planen? Île-de-France Mobilités denkt an Sie und bietet Ihnen eine interaktive Karte der in diesem Sommer durchgeführten Arbeiten. Finden Sie heraus, welche Linien betroffen sein werden, aber auch das Start- und Enddatum der Arbeiten sowie die stillgelegten Bahnhöfe, Bahnhöfe und Haltestellen. Es ist zu beachten, dass während der Bauzeit Ersatzbusse zur Verfügung gestellt werden und dass einige Zug- und U-Bahn-Linien verstärkt werden.



Nur eine U-Bahn-Linie wird von den Arbeiten betroffen sein, die Linie 4, mit einer Schließung der Station Saint-Sulpice bis zum 31. August, wobei die Bahnsteige für die zukünftige Automatisierung der Linie aufgerüstet werden sollen. Auch bei den Straßenbahnen 2 und 4 kommt es zu leichten Störungen.



Weniger belastend, aber ebenso wichtig sind die Arbeiten zur Erweiterung und zum Bau neuer Übertragungsleitungen , die ohne Auswirkungen auf das Netz fortgesetzt werden.