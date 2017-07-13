Selbstbedienungsroller den ganzen Sommer über in Châtillon und Montrouge

Die Roller sind mit einer Smartphone-Anwendung verbunden, mit der Sie sie lokalisieren, entsperren und ihre Bewegung verfolgen können. Die Tarife in der Experimentierphase sind gelinde gesagt attraktiv: Die 15 Minuten des ersten Rennens sind kostenlos. Es kostet dann 0,99 € für 2 Stunden und 9,99 € für 50 Stunden.

Dieses Experiment zielt darauf ab, eine konkrete und innovative Lösung vorzuschlagen, um den Verkehr und das Parken während der Baustellen des Grand Paris Express zu verbessern. Im Erfolgsfall wird das System in größerem Maßstab eingesetzt.