Modernere und zugänglichere Bahnhöfe

Barrierefreiheit bedeutet, allen Fahrgästen mehr Komfort zu bieten: Aufzüge, breitere und besser lesbare Empfangsbereiche, Zugangsrampen, verbesserte Fahrgastinformation usw.

Barrierefreiheit bedeutet, alle Behinderungen in allen Verkehrsmitteln zu berücksichtigen. Einige Beispiele für durchgeführte Maßnahmen:

  • 100% der U-Bahn-Stationen sind mit visuellen und akustischen Informationssystemen auf den Bahnsteigen ausgestattet.
  • Auf den U-Bahn-Linien 1, 2, 3, 5, 9, 13 und 14 sind die Linienpläne dynamisch (Licht an jeder Station). Auf diesen Linien und auf der Linie 4 wird die nächste Station durch eine akustische Meldung angekündigt.
  • 379 Buslinien sowie 100% der Straßenbahnen und Tzen-Busse sind barrierefrei.
  • Der Schülertransport für alle Schüler, Auszubildenden und Studenten mit Behinderungen ist gewährleistet: Mehr als 10.000 Schüler nutzen diese Transportlösung täglich.

Île-de-France Mobilités unterstützt und beteiligt sich an der Finanzierung des PAM-Dienstes, eines On-Demand-Tür-Transportdienstes, der Personen mit einem Behindertenausweis von mindestens 80 % vorbehalten ist und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Dieser Dienst wird von der Region mit 2 Millionen Euro unterstützt und funktioniert für alle Departements der Île-de-France.

Verfolgen Sie live die Anzahl der Microworking-Spaces in den Bahnhöfen der Île-de-France

70 von 150 Microworking-Flächen im Bahnhof

Work & Station, Arbeitsplätze in Bahnhöfen für Einwohner der Ile-de-France

Bis 2025 werden 3 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bahnhöfe in der Region Ile-de-France bereitgestellt. Über die Renovierung von Gebäuden hinaus besteht das Ziel darin, mehr Komfort und Dienstleistungen zu integrieren:

  • 200 Bahnhöfe in der Île-de-France werden bis 2020 mit Toiletten ausgestattet (alle Bahnhöfe mit mehr als 5.000 Fahrgästen pro Tag).
  • Microworking-Bereiche (150 betroffene Stationen, davon 70 ab 2017): beheizte, komfortable Räume mit WLAN
  • Geschäfte und Dienstleistungen
Microworking-Flächen: 150 Stationen betroffen, davon 70 in diesem Jahr

1,4 Mrd. EUR für Verkehrsanbindung