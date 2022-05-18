Die Abfahrt auf Anfrage an Bord der Busse nach 22 Uhr ist überall in der Île-de-France möglich
"Sir, können Sie mich in der Rue des Peupliers anhalten?"
Sie können diese Anfrage jetzt jeden Abend ab 22 Uhr in Bussen in Île-de-France stellen.
Nachdem der Abstieg auf Abruf in verschiedenen Gebieten getestet wurde, ist er nun in der gesamten Île-de-France weit verbreitet.
Was ist der Abstieg auf Abruf?
Dies ist die Möglichkeit, den Fahrer Ihres Busses zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.
Warum zwischen zwei Bushaltestellen anhalten?
Nachts kann es unangenehm sein, allein (oder alleine) durch menschenleere Straßen zu fahren. Um dieses Gefühl der Unsicherheit zu bekämpfen , setzt Île-de-France Mobilités den Abstieg auf Abruf ein.
Kann ich aussteigen, wo immer ich will?
Ja. Und nicht :)
Die gewünschte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie befinden. Und für den genauen Abstiegspunkt entscheidet der Fahrer! Natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, aber auch gut beleuchtet, mit guter Sicht und einem Fußgängerweg in der Nähe.
Wie gebe ich an, wo ich aussteigen möchte?
Benachrichtigen Sie einfach den Fahrer, mindestens einen Stopp vor Ihrem Ziel. Dieser wird Ihnen den besten Platz bieten, um sicher aus dem Bus auszusteigen.