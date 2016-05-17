Öffentliche Befragung von T Zen 3 vom 17. Mai bis 20. Juni 2016
Reichen Sie Ihre Beobachtungen ein
Die Ermittlungsakte wird an den Untersuchungsorten und auf der Website verfügbar sein. Während der gesamten Dauer der öffentlichen Anhörung können Sie Ihre Kommentare zu den an den Untersuchungsorten zur Verfügung gestellten Registern an den üblichen Öffnungstagen und -zeiten einreichen.
Die Büros des Untersuchungsausschusses
Rathaus – 5-7 place Armand Carrel
- Mittwoch, 18. Mai von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Freitag, 17. Juni von 13:30 bis 16:30 Uhr
Rathaus – 84/88 av. du Général Leclerc
- Dienstag, 17. Mai von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Mittwoch, 1. Juni von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Montag, 20. Juni von 14:30 bis 17:30 Uhr
Rathaus – Place de la Laïcité
- Dienstag, 17. Mai von 13:30 bis 16:30 Uhr
- Montag, 20. Juni von 8:30 bis 11:30 Uhr
Verwaltungszentrum – Chemin Vert-Gebäude
9-19 rue du Chemin Vert
- Dienstag, 17. Mai von 13:30 bis 16:30 Uhr
- Mittwoch, 1. Juni von 13:30 bis 16:30 Uhr
- Montag, 20. Juni von 8:30 bis 11:30 Uhr
Verwaltungszentrum – 1 rue Châlons
- Mittwoch, 18. Mai von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, 1. Juni von 13:30 bis 16:30 Uhr
Rathaus – Place du Maréchal Foch
- Freitag, 17. Juni von 13:30 bis 16:30 Uhr
Bondy
Rathaus – Esplanade Claude-Fuzier
- Dienstag, 17. Mai von 14:00 bis 17:00 Uhr
- Mittwoch, 1. Juni von 9:30 bis 12:30 Uhr
- Montag, 20. Juni von 9:30 bis 12:30 Uhr
Rathaus – 3 place François Mitterrand
- Dienstag, 17. Mai von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Montag, 20. Juni von 14:30 bis 17:30 Uhr
Rathaus – Place Charles de Gaulle
- Dienstag, 17. Mai von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, 1. Juni von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Montag, 20. Juni von 15:00 bis 18:00 Uhr
Verwaltungszentrum – 16 Boulevard Félix Faure
- Mittwoch, 18. Mai von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Donnerstag, 2. Juni von 8:30 bis 11:30 Uhr
- Montag, 17. Juni von 13:30 bis 16:30 Uhr
Das Projekt auf einen Blick
Der T Zen 3 ist ein öffentliches Verkehrsprojekt auf eigenem Gelände , das auf der ehemaligen RN3 von Paris (in Übereinstimmung mit der T3b) am Bahnhof Gargan in Pavillons-sous-Bois (T4) verkehrt. Der T Zen 3 wird 8 Gemeinden durchqueren: Paris 19., Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy, Livry-Gargan und Pavillons-sous-Bois.
- Die Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.
- Der T Zen 3 wird im Wartungs- und Lagerstandort der RATP nördlich der Stadt Pavillons-sous-Bois gelagert.
Der T Zen 3 wird das bestehende Verkehrsangebot in der Region stärken. Der T Zen 3 wird in der Tat mit den Straßenbahnen T1, T3b und T4, der Linie 5 der U-Bahn, der RER E, dem zukünftigen Tram-Express Nord und der zukünftigen Linie 15 der automatischen U-Bahn übereinstimmen. Es wird somit zur wirtschaftlichen Entwicklung des Territoriums beitragen.