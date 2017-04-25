Entdecken Sie die neue Vianavigo-Website in der Vorschau und geben Sie uns Ihre Meinung
Ihre Meinung zählt
Wir erhalten regelmäßig per E-Mail Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Vianavigo-Dienste. Der Reichtum Ihrer Bemerkungen hat uns auf eine Idee gebracht: Was wäre, wenn wir einen speziellen Austauschraum eröffnen würden, um diesen Dialog zu optimieren, damit Sie unsere Websites und Anwendungen in der Vorschau testen und Sie über die von unseren Teams vorgestellten Neuheiten informieren können? So entstand das Vianavigo Lab. Dieser neue Austauschbereich ermöglicht es Ihnen, alle in der Entwicklung befindlichen Neuheiten in der Vorschau zu entdecken und vor ihrer Inbetriebnahme zu testen. Um teilzunehmen, könnte nichts einfacher sein: Sie müssen nur Labtester werden, indem Sie sich auf der entsprechenden Website registrieren.
Vianavigo entwickelt sich weiter
Das LAB by vianavigo, Ihr kollaborativer Raum zur Verbesserung unserer Dienstleistungen.
Sie können die neuen Funktionen der Vianavigo-Website testen , wie z. B. die Suche nach rollstuhlgerechten Routen oder die Suchfunktion für Vélib-Terminals und Fahrradrouten. Diese neuen Funktionen können auch auf Smartphones mit der Vianavigo Lab-App getestet werden. Ihre Mission: Testen und teilen Sie uns Ihre Kommentare, Ideen und Wünsche mit, damit wir unsere Dienstleistungen weiterentwickeln können.
Treten Sie also jetzt der Vianavigo Labtesters Community bei!