Einsatz der neuen Validierungsportale: Der Bahnhof Saint-Lazare rüstet sich aus
Neue Ausrüstung, die an den Passagierstrom in der Region Paris angepasst ist
Dieses Material wird Ihren Alltag vereinfachen. Diese neue Ausrüstung wurde entwickelt, um sich an die großen Passagierströme in der Île-de-France anzupassen, um:
Flüsse besser verwalten
Die Wahl von Schwenktüren (und nicht mehr "löschbar") und eine neue Detektionstechnologie stellen einen technologischen Sprung dar, der eine schnellere Validierung und Überquerung von Portalen ermöglicht. Es bietet nicht nur einen höheren Durchsatz als das aktuelle Modell, sondern passt auch seinen Betrieb an, indem es die Art des Reisenden (Erwachsener, Kind und Reisender mit Gepäck) unterscheidet. Am Bahnhof Saint-Lazare wird die Umsetzung des Validierungsprozesses es ermöglichen, die Nutzung der verschiedenen Räume und Verkehrslinien besser zu verstehen , um die Dienste an die Fahrgäste anzupassen.
Die Validierungsgatter bestehen aus den folgenden Elementen:
- Schwenktüren
- Flow-Management
- Verbreiterte Passagen
- Lesen von Transport tickets
- Registrierter Betrug
- usw...
Die Validierungsterminals bestehen aus den folgenden Elementen:
- Kontrollleuchte
- Touchscreen-Display
- Magnetische Validierung
- usw...
Betrugsbekämpfung
Betrugsfälle werden gezählt, können in Echtzeit überwacht werden und Gegenstand eines Lichtalarms (und/oder eines Tonalarms) sein, wenn eine Person, die ihre Transport ticket nicht validiert hat, das Portal überquert.
Unterstützung der Entwicklung des Navigo-Ticketing-Systems
Die Modernisierung des Ticketing-Systems in der Île-de-France wird 2019 mit der Schaffung des Navigo Easy und des Navigo Liberté+-Dienstes konkretisiert. Diese beiden Neuheiten wurden entwickelt, um den spezifischen Bedürfnissen sogenannter "gelegentlicher" Fahrgäste gerecht zu werden und nach und nach U-Bahn-Tickets zu ersetzen. Die Installation von Portalen in Bahnhöfen, die noch nicht damit ausgestattet sind, ist für die Entwicklung dieser neuen Dienste in der gesamten Île-de-France erforderlich.
Um mehr über die Entwicklung des Ticketings in der Île-de-France zu erfahren, können Sie die entsprechenden Nachrichten konsultieren.
Diese neue Ausrüstung, deren Installation vollständig von Île-de-France Mobilités mit einem Budget von 14 Millionen Euro finanziert wird, wird fast 1.800 Drehkreuze in den Bahnhöfen der Île-de-France ersetzen, von denen einige mehr als 30 Jahre alt sind.
Eine Implementierung, die im Vorfeld konzipiert wurde, um die Reisenden nicht zu beeinträchtigen
Da der Gare de Saint-Lazare nach dem Gare du Nord der zweitgrößte Bahnhof Europas in Bezug auf den Fahrgastfluss ist, wurde die Installation der neuen Portale so konzipiert, dass die Bewegungen der Fahrgäste, die regelmäßig seine Linien nutzen, nicht beeinträchtigt werden. So wurden die Portale mehrere Wochen vor ihrer Inbetriebnahme installiert und offen gelassen, damit sich die Fahrgäste an ihre Anwesenheit gewöhnen, und es wurde eine Informationskampagne in den Bahnhofsräumen eingerichtet.
Darüber hinaus wurden über einen Zeitraum von einer Woche mehrere Tests unter realen Bedingungen auf jeder betroffenen Linie und zu verschiedenen Tageszeiten durchgeführt. Sie ermöglichten es, die ordnungsgemäße Funktion des Systems während seiner Aktivierung sicherzustellen, aber auch die Zuverlässigkeit und Robustheit der Türen zu bestätigen. Schließlich wurde die Beschilderung des Bahnhofs für eine optimale Orientierung der Fahrgäste angepasst. Ab dem 15. Juli und zunächst wird die Inbetriebnahme der neuen Portale außerhalb der Stoßzeiten nur teilweise wirksam.
Weitere Informationen zur Installation der neuen Portale am Bahnhof Saint-Lazare finden Sie auf der entsprechenden Seite des Blogs der Linie J.