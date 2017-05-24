Neue Züge für Fahrgäste der Linien N und D bis 2021
"Dieser neue Auftrag für zusätzliche Regio2N ist Teil der Transportrevolution, zu der ich mich vor mehr als anderthalb Jahren verpflichtet habe, um in 5 Jahren mehr als 700 Züge zu ersetzen oder zu renovieren. Diese massiven Investitionen sind unerlässlich, um die Regelmäßigkeit unserer Zuglinien und den täglichen Komfort der Fahrgäste in der Region Paris zu verbessern", sagte Valérie Pécresse.
Neue Züge für mehr Komfort
Diese neuen Züge bieten dank des Fehlens von Innentrennwänden geräumigere Räume. Diese Entwicklung ermöglicht es, die Bedürfnisse der Optimierung des Fahrgastverkehrs im Zug und der ebenerdigen Zugänglichkeit von den Bahnsteigen für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erfüllen. Fahrgastinformation und Sicherheit kommen nicht zu kurz, da jeder Zug mit Informationsbildschirmen und Videoschutz ausgestattet ist.
Drei Linien bis 2021 ausgestattet
Einsatz neuer Régio 2N-Züge auf den Linien D, N und R. Zug N 69 neue Züge bis 2021, ein neuer Auftrag für 1,1 Milliarden Euro. Zug D, 14 neue Züge bis 2021. Zug R, 42 neue Züge bis 2021. Île-de-France mobilités finanziert die Erneuerung der Züge zu 100%.
Zwischen Ende 2019 und 2021 werden alle auf der Linie N verkehrenden Züge (VB2N) durch Regio2N ersetzt. Diese neuen Züge werden in der Lage sein, alle Bedürfnisse des Netzes vom Bahnhof Montparnasse aus für die 117.000 Fahrgäste in der Region Île-de-France zu erfüllen, die ihn täglich nutzen.
Auch auf der Linie R wird das Rollmaterial von Januar 2018 bis 2019 schrittweise zu 100 % durch neue Regio2N-Züge ersetzt. Und bis 2021 können weitere Züge auf der Linie D der RER zwischen Juvisy und Corbeil-Malesherbes eingesetzt werden.
Der Einsatz dieser neuen Züge auf diesem Zweig hängt jedoch von der für Ende 2017 geplanten Entscheidung ab, den Betrieb der Linie D in diesem südlichen Gebiet ab 2019 neu zu konfigurieren.
Im Jahr 2021 werden täglich mehr als 200.000 Fahrgäste in der Region Ile-de-France in diesen 125 modernen, komfortablen und geräumigen Zügen unterwegs sein, die nach ihren Bedürfnissen entwickelt wurden.