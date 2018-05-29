"Europa – Simone Veil": Umbenennung der Metrostation zu Ehren der ersten Präsidentin des Europäischen Parlaments

RATP und Ile-de-France Mobilités wollten den Bahnhof zu Ehren von Simone Veil umbenennen, einer Frau, die während ihrer gesamten Karriere die Werte des Menschen, des Friedens und Europas getragen hat.

Simone Veil, die erste Präsidentin des Europäischen Parlaments, die 1979 in allgemeinen Wahlen gewählt wurde, ist die erste Frau an der Spitze einer europäischen Institution. Im Rahmen ihrer Aufgaben setzte sie sich intensiv für die deutsch-französische Aussöhnung und den Aufbau Europas ein, für den sie sich stark engagierte.

Die RATP hat auch im Bahnhof "Europe – Simone Veil" ein Videoprogramm eingerichtet, das Simone Veil gewidmet ist. Dieses Video ermöglicht es den Reisenden, ein bewegendes Zeugnis dieser emblematischen Persönlichkeit zu entdecken oder wiederzuentdecken, das sich auf ihre emotionale, historische und politische Verbindung zur europäischen Integration konzentriert.

"Ich habe mich entschieden, Simone Veils Namen mit der Metrostation Europe in Verbindung zu bringen, in Absprache mit ihrer Familie, weil sie eine herausragende Persönlichkeit aus der Region Paris, Frankreich und Europa war, die uns alle mit ihrem Mut und Engagement geprägt hat. Indem sie erst die 7. Frau ist, die einer Pariser Metrostation ihren Namen gibt, setzt sie ihren feministischen Kampf fort. ", sagte Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités.

"Simone Veil ist eine außergewöhnliche Frau, die die europäischen Werte und insbesondere das Ideal des Friedens laut und deutlich getragen hat. Die RATP ist sehr glücklich und stolz, dem europäischen Bahnhof seinen Namen zu geben: Gibt es ein besseres Symbol, als diese beiden Namen für die Fahrgäste untrennbar miteinander verbunden zu machen", sagte Catherine Guillouard, Präsidentin und CEO von RATP.

Die Änderung des Namens eines Senders ist ein seltener Vorgang im Netzwerk, insbesondere für eine kürzlich verstorbene Persönlichkeit. Die 1904 benannte Station Europe wurde im Jahr 2000 umgestaltet, um das hundertjährige Bestehen der Pariser Metro zu feiern. Seitdem ermöglichen die Bahnsteige des Bahnhofs, die mit 8 Bildschirmen ausgestattet sind, den Fahrgästen, Videokreationen zu entdecken, die die Vielfalt der Kulturen, Lebensstile, Landschaften sowie das zeitgenössische Schaffen innerhalb der Europäischen Union hervorheben.