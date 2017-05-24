Neue Züge für Fahrgäste der Linien N und D bis 2021

Zwischen Ende 2019 und 2021 werden alle auf der Linie N verkehrenden Züge (VB2N) durch Regio2N ersetzt. Diese neuen Züge werden in der Lage sein, alle Bedürfnisse des Netzes vom Bahnhof Montparnasse aus für die 117.000 Fahrgäste in der Region Île-de-France zu erfüllen, die ihn täglich nutzen.

Auch auf der Linie R wird das Rollmaterial von Januar 2018 bis 2019 schrittweise zu 100 % durch neue Regio2N-Züge ersetzt. Und bis 2021 können weitere Züge auf der Linie D der RER zwischen Juvisy und Corbeil-Malesherbes eingesetzt werden.

Der Einsatz dieser neuen Züge auf diesem Zweig hängt jedoch von der für Ende 2017 geplanten Entscheidung ab, den Betrieb der Linie D in diesem südlichen Gebiet ab 2019 neu zu konfigurieren.

Im Jahr 2021 werden täglich mehr als 200.000 Fahrgäste in der Region Ile-de-France in diesen 125 modernen, komfortablen und geräumigen Zügen unterwegs sein, die nach ihren Bedürfnissen entwickelt wurden.