Förderung von Fahrgemeinschaften und Revolutionierung des Angebots dank digitaler Technologie

Entwicklung von Fahrgemeinschaften: Verpflichtungen, die Île-de-France Mobilités vor mehr als einem Jahr eingegangen ist

Nach einem runden Tisch, an dem alle Akteure der Mitfahrgelegenheit im Juni 2016 teilnahmen, verpflichtete sich Île-de-France Mobilités:

Unterstützung von "Kurzstrecken"-Mitfahrgelegenheiten, Erleichterung des Zugangs zum Mitfahrangebot durch Integration eines Suchmodus "Fahrgemeinschaften", der den öffentlichen Verkehr ergänzt, in seinen Vianavigo-Routenplaner, Einrichtung reservierter Fahrgemeinschaftsplätze in den Park and Ride-Anlagen. Heute stellt Île-de-France Mobilités die konkreten Maßnahmen vor, die es ermöglichen, diese drei Verpflichtungen zu erfüllen.

Ausreichend Parkplätze für Fahrgemeinschaften

Bereits seit 2016 sind 5.000 neue Park-and-Ride-Parkplätze in der Nähe der Bahnhöfe im Bau. Bis 2021 entstehen insgesamt 10.000 neue gekennzeichnete Parkplätze. In diesen neuen Parkhäusern reserviert Île-de-France Mobilités Plätze für Fahrgemeinschaften. Systeme wie die gleichzeitige doppelte Validierung der Navigo-Karte ermöglichen es, einen ermäßigten Tarif auf Fahrgemeinschaften anzuwenden. Dies ist beispielsweise bereits in den Park-and-Ride-Anlagen der Bahnhöfe Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77) und Lieusaint-Moissy (77) oder Souppes-Château-Landon (77) der Fall.