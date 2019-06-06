Mit Navigo Easy packt das Pappticket seine Karten!
Weitere Informationen zu Navigo Easy unten
Infografik: Vergessen Sie Papptickets, reisen Sie im Easy-Modus! Entdecken Sie Navigo Easy, den neuen Pass für Gelegenheitsreisen.
Was sind seine Vorteile?
- Der Navigo Easy-Pass ist einfacher zu bedienen, zuverlässiger und vor allem praktischer und ermöglicht das Laden mehrerer tickets von Verkehrsmitteln auf einen einzigen Träger (t+ Einzelfahrkarte, Ticketbuch zum vollen oder ermäßigten Tarif, Navigo-Tageskarte, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets). *
- Es wird an Stationen für 2 € verkauft und kann an Verkaufsgeräten oder an Fahrkartenschaltern in allen Bahnhöfen und Stationen der Île-de-France wiederaufgeladen werden.
- Navigo Easy ist nicht namentlich und kann an jede andere Person verliehen oder übertragen werden. Während einer Reise muss jeder Reisende seinen Pass besitzen und validieren lassen: Mehrere Personen können nicht gleichzeitig mit demselben Pass reisen.
Für wen ist der Navigo Easy Pass gedacht?
Der Navigo Easy-Pass ist in erster Linie für Gelegenheitsreisende und Touristen auf der Durchreise gedacht, die sich mit moderner Unterstützung leichter im Verkehrsnetz der Île-de-France bewegen können.
* Bei seiner Einführung ersetzt der Navigo Easy-Pass nicht alle Papptickets. Die Start-/Zieltickets für Île-de-France und Paris Visite werden weiterhin im magnetischen Format erhältlich sein. Langfristig ist es jedoch das Ziel, zu 100% kontaktlosem Ticketing überzugehen.
Eine neue Vergangenheit ... und bald neue Angebote!
Navigo Easy ist Teil des ehrgeizigen Programms zur Modernisierung der Verkehrs tickets, das seit 2015 von Île-de-France Mobilités vorangetrieben wird und unter Beteiligung von RATP- und SNCF-Spediteuren, Unternehmen der Organisation Optile und GIE Comutitres durchgeführt wird.
Dieses Programm besteht darin, neue Ticketing-Service-Angebote zu entwickeln, die flexibler und besser an die neuen Verbrauchertrends der Nutzer (Online-Kauf, Nutzung von Smartphones usw.) angepasst sind, und in Verbindung mit der Erneuerung der Ticketing-Ausrüstung in Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France (neue Portale und Entwerter usw.).
Im Jahr 2019 wird dieses Programm durch die Einführung des Navigo Easy-Passes und des Navigo Liberté +-Dienstes verwirklicht, aber auch durch die Möglichkeit, Ihre Transport-tickets ab Beginn des Schuljahres direkt auf Ihrem Smartphone zu kaufen und zu validieren.
Sehen Sie sich den Navigo Easy Flyer an
Mit Navigo Easy, Papierkarten werden bald eine Sache der Vergangenheit sein.
Ab dem 12. Juni wird ein neuer Reisepass seinen Weg in Ihre Tasche finden: Navigo Easy. Es handelt sich um eine kontaktlose, wiederverwendbare Karte, die gleichzeitig mehrere verschiedene Arten von Tickets speichern kann. Navigo Easy wird das Single-Use-Magnetstreifenticket nach und nach ersetzen.
Infografik: Vergessen Sie Papiertickets und nehmen Sie es einfach! Probieren Sie Navigo Easy, den neuen Reisepass für Gelegenheitsreisen.
Warum Navigo Easy?
- Es ist einfacher zu verwenden, zuverlässiger und bequemer. Mit einem Navigo Easy können Sie mehrere Transporttickets auf einen Pass laden (Einzelticket t+, ein volles oder ermäßigtes "Ticket", Navigo-Tagesticket, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets).*
- Wenn Sie an den Stationen für 2 € verkauft werden, können Sie Tickets an den Automaten oder Ticketzählern an jedem Bahnhof in der gesamten Region Paris laden.
- Sie können eine Navigo Easy an jemand anderen senden oder weitergeben. Während einer Reise muss jeder Fahrgast seinen eigenen Pass haben und validieren, so dass viele Personen nicht gleichzeitig mit demselben Pass reisen können.
Wer ist Navigo Einfach für?
Der Navigo Easy Pass ist in erster Linie für diejenigen, die gelegentlich reisen, und für Touristen bestimmt. Sie können jetzt mit einer modernen Smartcard das Verkehrsnetz der Pariser Region erkunden.
* Der Navigo Easy Pass ersetzt nicht sofort alle Papiertickets. Origin-Destination-Tickets in der gesamten Region und der "Paris Visite"-Pass werden weiterhin das Magnetstreifenformat verwenden. Auf lange Sicht ist das Ziel nie möglich, auf 100% kontaktloses Ticketing umzustellen.
Ein neuer Pass und, bald kommend, neue Dienstleistungen!
Navigo Easy ist Teil des ehrgeizigen Modernisierungsprogramms für Fahrkarten, das seit 2015 von Île-de-France Mobilités gefördert und gemeinsam mit RATP und SNCF und Verkehrsunternehmen von "Optile" und "GIE Comutitres" durchgeführt wurde.
Dieses Programm entwirft neue Ticketing-Dienste, die flexibler und besser an die neuesten neuen Verbrauchertrends angepasst sind, wie z. B. Online-Shopping und die Nutzung von Smartphones. Es ist mit der Aufrüstung von Ticketing-Gates und Validatoren in Bahnhöfen in der Region Île-de-France verbunden.
Im Jahr 2019 wird dieses Programm die Einführung des Navigo Easy Pass und des Navigo Liberté + Service sowie den Kauf und die Validierung von Tickets direkt auf einem Smartphone ab September, dem Beginn des Schuljahres, ermöglichen.