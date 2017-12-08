Der Zug der neuen Generation REGIO 2N kommt auf der Linie R zum Einsatz

Die Ankunft des REGIO 2N unterstützt ein wenig mehr die Verkehrsrevolution, die sich derzeit auf den Bahn- und RER-Netzen der Île-de-France abspielt. Schließlich werden bis 2021 mehr als 700 neue oder renovierte Züge in der Île-de-France verkehren und 10 Milliarden Euro kosten.

"Diese neuen, modernen, beheizten, klimatisierten, zugänglichen und sicheren Züge ersetzen Züge, die manchmal mehr als 50 Jahre alt sind, es ist eine echte Revolution für Seine-et-Marne, die endlich den Komfort haben wird, den sie zu Recht erwarten dürfen", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités. "Dank dieser zuverlässigeren und effizienteren Züge sollten sie auch sehen, wie die Pünktlichkeit der Linie steigt, wie die Fahrgäste der Linie K sehen, die den Norden des Departements bedient und die mit dem Einsatz der Francilien in 1 Jahr 7 Regelmäßigkeitspunkte gewonnen hat. ".