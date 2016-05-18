Zuggarnituren der Linie C in den Farben des Schlosses Versailles

Die Gärten des Schlosses werden mehr geschätzt, und das berühmte Latona-Becken, das im Mai 2015 nach 2-jähriger Restaurierung eingeweiht wurde, sublimiert eines der Abteile des Zuges.

Dank der Schirmherrschaft der Philantropia-Stiftung wurden das Latona-Becken und die Parterres, Meisterwerke der Gärten von Versailles, im Mai 2015 wiedergeboren. Diese außergewöhnliche Restaurierung erforderte eine bemerkenswerte Synergie des Know-hows.

Und andere Orte, die man gesehen haben muss: der Spiegelsaal und die Galerie der Schlachten, das Zimmer der Königin des Petit Trianon, der Tempel der Liebe und das Belvedere der Domaine de Marie-Antoinette, das Peristyl des Grand Trianon oder die Bibliothek von Ludwig XVI...