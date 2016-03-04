Vorbereitungsarbeiten und Umleitung der Netze zur Erleichterung der Realisierung der Straßenbahn 9
Die Vorbereitungsarbeiten sind ein wesentlicher Schritt zum Start der Baustelle. Ziel ist es, die vom Ausbau der Straßenbahn betroffenen Bereiche freizugeben (Entfernung von Stadtmobiliar usw.) und die Straßen auszubauen: Schaffung von provisorischen Fahrspuren, Installation von Beschilderungen für Baustellen, Ampeln und temporärer Beleuchtung.
Nach den Vorbereitungsarbeiten müssen die unterirdischen Netze (Abwasser, Trinkwasser, Strom, Gas, Telekommunikation) verlegt werden, um für Instandhaltung, Wartung und Renovierung während des Umlaufs der Straßenbahn zugänglich zu bleiben.
Die Vorbereitungsarbeiten und die Umleitung der Netze werden sich über etwas mehr als ein Jahr erstrecken, um Platz für den Bau der Straßenbahn zu schaffen.
Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), Projektträger des Straßenbahnprojekts 9, sorgt für die ordnungsgemäße Organisation der Eingriffe, indem es den Zeitplan für die Fertigstellung der Arbeiten optimiert, um die Unannehmlichkeiten für die Anwohner so gering wie möglich zu halten
Straßenbahnprojekt 9
Bis 2020 wird eine Straßenbahn die Porte de Choisy in Paris in 30 Minuten mit der Innenstadt von Orly verbinden. Die Straßenbahn 9 Paris-Orly Ville wird teilweise auf der Departementsstraße 5 gebaut und wird sechs Gemeinden bedienen: Paris 13e, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais und Orly. Ziele: Verbesserung der Verkehrsbedingungen für die Einwohner und Unterstützung der Entwicklung der Gemeinden rund um die Strecke. Zwischen 70.000 und 80.000 Fahrgäste pro Tag werden auf dieser 10 km langen Linie erwartet.
Ein neues Verkehrsmittel auf der RD 5: die Straßenbahn
Mit mehr als 57.000 Fahrgästen pro Tag (auf der Linie 183) zwischen Porte de Choisy und dem Flughafen Orly stößt die Nutzung des "Bus"-Modus in Bezug auf die Kapazität an ihre Grenzen.
Diese Beobachtung sowie die zahlreichen Entwicklungsprojekte in diesem Sektor machen es notwendig, ein neues Verkehrsmittel zwischen Paris und Orly zu realisieren.
Ein entscheidendes Projekt für die Zukunft des Territoriums
Im westlichen Teil des Val-de-Marne, entlang der Departementsstraße Nr. 5 (ex RN 305), entwickelt sich das Gebiet zwischen Paris und Orly zunehmend. Bis 2020 werden neue Einwohner, neue Unternehmen, neue Geräte gekommen sein, um seine Dynamik zu stärken.