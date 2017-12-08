Der Zug der neuen Generation REGIO 2N kommt auf der Linie R zum Einsatz
Der REGIO 2N fährt diesen Freitag, den 8. Dezember, zum ersten Mal auf dem Netz der Ile-de-France. Diese 2-stöckigen Züge der neuen Generation werden nach und nach die derzeitigen Z 2N auf der Linie R ersetzen und den 70.000 Fahrgästen auf der Strecke ein hohes Maß an Komfort und Service bieten.
Die ersten 6 im Dezember gelieferten Züge verkehren ab Montag, den 11. Dezember zwischen Melun und Montereau (77). Bis 2019 werden 42 neue Züge auf der R-Linie eingesetzt. Dieses Rollmaterial wird vollständig von Île-de-France Mobilités mit Kosten von 589 Millionen Euro finanziert.
Die Ankunft des REGIO 2N unterstützt ein wenig mehr die Verkehrsrevolution, die sich derzeit auf den Bahn- und RER-Netzen der Île-de-France abspielt. Schließlich werden bis 2021 mehr als 700 neue oder renovierte Züge in der Île-de-France verkehren und 10 Milliarden Euro kosten.
"Diese neuen, modernen, beheizten, klimatisierten, zugänglichen und sicheren Züge ersetzen Züge, die manchmal mehr als 50 Jahre alt sind, es ist eine echte Revolution für Seine-et-Marne, die endlich den Komfort haben wird, den sie zu Recht erwarten dürfen", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités. "Dank dieser zuverlässigeren und effizienteren Züge sollten sie auch sehen, wie die Pünktlichkeit der Linie steigt, wie die Fahrgäste der Linie K sehen, die den Norden des Departements bedient und die mit dem Einsatz der Francilien in 1 Jahr 7 Regelmäßigkeitspunkte gewonnen hat. ".
Komfortable Züge...
Dieses 589-Millionen-Euro-Projekt, das vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird, bietet den Einwohnern der Ile-de-France optimalen Reisekomfort:
- Klimaanlage
- Fußbodenheizung
- Doppelverglasung
- 220-V-Steckdosen zwischen den Sitzen zum Aufladen Ihres Telefons
- Fahrradstellplätze für Benutzer, die Zug und Fahrrad kombinieren
- Homogene und entspannende Beleuchtung
- Ein geräumiges Layout, um die Zirkulation zwischen den 2 Ebenen zu erleichtern
Das Engagement von Île-de-France Mobilités für die Barrierefreiheit wird mit dem REGIO 2N fortgesetzt, dem ersten zweistöckigen Material, das zu 100 % den neuesten europäischen Standards für die Barrierefreiheit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität entspricht.
Innerhalb der Züge wird die Bewegung von Personen mit eingeschränkter Mobilität in den Gängen dank an den Sitzen befestigter Griffe erleichtert. Der Zug bietet auch einen ebenerdigen Zugang zu den Bahnsteigen.
… und mit modernster Technik ausgestattet
Das REGIO 2N ist mit dem Bordfahrgastinformationssystem (SIVE) ausgestattet, um in Echtzeit ein Maximum an Informationen über die Reise bereitzustellen: Verbindungen, Fahrzeit, Anzahl der Haltestellen usw.
Es ist umweltbewusst und wurde entwickelt, um seine Leistung und Umweltauswirkungen zu optimieren: 15 % weniger Masse pro Passagier, 30 % weniger Energieverbrauch, bessere Wärmedämmung, CO2-Konzentrationssensor zur Anpassung des Klimaflusses an die Anzahl der Passagiere an Bord...
Schließlich sorgen 25 Überwachungskameras an Bord jedes REGIO 2N-Zuges für die Sicherheit der Fahrgäste.
Weitere Informationen zum Projekt REGIO 2N
Zusätzliche Bestellung von 9 Regio 2N-Zügen, um die getätigten Investitionen abzuschließen. Zuglinie N 73 neue Züge bis 2021. Zuglinie D 19 neue Züge ab Ende 2019. Zuglinie R 42 neue Züge bis 2019.