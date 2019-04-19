Erfahrene autonome Shuttles in Paris La Défense

Nach der Demonstration des autonomen Shuttles, die in den letzten Wochen auf der Charles-de-Gaulle-Brücke (Paris 12.) mit der RATP und der Stadt Paris durchgeführt wurde, setzt Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) seinen innovativen Ansatz zugunsten neuer Mobilitäten fort, indem es 6 Monate lang mit autonomen Fahrzeugen auf der Esplanade de La Défense experimentiert. Dieser Service bietet eine Reise ohne Agenten an Bord, eine Weltneuheit.

Derzeit sind zwei Routen geplant: eine unter der Woche, die die Viertel Valmy und Faubourg de l'Arche von der Grande Arche de La Défense aus bedient, und die zweite entlang der Esplanade de La Défense an Wochenenden und Feiertagen.

"Mit der Transportrevolution, die ich vor mehr als einem Jahr eingeleitet habe, habe ich beschlossen, Innovation zu einer Priorität zu machen, um das tägliche Leben der Reisenden in der Region Paris zu verbessern. Dieses Experiment ist die Verwirklichung dieses innovativen Ansatzes, um die Zukunft der Mobilität in der Ile-de-France vorzubereiten. Es wird die Weltneuheit sein, einen Service in völliger Autonomie im öffentlichen Raum anzubieten, ohne dass ein Mitarbeiter an Bord des Fahrzeugs anwesend ist", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und der Region Ile-de-France.