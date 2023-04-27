Straßenbahn T10: letzte Tests vor der Inbetriebnahme
Die 2017 begonnenen Arbeiten an der neuen Straßenbahnlinie T10, die Clamart mit Antony verbindet, stehen kurz vor dem Abschluss. Der allerletzte Zug kam am 27. April 2023 im Wartungs- und Werkstattzentrum Châtenay-Malabry an. Parallel dazu werden die letzten Tests fortgesetzt, bevor die für diesen Sommer geplante kommerzielle Inbetriebnahme der Linie erfolgt.
Die Straßenbahn T10: eine komfortable und schnelle Linie
Die Linie T10 wurde entwickelt, um den täglichen Verkehr von Einwohnern und Mitarbeitern zu erleichtern, die Attraktivität des Gebiets zu stärken und eine nachhaltige Mobilität zu fördern, indem sie eine Alternative zum privaten Auto bietet, und wird Clamart in nur 25 Minuten mit Antony verbinden.
Entdecken Sie diese Funktionen:
- 13 Haltestellen, die Antony mit Clamart verbinden , und zahlreiche Verbindungen zum lokalen Netz (RER B, Bus, T6, Tvm),
- 25.000 Passagiere pro Tag erwartet,
- 100% elektrischer Verkehr 7 Tage die Woche von 5:30 bis 12:30 Uhr,
- Ein Zug alle 6 Minuten während der Hauptverkehrszeit,
- Eine Route, die zu 100% für alle Behinderungen zugänglich ist,
- Ein ausgestattetes und modernes Fahrzeug (USB-Anschlüsse, Klimaanlage, LED-Beleuchtung, Multimedia-Bildschirme ...)
- Eine begrünte Route (Pflanzung vieler Bäume, Entwicklung von öffentlichen Gartenplätzen, grüne Plattform für die Straßenbahn ...)
- Zwei sichere Fahrradparkplätze (an der Endstation Croix de Berny und am Hôpital Béclère) und Fahrradstellplätze an jeder Station.
Was sind die letzten Schritte der Straßenbahn T10 vor ihrer Inbetriebnahme?
Nach einer ersten Phase der von 2017 bis 2022 durchgeführten Arbeiten, die den Bau der Strecke, der verschiedenen Stadt- und Landschaftsgestaltungen sowie der Wartungs- und Garagenwerkstatt in Châtenay-Malabry ermöglichten, begann im Oktober 2022 eine Reihe von Verkehrs- und Betriebstests.
Karussell und Leerlauf
Bis zum 7. Mai der sogenannten Tests "Karussell" beginnt parallel zur Mitarbeiterschulung. Diese Tests am Tag und unter realen Bedingungen sind eine Generalprobe in Originalgröße, um den allgemeinen Betrieb der Infrastruktur und der Fahrzeuge zu überprüfen , indem mindestens neun Züge mit kommerzieller Geschwindigkeit verkehren, die an jeder Station halten werden.
Schließlich werden vom 10. Mai bis zur für Sommer 2023 geplanten Inbetriebnahme auch Stufen in blanc das ordnungsgemäße Funktionieren der Ausrüstung, der Linien und der letzten technischen Aspekte vor der kommerziellen Inbetriebnahme der Linie sicherstellen.