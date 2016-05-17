Öffentliche Befragung von T Zen 3 vom 17. Mai bis 20. Juni 2016

Das Projekt auf einen Blick

Der T Zen 3 ist ein öffentliches Verkehrsprojekt auf eigenem Gelände , das auf der ehemaligen RN3 von Paris (in Übereinstimmung mit der T3b) am Bahnhof Gargan in Pavillons-sous-Bois (T4) verkehrt. Der T Zen 3 wird 8 Gemeinden durchqueren: Paris 19., Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan und Pavillons-sous-Bois.

Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.

Der T Zen 3 wird im Wartungs- und Lagerstandort der RATP nördlich der Stadt Pavillons-sous-Bois gelagert.

Der T Zen 3 wird das bestehende Verkehrsangebot in der Region stärken. Der T Zen 3 wird in der Tat mit den Straßenbahnen T1, T3b und T4, der Linie 5 der U-Bahn, der RER E, dem zukünftigen Tram-Express Nord und der zukünftigen Linie 15 der automatischen U-Bahn übereinstimmen. Es wird somit zur wirtschaftlichen Entwicklung des Territoriums beitragen.