Förderung von Fahrgemeinschaften und Revolutionierung des Angebots dank digitaler Technologie
Fahrgemeinschaften zur Reduzierung von Staus und Umweltverschmutzung
"Mit 16 Millionen täglichen Fahrten auf den Straßen der Ile-de-France und 250 Kilometern Staus pro Tag habe ich beschlossen, mehr als ein Jahr lang Staus und den Kampf gegen die Luftverschmutzung zu bekämpfen. Die Entwicklung von Fahrgemeinschaften kann dazu beitragen. In der Tat sind immer noch zu viele Autofahrer morgens allein in ihrem Auto, um zur Arbeit zu fahren, wir können flüssigere Straßen in der Ile-de-France finden, indem wir die Anzahl der Passagiere in Autos verdoppeln, es ist möglich! Île-de-France Mobilités hat sich nun verpflichtet, die Mobilitätspraktiken zu revolutionieren, indem es sehr vorteilhafte Rabatte für tägliche Mitfahrgelegenheiten anbietet, die bei unseren Partnern gebucht werden. ", erklärt Valérie Pécresse während eines runden Tisches am 18. September 2017.
Valérie Pécresse fordert den Staat außerdem auf, sehr schnell mit innovativen Fahrgemeinschaftskontrollsystemen auf Autobahnen zu experimentieren, um die Umsetzung dieser Maßnahme zu erleichtern.
Infografik: Die Mobilität der Île-de-France fördert Fahrgemeinschaften. Fahrgemeinschaften sind wirtschaftlich, freundlich und ökologischer!
Entwicklung von Fahrgemeinschaften: Verpflichtungen, die Île-de-France Mobilités vor mehr als einem Jahr eingegangen ist
Nach einem runden Tisch, an dem alle Akteure der Mitfahrgelegenheit im Juni 2016 teilnahmen, verpflichtete sich Île-de-France Mobilités:
Unterstützung von "Kurzstrecken"-Mitfahrgelegenheiten, Erleichterung des Zugangs zum Mitfahrangebot durch Integration eines Suchmodus "Fahrgemeinschaften", der den öffentlichen Verkehr ergänzt, in seinen Vianavigo-Routenplaner, Einrichtung reservierter Fahrgemeinschaftsplätze in den Park and Ride-Anlagen. Heute stellt Île-de-France Mobilités die konkreten Maßnahmen vor, die es ermöglichen, diese drei Verpflichtungen zu erfüllen.
Ausreichend Parkplätze für Fahrgemeinschaften
Bereits seit 2016 sind 5.000 neue Park-and-Ride-Parkplätze in der Nähe der Bahnhöfe im Bau. Bis 2021 entstehen insgesamt 10.000 neue gekennzeichnete Parkplätze. In diesen neuen Parkhäusern reserviert Île-de-France Mobilités Plätze für Fahrgemeinschaften. Systeme wie die gleichzeitige doppelte Validierung der Navigo-Karte ermöglichen es, einen ermäßigten Tarif auf Fahrgemeinschaften anzuwenden. Dies ist beispielsweise bereits in den Park-and-Ride-Anlagen der Bahnhöfe Chelles-Gournay (77), Fontainebleau-Avon (77) und Lieusaint-Moissy (77) oder Souppes-Château-Landon (77) der Fall.
Infografik: Park and Ride, um das Parken in der Nähe von Bahnhöfen zu erleichtern. 550 Parkplätze in der Nähe von Bahnhöfen in Île-de-France. 51 mit dem Label Park and Ride. 17000 Sitzplätze.
Die Wahl des richtigen Mitfahrgelegenheitsangebots auf Vianavigo
Die Wahl der Fahrgemeinschaft hängt von der Lesbarkeit und der Menge des Angebots an Hin- und Rückfahrten ab. Um den Bedürfnissen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden, die eine einzige und zuverlässige Anlaufstelle für alle Angebote wünschen, erleichtert Île-de-France Mobilités den Zugang zum Mitfahrangebot durch die Integration eines Suchmodus "Fahrgemeinschaften" in seinen Vianavigo-Routenplaner. Vianavigo sammelt und vergleicht städtische Mitfahrgelegenheiten in Partnerschaft mit 8 Hauptakteuren. Andere Spieler können ihr Angebot auf Vianavigo frei abgeben, sobald sie bereit sind.