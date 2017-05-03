Fortschreitende Entwicklung intermodaler tickets

Mit Ausnahme bestimmter RATP- und SNCF-tickets, die in der U-Bahn oder der RER in Paris auf den Netzen eines dieser Betreiber gleichermaßen verwendet werden konnten, waren die tickets spezifisch für ein bestimmtes Netz. Sie konnten nicht im Netz eines anderen Betreibers verwendet werden. Es gab keine allgemeine Harmonisierung der Tarife nach Verkehrsträgern: Die Tarife der Privatbusse unterschieden sich von denen der von der RATP betriebenen Busse.

Entwicklung zonaler intermodaler Abonnements

Die Tarifintegration und -harmonisierung hat sich allmählich weiterentwickelt, wobei neue tickets geschaffen wurden, die es den Reisenden ermöglichen:

verschiedene Modi in Übereinstimmung mit einem einzigen ticket ausleihen,

Verwenden Sie denselben ticket auf mehreren Linien, unabhängig vom Betreiber.

Erste intermodale ticket: die monatliche Orange Card

Die 1975 eingeführte monatliche Orange Card (jetzt Navigo-Paket) ermöglicht es ihrem Inhaber, unbegrenzt in allen Verkehrsnetzen innerhalb der abonnierten Gültigkeitszone zu reisen.

Es war schnell ein großer Erfolg, so dass die Jahres- (ursprünglich "Integral-Karte" genannt) und Wochenversionen dieses Abonnements in den Jahren 1976 und 1982 erstellt wurden.

Die Mobilis-tickets und ihre Deklination für Jugendliche (das Ticket Jeunes Week-end), die den täglichen Orange Cards ähneln, wurden 1985 bzw. 1995 geschaffen.

Einführung von Imagine R-Abonnements im Jahr 1998

Für Schüler und Studenten werden Imagine R-Abonnements zu einem halb so niedrigen Preis verkauft wie die "Integral Cards" (jährliche Version der Orange Card). Sie ermöglichen eine unbegrenzte Mobilität in den abonnierten Gebieten und profitieren von Anfang an von der "Dezonierung" (Möglichkeit, sich in der gesamten Region zu bewegen) an Wochenenden und Feiertagen. Die Umzonung wird ab Herbst 2001 auf die kurzen Schulferien und ab Sommer 2004 auf die Monate Juli und August ausgeweitet.

Ab dem Schuljahr 2015-2016 werden die Imagine R-Schul- und Studentenpakete zu "allen Zonen" (Zugang zur gesamten Île-de-France zum Preis eines alten Zwei-Zonen-Pakets). So geht Imagine R in Bezug auf die angebotenen Dienstleistungen deutlich über die bereits bestehenden Bus- und Bahnschulabonnements (die nur eine Hin- und Rückfahrt pro Schultag auf dem Weg von zu Hause zur Schule ermöglichen) hinaus und positioniert sich als Förderung der Mobilität junger Menschen.

Einführung der Transportsolidaritätspakete im Jahr 2004 und der kostenlosen Pakete im Jahr 2007

Die Solidarity Transport-Pakete (seit September 2015 Navigo Solidarity-Pakete genannt) sind den Empfängern bestimmter sozialer Mindestleistungen vorbehalten. Sie ähneln den Orange-Karten (jetzt Navigo-Pakete), werden jedoch mit einem Rabatt von 50% verkauft. Im Jahr 2006 stieg die Reduktionsrate auf 75%.

Ein weiterer Schritt wird mit der Schaffung des Free-Pakets (jetzt Navigo Free-Paket genannt) getan. Es wird kostenlos an Personen mit den geringsten Ressourcen ausgegeben und ermöglicht unbegrenzte Bewegungen in allen Bereichen.

Erstellung von Amethyst-Paketen im Jahr 2013

Die Amethyst-Pakete sind die neuesten Ergänzungen im Bereich der zonalen Abonnements und ersetzen die alten Emerald-, Free-Amethyst- und Ruby-Abonnements, die nur Zugang zu den Diensten bestimmter Betreiber boten (RATP- und SNCF-Netze in Paris für Emeraude, RATP- und SNCF-Netze in der gesamten Île-de-France für Amethyst kostenlos, von privaten Betreibern betriebene Linien für die Rubis-Karte).

Entwicklung der Intermodalität der einheitlichen tickets

Neben Abonnements bewegen sich auch die tickets Einheiten in Richtung einer stärkeren Integration.

