Modernere und zugänglichere Bahnhöfe

Barrierefreiheit bedeutet, allen Fahrgästen mehr Komfort zu bieten: Aufzüge, breitere und besser lesbare Empfangsbereiche, Zugangsrampen, verbesserte Fahrgastinformation usw.

Barrierefreiheit bedeutet, alle Behinderungen in allen Verkehrsmitteln zu berücksichtigen. Einige Beispiele für durchgeführte Maßnahmen:

100% der U-Bahn-Stationen sind mit visuellen und akustischen Informationssystemen auf den Bahnsteigen ausgestattet.

Auf den U-Bahn-Linien 1, 2, 3, 5, 9, 13 und 14 sind die Linienpläne dynamisch (Licht an jeder Station). Auf diesen Linien und auf der Linie 4 wird die nächste Station durch eine akustische Meldung angekündigt.

379 Buslinien sowie 100% der Straßenbahnen und Tzen-Busse sind barrierefrei.

Der Schülertransport für alle Schüler, Auszubildenden und Studenten mit Behinderungen ist gewährleistet: Mehr als 10.000 Schüler nutzen diese Transportlösung täglich.

Île-de-France Mobilités unterstützt und beteiligt sich an der Finanzierung des PAM-Dienstes, eines On-Demand-Tür-Transportdienstes, der Personen mit einem Behindertenausweis von mindestens 80 % vorbehalten ist und keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen kann. Dieser Dienst wird von der Region mit 2 Millionen Euro unterstützt und funktioniert für alle Departements der Île-de-France.