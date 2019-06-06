Mit Navigo Easy packt das Pappticket seine Karten!

Was sind seine Vorteile?

Der Navigo Easy-Pass ist einfacher zu bedienen, zuverlässiger und vor allem praktischer und ermöglicht das Laden mehrerer tickets von Verkehrsmitteln auf einen einzigen Träger (t+ Einzelfahrkarte, Ticketbuch zum vollen oder ermäßigten Tarif, Navigo-Tageskarte, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets). *

ermöglicht das Laden mehrerer tickets von Verkehrsmitteln auf einen einzigen Träger (t+ Einzelfahrkarte, Ticketbuch zum vollen oder ermäßigten Tarif, Navigo-Tageskarte, OrlyBus- und RoissyBus-Tickets). * Es wird an Stationen für 2 € verkauft und kann an Verkaufsgeräten oder an Fahrkartenschaltern in allen Bahnhöfen und Stationen der Île-de-France wiederaufgeladen werden.

in allen Bahnhöfen und Stationen der Île-de-France wiederaufgeladen werden. Navigo Easy ist nicht namentlich und kann an jede andere Person verliehen oder übertragen werden. Während einer Reise muss jeder Reisende seinen Pass besitzen und validieren lassen: Mehrere Personen können nicht gleichzeitig mit demselben Pass reisen.

Für wen ist der Navigo Easy Pass gedacht?

Der Navigo Easy-Pass ist in erster Linie für Gelegenheitsreisende und Touristen auf der Durchreise gedacht, die sich mit moderner Unterstützung leichter im Verkehrsnetz der Île-de-France bewegen können.



* Bei seiner Einführung ersetzt der Navigo Easy-Pass nicht alle Papptickets. Die Start-/Zieltickets für Île-de-France und Paris Visite werden weiterhin im magnetischen Format erhältlich sein. Langfristig ist es jedoch das Ziel, zu 100% kontaktlosem Ticketing überzugehen.

Eine neue Vergangenheit ... und bald neue Angebote!

Navigo Easy ist Teil des ehrgeizigen Programms zur Modernisierung der Verkehrs tickets, das seit 2015 von Île-de-France Mobilités vorangetrieben wird und unter Beteiligung von RATP- und SNCF-Spediteuren, Unternehmen der Organisation Optile und GIE Comutitres durchgeführt wird.



Dieses Programm besteht darin, neue Ticketing-Service-Angebote zu entwickeln, die flexibler und besser an die neuen Verbrauchertrends der Nutzer (Online-Kauf, Nutzung von Smartphones usw.) angepasst sind, und in Verbindung mit der Erneuerung der Ticketing-Ausrüstung in Bahnhöfen und Bahnhöfen in der Île-de-France (neue Portale und Entwerter usw.).



Im Jahr 2019 wird dieses Programm durch die Einführung des Navigo Easy-Passes und des Navigo Liberté +-Dienstes verwirklicht, aber auch durch die Möglichkeit, Ihre Transport-tickets ab Beginn des Schuljahres direkt auf Ihrem Smartphone zu kaufen und zu validieren.



Sehen Sie sich den Navigo Easy Flyer an