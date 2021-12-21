Der erste Zug der Straßenbahn T13 verkehrt zwischen Saint-Germain und Saint-Cyr (jedoch ohne Fahrgäste)

Ein erster Zug zwischen Les Portes Saint-Cyr und Lisière Péreire

Leer, mit niedriger Geschwindigkeit, dann immer schneller, auf dem gesamten Eisenbahnteil der Strecke: Das ist das Programm der kommenden Wochen für den ersten Zug der neuen Straßenbahn T13, der im Sommer 2022 die Städte Saint-Cyr und Saint-Germain-en-Laye über die Städte Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly und Versailles verbinden wird.

Ziel dieser am 21. Dezember gestarteten Tests ist es, eine ganze Reihe von Tests durchzuführen, um die ordnungsgemäße Funktion der Straßenbahn und ihrer Ausrüstung - Stromversorgung, Bremssystem und Betrieb von Kreuzungen, Bahnübergängen und Lichtsignalen usw. - sicherzustellen.

Das andere Ziel dieser Tests ist es, Anwohner und Verkehrsteilnehmer an die Anwesenheit der Straßenbahn auf der Strecke zu gewöhnen, insbesondere an Kreuzungen.