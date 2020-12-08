Entdecken Sie die Gewinner der Voyageurs Information Challenge 2020!
Das Podium der Voyageurs Information Challenge 2020
Die Preisverleihung der Challenge, bei der das Podium enthüllt wurde, fand am 8. Dezember in Anwesenheit von Jean-Louis Perrin, stellvertretender CEO von Île-de-France Mobilités, aus der Ferne statt. Es war eine Gelegenheit, die Akteure der Innovation und Mobilität in der Île-de-France zusammenzubringen.
Den drei Gewinnern wurde die Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung mit Île-de-France Mobilités angeboten, die Experimente und coachingartige Unterstützung ermöglicht, um ihre Lösung in der Region Ile-de-France zu testen.
Entdecken Sie jetzt das Podium der Herausforderung:
1. Preis: Ezymob – Begleitung von Sehbehinderten in öffentlichen Verkehrsmitteln
Lösung zur Unterstützung sehbehinderter Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln (Türerkennung, Sitzgelegenheiten usw.) auf der Grundlage künstlicher Intelligenz, die soziale Fragen der Barrierefreiheit anspricht. Das Smartphone wird zum Auge des Benutzers und einfache akustische und visuelle Nachrichten alarmieren ihn, um ihn autonom im Transport zu führen.
2. Preis: Mein Co-Pilot – Begleitung von Nutzern in einer Situation der Abhängigkeit in ihrer Mobilität
Lösung zur Unterstützung von Nutzern in einer Situation der Abhängigkeit (Senioren und Menschen mit eingeschränkter Mobilität) in ihrer Mobilität durch die Verbindung mit einem Co-Piloten, der den Nutzern während ihrer gesamten Reise und für alle Verkehrsmittel hilft. Eine Plattform und ein Callcenter ermöglichen die Verbindung von Nutzern mit Begleitpersonen.
3. Preis: Uwinbike – Nachweis des Fahrradtretens auf dem Weg zur Arbeit
Anwendung zur Verfolgung von Fahrradfahrten und zum Nachweis des Tretens auf dem Weg zur Arbeit im Rahmen des Pakets für nachhaltige Mobilität. Die Lösung ermöglicht es auch, die Nutzung von Fahrrädern auf Reisen zu fördern und über CO2-Einsparungen informiert zu werden.
Vielen Dank und bis zum nächsten Jahr!
Das Challenge-Team dankt allen Teilnehmern sowie allen, die zum Erfolg dieser zweiten Ausgabe beigetragen haben! Wir freuen uns darauf, Sie 2021 zu sehen, um das Thema der nächsten Ausgabe der Travelling Information Challenge zu entdecken.