Entdecken Sie das Design der U-Bahn-Linie 18
Das Gewinnerdesign ist die Nummer 3
Sie haben sich für eine U-Bahn 18 entschieden, deren Gesicht eine raffinierte Fluidität behauptet. Eine einfache und starke Identität, eine nach außen offene U-Bahn.
Ihre zukünftige Metro 18 auf einen Blick
- Die ersten Züge werden 2024 das Werk verlassen
- Inbetriebnahme bis 2026 für den ersten Abschnitt von Massy-Palaiseau nach CEA Saint Aubin, über Palaiseau und Orsay - Gif
- Die Metrolinie 18 wird schließlich den Flughafen Orly mit Versailles Chantiers verbinden, 10 Stationen werden in 30 Minuten bedient
- Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h im fahrerlosen Automatikmodus
- Ein Abstand zwischen den Zügen verkürzt sich während der Hauptverkehrszeit auf bis zu 85 Sekundens
- U-Bahnen auf ganzer Länge geöffnet
- Bis zu 350 Fahrgäste pro Zug