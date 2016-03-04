Vorbereitungsarbeiten und Umleitung der Netze zur Erleichterung der Realisierung der Straßenbahn 9

Nach den Vorbereitungsarbeiten müssen die unterirdischen Netze (Abwasser, Trinkwasser, Strom, Gas, Telekommunikation) verlegt werden, um für Instandhaltung, Wartung und Renovierung während des Umlaufs der Straßenbahn zugänglich zu bleiben.

Die Vorbereitungsarbeiten und die Umleitung der Netze werden sich über etwas mehr als ein Jahr erstrecken, um Platz für den Bau der Straßenbahn zu schaffen.

Île-de-France Mobilités (ehemals STIF), Projektträger des Straßenbahnprojekts 9, sorgt für die ordnungsgemäße Organisation der Eingriffe, indem es den Zeitplan für die Fertigstellung der Arbeiten optimiert, um die Unannehmlichkeiten für die Anwohner so gering wie möglich zu halten