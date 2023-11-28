Linie 15 Süd: erste Radumdrehung für die neue Metro Ile-de-France
Die U-Bahn der zukünftigen Linie 15 beginnt eine neue Etappe vor ihrer Inbetriebnahme: Die erste Radumdrehung eines Zuges fand am Dienstag, den 28. November 2023 in Champigny-sur-Marne im Val-de-Marne statt. Eine Veranstaltung, die den Beginn der dynamischen Tests ankündigt, die im Sommer 2024 beginnen werden.
Die Gelegenheit, auf ein innovatives und transformatives Projekt für die Mobilität der Bewohner von Petite und Grande Couronne zurückzublicken.
Was ist dynamisches Testen?
Während der dynamischen Tests wird die Leistung der U-Bahnen der zukünftigen Linie 15 unter Verkehrsbedingungen auf geschlossenen und für Tests reservierten Linien getestet. Bremsen, Beschleunigen, Sicherheit, Komfort, alles wird durchkämmt.
Metro 15, eine schrittweise Inbetriebnahme
Die zukünftige Linie 15 der U-Bahn ist in 3 Abschnitte unterteilt, die schrittweise in Betrieb genommen werden:
- Ende 2025 für den südlichen Abschnitt zwischen Pont de Sèvres und Noisy Champ
- Bis 2030 für den östlichen Abschnitt, der Champigny Centre und Saint-Denis Pleyel verbinden wird, und den westlichen Abschnitt, der die Bahnhöfe Pont de Sèvres und Saint-Denis Pleyel verbinden wird.
Linie 15: Fahren Sie schnell in den Vororten, ohne durch Paris zu fahren
Durch die Bildung einer 75 km langen Ringstraße um Paris, die durch zahlreiche Verbindungen in vier Departements* mit dem Rest des Netzes verbunden ist, werden die verschiedenen Abschnitte der zukünftigen Linie 15 die täglichen Transportzeiten in den inneren Vororten radikal verkürzen und Verbindungen in Paris vermeiden, um von Vorort zu Vorort zu gelangen.
Linie 15 Süd: leichterer Zugang zu Beschäftigung, Aktivität und Kultur
Die vielen Verbindungen und die Geschwindigkeit der neuen U-Bahn werden den Zugang verbessern:
- An den Universitäten (Der Descartes-Campus in Noisy - Champs oder die UPEC-Universität von Créteil),
- Beschäftigungmit privilegiertem Zugang zu den Tätigkeitsbereichen des Territoriums,
- Zu den wichtigsten kulturellen Orten (die Seine Musicale in Boulogne-Billancourt oder das Maison de l'art et de la culture (MAC) in Créteil)
- Und Gesundheitseinrichtungen (wie das Institut Gustave Roussy in Villejuif).
*Seine-et-Marne (77), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) und Val-de-Marne (94).
Metro 15 Süd in Zahlen
- 33 km gesamt
- 16 Stationen
- 11 Minuten zwischen Pont de Sèvres und Arcueil-Cachan (im Vergleich zu 48 Minuten heute)
- 18 Linien in Verbindung ( Metros 4, 7, 8, 9 und 13, RER A, B, C, D und E, Straßenbahnen T2, T6, T7 und T9, Transiliens N und P, Trans-Val-de-Marne (Tvm) und T Zen 5)
- Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 65 km/h
- Eine 100% barrierefreie Linie und U-Bahn*
- 22 Gemeinden durchquert
- 95 % der Bahnhöfe sind an das Netz von Île-de-France Mobilités angeschlossen (Transilien, RER, Metro, Straßenbahn, Bus)
*Die Linie ist vollständig zugänglich, die Erreichbarkeit der Verbindungen hängt von der Infrastruktur der bestehenden Linien ab, weitere Informationen zu îledefrance-mobilites.fr