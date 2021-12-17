Entdecken Sie das Design der U-Bahn-Linie 18

Das Gewinnerdesign ist die Nummer 3

Sie haben sich für eine U-Bahn 18 entschieden, deren Gesicht eine raffinierte Fluidität behauptet. Eine einfache und starke Identität, eine nach außen offene U-Bahn.

Das Gesicht der Metrolinie 18

Ihre zukünftige Metro 18 auf einen Blick

  • Die ersten Züge werden 2024 das Werk verlassen
  • Inbetriebnahme bis 2026 für den ersten Abschnitt von Massy-Palaiseau nach CEA Saint Aubin, über Palaiseau und Orsay - Gif
  • Die Metrolinie 18 wird schließlich den Flughafen Orly mit Versailles Chantiers verbinden, 10 Stationen werden in 30 Minuten bedient
  • Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h im fahrerlosen Automatikmodus
  • Ein Abstand zwischen den Zügen verkürzt sich während der Hauptverkehrszeit auf bis zu 85 Sekundens
  • U-Bahnen auf ganzer Länge geöffnet
  • Bis zu 350 Fahrgäste pro Zug