Schaffung der Verbindung zwischen Bahn und U-Bahn seit 1995

Die Zugfahrkarten Origine-Destination (O-D), die Paris beinhalten, beinhalten jetzt systematisch einen städtischen Zuschlag. Dies ermöglicht dem Fahrgast den Zugang zur U-Bahn zu einem niedrigeren Preis als der Summe des alten O-D-Tickets und des U-Bahn-Tickets, das er zuvor bezahlen musste, um eine Bahn-U-Bahn-Verbindung herzustellen.

Erstellung von t- und t+-Tickets in den Jahren 2003 und 2007

Die progressive Tarifharmonisierung zwischen RATP-Buslinien und privaten Buslinien führte 2003 zur Einführung des t-Tickets. Es ermöglicht Ihnen nun, alle regulären Buslinien gleichgültig zu nutzen, zum Preis von einem Ticket t für 5 befahrene Abschnitte (ca. 12,5 km).

Die bisher letzte bedeutende Entwicklung, das t-Ticket, wurde 2007 zum t+-Ticket. Mit einem einzigen t+ Ticket können Sie nun eine ganze Busfahrt ohne Entfernungsbegrenzung zurücklegen (Wegfall von Abschnitten) und nach der ersten Entwertung für 1h30 mit anderen Bussen und Stadtbahnen umsteigen.

Forderungen nach mehr Intermodalität auf den tickets werden regelmäßig geäußert, wobei insbesondere Fahrgäste die mangelnde Tarifintegration zwischen Bus und Bahn (U-Bahn / Zug-RER) in Frage stellen.

Bei der Erstellung der Bahn-U-Bahn-Verbindungen und des t+-Tickets stellte sich die Frage, ob die Möglichkeit der Verbindung auf Busse ausgeweitet werden sollte. Diese Option wurde jedoch nicht gewählt, da sie für Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und ihre Gemeinden erhebliche zusätzliche finanzielle Kosten verursacht hätte oder eine höhere Festsetzung des Tarifs für diese intermodalen tickets bedeutet hätte. Dieser hohe Preis hätte dann Reisende bestraft, die nicht die Nützlichkeit von Bus-Bahn-Verbindungen hatten.

Das Projekt Transport Units, an dem Île-de-France Mobilités arbeitet, könnte jedoch mittelfristig eine Antwort auf die Nachfrage nach mehr Intermodalität sein.

Zum "All Teleticketing"

Die Migration von Transport tickets auf Teleticketing-Unterstützung stellt einen unbestreitbaren Fortschritt für den Nutzungskomfort dar und ermöglicht erhebliche Vorteile für den After-Sales-Service. Seit Anfang der 2000er Jahre hat es alle Pakete mit einer Dauer von mindestens einer Woche gewonnen:

Migration der Integralkarte im Jahr 2001

Migration von Imagine R Étudiant im Jahr 2002 und Imagine R Scolaire im Jahr 2003

Schrittweise Migration von Orange Karten von 2004 bis 2009

Migration der Pakete "Solidaritätstransport" und "Kostenloser Transport" im Jahr 2008

Ersatz historischer Amethyst-tickets durch Amethyst-Pakete auf Navigo-Karte in 2013/2014.

Aber abgesehen von den Beiträgen zur Benutzerfreundlichkeit ist die Migration auf Teleticketing-Unterstützung der Schlüssel zu einem neuen Schritt in Bezug auf die Intermodalität.

Die Einführung des Reisezuschlags am 1. Januar 2013 ist ein erstes Zeichen dafür, da es nun möglich ist, auf dieselbe kontaktlose Karte ein Paket und ein Ticket zu laden, das für eine bestimmte Bahnfahrt gültig ist, bei der es zuvor notwendig war, die Stützen zu sammeln und zwischen Teleticketing-Karten zu wechseln, für Fahrten in den Gültigkeitsbereichen seines Pakets, und Magnetcoupon für Reisen außerhalb der Gültigkeitszonen seines Pakets.

Im weiteren Sinne untersucht Île-de-France Mobilités derzeit ein Projekt zur Modernisierung des Ticketings, das eine neue Freiheit für Gelegenheitsreisende verspricht. Ziel ist es, Tickets und Tickets durch eine elektronische Geldbörse für den Transport mit kontaktloser Karte zu ersetzen: Der auf die Karte geladene Restbetrag wird während der durchgeführten Fahrten belastet, wobei die Entwertungen es ermöglichen, die Etappen der Route und die verwendeten Verkehrsmittel zu identifizieren. Die Nutzer von tickets Einheiten werden somit wie die Nutzer von Paketen über eine vollständig intermodale ticket verfügen.