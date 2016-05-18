Zuggarnituren der Linie C in den Farben des Schlosses Versailles
Die für diese zweite Ausgabe ausgewählten Dekorationen erinnern an den Reichtum des Versailler Anwesens. Die Dekorationen sind an die Konfiguration des Zuges angepasst und im Allgemeinen aufgehellt, um dem neuen Innendesign zu entsprechen, farbenfroh und hell. Sie bieten neue Perspektiven im Zug.
Die Modernisierung und Laminierung dieser fünf Züge mit einer Hightech-Kunststofffolie wird vom SNCF-Industrietechniker von Saint-Pierre des-Corps durchgeführt.
Konzentrieren Sie sich auf die ausgewählten Sets
Die Gärten des Schlosses werden mehr geschätzt, und das berühmte Latona-Becken, das im Mai 2015 nach 2-jähriger Restaurierung eingeweiht wurde, sublimiert eines der Abteile des Zuges.
Dank der Schirmherrschaft der Philantropia-Stiftung wurden das Latona-Becken und die Parterres, Meisterwerke der Gärten von Versailles, im Mai 2015 wiedergeboren. Diese außergewöhnliche Restaurierung erforderte eine bemerkenswerte Synergie des Know-hows.
Und andere Orte, die man gesehen haben muss: der Spiegelsaal und die Galerie der Schlachten, das Zimmer der Königin des Petit Trianon, der Tempel der Liebe und das Belvedere der Domaine de Marie-Antoinette, das Peristyl des Grand Trianon oder die Bibliothek von Ludwig XVI...
Diese 5 Züge werden täglich 36 RER C-Bahnhöfe und 5 Departements (Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Essonne, Yvelines) durchqueren.
Diese Operation zielt darauf ab, die Reisebedingungen der Fahrgäste angenehmer zu gestalten, unabhängig davon, ob sie Touristen oder tägliche Nutzer der Linie C sind, um zum Studium oder zur Arbeit zu fahren.
Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das Reiseziel Versailles auf originelle Weise zu fördern, sowohl gegenüber dem potenziellen Publikum der Ile-de-France als auch gegenüber dem touristischen Publikum.