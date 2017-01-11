Züge der neuen Generation werden auf den Linien D und E verkehren
Valérie Pécresse, Präsidentin der Regionen Île-de-France und Île-de-France Mobilités: "Diese Entscheidung der SNCF konkretisiert einen historischen Auftrag von Île-de-France Mobilités, der im Juli 2016 zur Umsetzung der Verkehrsrevolution erteilt wurde. Mehr als 700 Züge werden gekauft oder renoviert, um das derzeitige Rollmaterial zu modernisieren, dessen Durchschnittsalter 30 Jahre übersteigt. Es ist der Alltag der Einwohner der Ile-de-France und der Fahrgäste der Linien D und E, der sich ändern wird. Ab 2021 werden sie Züge einer neuen Generation entdecken, die sicherer und zuverlässiger, aber auch komfortabler und regelmäßiger sind. Die positiven Auswirkungen dieses Auftrags werden sich auch auf den Rest des Netzes auswirken: 15 % des RER-A-Verkehrs werden auf die verlängerte Linie E umgestellt, die 2022 nach Nanterre und 2024 nach Mantes-la-Jolie geliefert werden soll. »
Ein effizienterer und funktionalerer Zug
Alstom wird in einem Konsortium mit Bombardier die nächste Generation von Geräten entwickeln und liefern. Rund 2.000 Menschen werden an diesem Projekt arbeiten und mehr als 8.000 Arbeitsplätze werden in Frankreich im Eisenbahnsektor erhalten.
Dieser Zug mit dem Namen X'Trapolis Cityduplex kann bis zu 1860 Passagiere in einer 130-m-Version befördern. Mehrere Innovationen werden den Energieverbrauch im Vergleich zu früheren Gerätegenerationen um 25 % senken.
Dieser "Boa"-Zug ist vollständig offen (ohne Trennung zwischen den Waggons), was die Bewegung der Passagiere in den Zügen erleichtert.
In jedem der Endwagen ermöglichen die Plattformen den Rollstuhlfahrern einen direkten und schnellen Zugang zu ihren speziellen Räumen.
Klimaanlage, Beleuchtung und Sitze wurden so konzipiert, dass sie ein hohes Maß an Komfort ermöglichen.