Linie 15 Süd: erste Radumdrehung für die neue Metro Ile-de-France

Die U-Bahn der zukünftigen Linie 15 beginnt eine neue Etappe vor ihrer Inbetriebnahme: Die erste Radumdrehung eines Zuges fand am Dienstag, den 28. November 2023 in Champigny-sur-Marne im Val-de-Marne statt. Eine Veranstaltung, die den Beginn der dynamischen Tests ankündigt, die im Sommer 2024 beginnen werden.

Die Gelegenheit, auf ein innovatives und transformatives Projekt für die Mobilität der Bewohner von Petite und Grande Couronne zurückzublicken.