Straßenbahn T10: letzte Tests vor der Inbetriebnahme

Was sind die letzten Schritte der Straßenbahn T10 vor ihrer Inbetriebnahme?

Nach einer ersten Phase der von 2017 bis 2022 durchgeführten Arbeiten, die den Bau der Strecke, der verschiedenen Stadt- und Landschaftsgestaltungen sowie der Wartungs- und Garagenwerkstatt in Châtenay-Malabry ermöglichten, begann im Oktober 2022 eine Reihe von Verkehrs- und Betriebstests.

Karussell und Leerlauf

Bis zum 7. Mai der sogenannten Tests "Karussell" beginnt parallel zur Mitarbeiterschulung. Diese Tests am Tag und unter realen Bedingungen sind eine Generalprobe in Originalgröße, um den allgemeinen Betrieb der Infrastruktur und der Fahrzeuge zu überprüfen , indem mindestens neun Züge mit kommerzieller Geschwindigkeit verkehren, die an jeder Station halten werden.

Schließlich werden vom 10. Mai bis zur für Sommer 2023 geplanten Inbetriebnahme auch Stufen in blanc das ordnungsgemäße Funktionieren der Ausrüstung, der Linien und der letzten technischen Aspekte vor der kommerziellen Inbetriebnahme der Linie sicherstellen.