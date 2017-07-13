Selbstbedienungsroller den ganzen Sommer über in Châtillon und Montrouge
Liebhaber des urbanen Skifahrens, freuen Sie sich! Die Société du Grand Paris und Île-de-France Mobilités stellen Ihnen den ganzen Sommer über vernetzte Roller zur Verfügung, die speziell für kurze Fahrten entwickelt wurden. Vierzig Geräte stehen Ihnen bis Ende August zur Verfügung. Fünf Terminals werden in Châtillon und drei in Montrouge installiert.
Mieten Sie Ihre Roller für eine Stunde oder für den Tag
Die Roller sind mit einer Smartphone-Anwendung verbunden, mit der Sie sie lokalisieren, entsperren und ihre Bewegung verfolgen können. Die Tarife in der Experimentierphase sind gelinde gesagt attraktiv: Die 15 Minuten des ersten Rennens sind kostenlos. Es kostet dann 0,99 € für 2 Stunden und 9,99 € für 50 Stunden.
Dieses Experiment zielt darauf ab, eine konkrete und innovative Lösung vorzuschlagen, um den Verkehr und das Parken während der Baustellen des Grand Paris Express zu verbessern. Im Erfolgsfall wird das System in größerem Maßstab eingesetzt.
Eine konkrete Antwort auf das Problem der letzten Meile
Während der Phase der Linie 51 testen die Société du Grand Paris und Île-de-France Mobilités innovative Lösungen, um den Alltag zu erleichtern und den Nutzern sanfte Formen der Mobilität in der Nähe ihres Arbeitsplatzes oder ihres Wohnorts anzubieten.
Die von Knot vorgeschlagene Lösung ist Teil dieses Rahmens und reagiert auf das Problem der letzten zu fahrenden Meile nach der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel (U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn, Zug). So kann ein Einwohner der Hauptstadt, der in Montrouge arbeitet, einen Roller von den U-Bahn-Stationen Chatillon-Montrouge (Linie 13) und Mairie de Montrouge (Linie 4) benutzen und in nur wenigen Minuten zu seinem Arbeitsplatz gelangen.