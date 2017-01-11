Züge der neuen Generation werden auf den Linien D und E verkehren

Ein effizienterer und funktionalerer Zug

Alstom wird in einem Konsortium mit Bombardier die nächste Generation von Geräten entwickeln und liefern. Rund 2.000 Menschen werden an diesem Projekt arbeiten und mehr als 8.000 Arbeitsplätze werden in Frankreich im Eisenbahnsektor erhalten.

Dieser Zug mit dem Namen X'Trapolis Cityduplex kann bis zu 1860 Passagiere in einer 130-m-Version befördern. Mehrere Innovationen werden den Energieverbrauch im Vergleich zu früheren Gerätegenerationen um 25 % senken.

Dieser "Boa"-Zug ist vollständig offen (ohne Trennung zwischen den Waggons), was die Bewegung der Passagiere in den Zügen erleichtert.

In jedem der Endwagen ermöglichen die Plattformen den Rollstuhlfahrern einen direkten und schnellen Zugang zu ihren speziellen Räumen.

Klimaanlage, Beleuchtung und Sitze wurden so konzipiert, dass sie ein hohes Maß an Komfort ermöglichen.