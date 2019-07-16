Einsatz der neuen Validierungsportale: Der Bahnhof Saint-Lazare rüstet sich aus

Betrugsbekämpfung

Betrugsfälle werden gezählt, können in Echtzeit überwacht werden und Gegenstand eines Lichtalarms (und/oder eines Tonalarms) sein, wenn eine Person, die ihre Transport ticket nicht validiert hat, das Portal überquert.

Unterstützung der Entwicklung des Navigo-Ticketing-Systems

Die Modernisierung des Ticketing-Systems in der Île-de-France wird 2019 mit der Schaffung des Navigo Easy und des Navigo Liberté+-Dienstes konkretisiert. Diese beiden Neuheiten wurden entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen sogenannter "gelegentlicher" Fahrgäste gerecht zu werden und nach und nach U-Bahn-Tickets zu ersetzen. Die Installation von Portalen in Bahnhöfen, die noch nicht damit ausgestattet sind, ist für die Entwicklung dieser neuen Dienste in der gesamten Île-de-France erforderlich.

Diese neue Ausrüstung, deren Installation vollständig von Île-de-France Mobilités mit einem Budget von 14 Millionen Euro finanziert wird, wird fast 1.800 Drehkreuze in den Bahnhöfen der Île-de-France ersetzen, von denen einige mehr als 30 Jahre alt sind.

Eine Implementierung, die im Vorfeld konzipiert wurde, um die Reisenden nicht zu beeinträchtigen

Da der Gare de Saint-Lazare nach dem Gare du Nord der zweitgrößte Bahnhof Europas in Bezug auf den Fahrgastfluss ist, wurde die Installation der neuen Portale so konzipiert, dass die Bewegungen der Fahrgäste, die regelmäßig seine Linien nutzen, nicht beeinträchtigt werden. So wurden die Portale mehrere Wochen vor ihrer Inbetriebnahme installiert und offen gelassen, damit sich die Fahrgäste an ihre Anwesenheit gewöhnen, und es wurde eine Informationskampagne in den Bahnhofsräumen eingerichtet.