Der erste Zug der Straßenbahn T13 verkehrt zwischen Saint-Germain und Saint-Cyr (jedoch ohne Fahrgäste)
Ein erster Zug zwischen Les Portes Saint-Cyr und Lisière Péreire
Leer, mit niedriger Geschwindigkeit, dann immer schneller, auf dem gesamten Eisenbahnteil der Strecke: Das ist das Programm der kommenden Wochen für den ersten Zug der neuen Straßenbahn T13, der im Sommer 2022 die Städte Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye über die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles verbinden wird.
Ziel dieser am 21. Dezember gestarteten Tests ist es, eine ganze Reihe von Tests durchzuführen, um die ordnungsgemäße Funktion der Straßenbahn und ihrer Ausrüstung - Stromversorgung, Bremssystem und Betrieb von Kreuzungen, Bahnübergängen und Lichtsignalen usw. - sicherzustellen.
Das andere Ziel dieser Tests ist es, Anwohner und Verkehrsteilnehmer an die Anwesenheit der Straßenbahn auf der Strecke zu gewöhnen, insbesondere an Kreuzungen.
Der Kalender bis zum Sommer
Bis zum Frühjahr: Die T13 wird dynamische Tests durchführen, zunächst auf dem Eisenbahnteil der Strecke, dann im Januar auch auf dem städtischen Teil der Strecke Saint-Germain-en-Laye sowie auf dem "Komma" zwischen Les Portes de Saint-Cyr und der Endstation.
Im Frühjahr wird der T13 auf Leerlauf umschalten. Der Blankomarsch ist eine echte Generalprobe! Alle Züge werden in reale Verkehrsbedingungen versetzt, halten an jeder Station, aber immer ohne Passagiere an Bord. Es werden auch Tests in degradierten Situationen durchgeführt.
Und schließlich, im Sommer 2022, wird Ihre Straßenbahn T13 in Betrieb genommen, bereit, Sie täglich willkommen zu heißen!
Der T13 in Zahlen
- 21.000 Reisende täglich erwartet
- 7 Gemeinden bedient
- 30 Minuten zwischen Saint-Germain RER und Saint-Cyr RER