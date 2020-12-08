Entdecken Sie die Gewinner der Voyageurs Information Challenge 2020!

Das Podium der Voyageurs Information Challenge 2020

Die Preisverleihung der Challenge, bei der das Podium enthüllt wurde, fand am 8. Dezember in Anwesenheit von Jean-Louis Perrin, stellvertretender CEO von Île-de-France Mobilités, aus der Ferne statt. Es war eine Gelegenheit, die Akteure der Innovation und Mobilität in der Île-de-France zusammenzubringen.

Den drei Gewinnern wurde die Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung mit Île-de-France Mobilités angeboten, die Experimente und coachingartige Unterstützung ermöglicht, um ihre Lösung in der Region Ile-de-France zu testen.